Этот торт без духовки спасёт, когда гости на пороге: вкус как из кондитерской, а готовится за минуты

Иногда времени в обрез, а на столе хочется чего-то домашнего и запоминающегося. В такие моменты вам поможет один простой, но абсолютно беспроигрышный рецепт.
Это не просто десерт — это спасение, когда гости вот-вот будут на пороге. Пирог без выпечки с крекерами, маскарпоне и джемом — настоящая находка: минимум усилий, а результат неизменно вызывает восторг.
Готовится всё буквально за считаные минуты — никакой духовки, никакой мороки с тестом и выпеканием. Нужно только чуть-чуть терпения, чтобы десерт успел "созреть" в холодильнике.
На вкус — будто вы провели на кухне весь день, хотя на самом деле справитесь за 15 минут. Гости будут просить добавки, а рецепт — обязательно.
Торт (от итал. torta/лат. tōrta, круглый хлеб) — кондитерское изделие, состоящее из нескольких коржей, пропитанных кремом или джемом.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Ужасающий хищник из Африки: нильский клювокрыл может убивать крокодилов и своих братьев. Его мощный клюв и жёсткие инстинкты делают его опасным.