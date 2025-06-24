Этот торт без духовки спасёт, когда гости на пороге: вкус как из кондитерской, а готовится за минуты

1:46 Your browser does not support the audio element. Еда

Иногда времени в обрез, а на столе хочется чего-то домашнего и запоминающегося. В такие моменты вам поможет один простой, но абсолютно беспроигрышный рецепт.

Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Торт

Это не просто десерт — это спасение, когда гости вот-вот будут на пороге. Пирог без выпечки с крекерами, маскарпоне и джемом — настоящая находка: минимум усилий, а результат неизменно вызывает восторг.

Простой и эффектный торт без выпечки

Готовится всё буквально за считаные минуты — никакой духовки, никакой мороки с тестом и выпеканием. Нужно только чуть-чуть терпения, чтобы десерт успел "созреть" в холодильнике.

Понадобится

200-300 г солёных крекеров

220 г черносмородинового джема

400 г маскарпоне

3-4 ст. л. карамели

200 мл охлаждённых сливок

1 стручок ванили

щепотка соли

горсть фисташек

миндальные лепестки

Способ приготовления

Сливки взбиваем в плотную пену, затем аккуратно вмешиваем маскарпоне. Добавляем семена из ванильного стручка, карамель и щепотку соли. Всё перемешиваем до однородности. Дно формы (примерно 20x20 см) застилаем бумагой для выпечки. Выкладываем слой крекеров, сверху — часть джема, затем — крем. Повторяем ещё дважды. Завершаем посыпкой из крошки печенья, миндаля и фисташек. Ставим в холодильник минимум на 3-4 часа (лучше — на ночь).

На вкус — будто вы провели на кухне весь день, хотя на самом деле справитесь за 15 минут. Гости будут просить добавки, а рецепт — обязательно.

Уточнения

Торт (от итал. torta/лат. tōrta, круглый хлеб) — кондитерское изделие, состоящее из нескольких коржей, пропитанных кремом или джемом.

