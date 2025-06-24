Классический салат из огурцов стал звездой ужина: простой рецепт, а вкус как из дорогого ресторана

2:12 Your browser does not support the audio element. Еда

Если вам кажется, что привычный салат из огурцов уже приелся — у нас есть альтернатива. Более мягкий, ароматный и сочный. Такой гарнир подходит буквально ко всему, от мяса на гриле до картошки. А еще готовится он за считанные минуты.

Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Салат

Главный ингредиент

Секрет в сливочной заправке, которая придает салату мягкость и полноту вкуса. Хруст огурцов, сочность помидоров, лёгкая острота чеснока и яркий аромат укропа — всё это соединяется в идеальной пропорции. Немного сахара помогает сбалансировать кислинку, а йогурт или сливки делают вкус нежным и завершённым.

Ингредиенты

1 большой свежий огурец

2-3 спелых помидора

2 зубчика чеснока

3 ст. л. густых сливок (от 16%) или йогурта

1 ст. л. сахара

½ ч. л. молотого чёрного перца

соль по вкусу

горсть свежего укропа

Способ приготовления

Огурец хорошо вымойте. Кожуру можно не снимать, если она нежная. Нарежьте огурец тонкими кружочками или натрите крупно. Если овощ слишком водянистый — слегка отожмите. Помидоры нарежьте мелкими кубиками или тонкими дольками и добавьте к огурцу. Измельчите чеснок ножом или с помощью пресса. Нарежьте укроп. Отдельно смешайте сливки (или йогурт), сахар, перец и соль — добейтесь однородности. Полейте заправкой овощи и аккуратно перемешайте, чтобы все ингредиенты равномерно покрылись соусом. Попробуйте и при необходимости отрегулируйте вкус. Лучше всего дать салату настояться в холодильнике 15-30 минут перед подачей.

Такой салат отлично подойдёт к жареному мясу, котлетам, печёному картофелю или в качестве холодной закуски летом. Идеально подходит и для пикника, и для обычного ужина.

Если вы в поиске свежих и простых идей для гарниров — попробуйте этот вариант. Он удивит вас своей простотой и вкусом.

Уточнения

Салат — холодное блюдо, смесь разнообразных нарезанных продуктов.

