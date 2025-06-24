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Этот торт без духовки спасёт, когда гости на пороге: вкус как из кондитерской, а готовится за минуты

1:46
Еда

Иногда времени в обрез, а на столе хочется чего-то домашнего и запоминающегося. В такие моменты вам поможет один простой, но абсолютно беспроигрышный рецепт.

Торт
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Торт

Это не просто десерт — это спасение, когда гости вот-вот будут на пороге. Пирог без выпечки с крекерами, маскарпоне и джемом — настоящая находка: минимум усилий, а результат неизменно вызывает восторг.

Простой и эффектный торт без выпечки

Готовится всё буквально за считаные минуты — никакой духовки, никакой мороки с тестом и выпеканием. Нужно только чуть-чуть терпения, чтобы десерт успел "созреть" в холодильнике.

Понадобится

  • 200-300 г солёных крекеров
  • 220 г черносмородинового джема
  • 400 г маскарпоне
  • 3-4 ст. л. карамели
  • 200 мл охлаждённых сливок
  • 1 стручок ванили
  • щепотка соли
  • горсть фисташек
  • миндальные лепестки

Способ приготовления

  1. Сливки взбиваем в плотную пену, затем аккуратно вмешиваем маскарпоне.
  2. Добавляем семена из ванильного стручка, карамель и щепотку соли. Всё перемешиваем до однородности.
  3. Дно формы (примерно 20x20 см) застилаем бумагой для выпечки.
  4. Выкладываем слой крекеров, сверху — часть джема, затем — крем. Повторяем ещё дважды.
  5. Завершаем посыпкой из крошки печенья, миндаля и фисташек.
  6. Ставим в холодильник минимум на 3-4 часа (лучше — на ночь).

На вкус — будто вы провели на кухне весь день, хотя на самом деле справитесь за 15 минут. Гости будут просить добавки, а рецепт — обязательно.

Уточнения

Торт (от итал. torta/лат. tōrta, круглый хлеб) — кондитерское изделие, состоящее из нескольких коржей, пропитанных кремом или джемом.

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Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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