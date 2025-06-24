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Классический салат из огурцов стал звездой ужина: простой рецепт, а вкус как из дорогого ресторана

2:12
Еда

Если вам кажется, что привычный салат из огурцов уже приелся — у нас есть альтернатива. Более мягкий, ароматный и сочный. Такой гарнир подходит буквально ко всему, от мяса на гриле до картошки. А еще готовится он за считанные минуты.

Салат
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Салат

Главный ингредиент

Секрет в сливочной заправке, которая придает салату мягкость и полноту вкуса. Хруст огурцов, сочность помидоров, лёгкая острота чеснока и яркий аромат укропа — всё это соединяется в идеальной пропорции. Немного сахара помогает сбалансировать кислинку, а йогурт или сливки делают вкус нежным и завершённым.

Ингредиенты

  • 1 большой свежий огурец
  • 2-3 спелых помидора
  • 2 зубчика чеснока
  • 3 ст. л. густых сливок (от 16%) или йогурта
  • 1 ст. л. сахара
  • &frac12 ч. л. молотого чёрного перца
  • соль по вкусу
  • горсть свежего укропа

Способ приготовления

  1. Огурец хорошо вымойте. Кожуру можно не снимать, если она нежная. Нарежьте огурец тонкими кружочками или натрите крупно. Если овощ слишком водянистый — слегка отожмите.
  2. Помидоры нарежьте мелкими кубиками или тонкими дольками и добавьте к огурцу.
  3. Измельчите чеснок ножом или с помощью пресса.
  4. Нарежьте укроп.
  5. Отдельно смешайте сливки (или йогурт), сахар, перец и соль — добейтесь однородности.
  6. Полейте заправкой овощи и аккуратно перемешайте, чтобы все ингредиенты равномерно покрылись соусом.
  7. Попробуйте и при необходимости отрегулируйте вкус.
  8. Лучше всего дать салату настояться в холодильнике 15-30 минут перед подачей.

Такой салат отлично подойдёт к жареному мясу, котлетам, печёному картофелю или в качестве холодной закуски летом. Идеально подходит и для пикника, и для обычного ужина.

Если вы в поиске свежих и простых идей для гарниров — попробуйте этот вариант. Он удивит вас своей простотой и вкусом.

Уточнения

Салат — холодное блюдо, смесь разнообразных нарезанных продуктов.

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Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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