Клубника полезла из всех щелей: десерт, который спасает в сезон ягодной паники

2:19 Your browser does not support the audio element. Еда

Если хочется сладкого без особых хлопот — этот пирог именно то, что нужно. Он готовится просто, съедается быстро и оставляет после себя только счастливые лица. Влажный, пышный, с сочной клубникой — он стабильно становится хитом.

Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Клубничный пирог

Не только клубника

Да, в оригинале это клубничный пирог. Но не зацикливайтесь — тесто отлично принимает и другие ягоды:

малину, чернику, ежевику

чёрную или красную смородину

вишню, персики, чернослив (без косточек)

Можно использовать замороженные фрукты. Только не забудьте обвалять их в муке — это предотвратит "утопление" ягод и излишки сока на дне.

Секретный ингредиент

Этот рецепт — быстрый способ порадовать гостей или устроить себе десертную паузу. Обжаренное тесто на сливочном масле — главное в процессе готовки. Вместо сливочного масла можете добавить растительное, и пирог получается особенно влажным, а структура — нежной и воздушной.

Рецепт

500 г клубники

4 яйца

150 г мелкого сахара

1 ч. л. ванильного сахара или немного натуральной ванили

щепотка соли

200 мл растительного масла

200 мл молока

340 г муки

1,5 ч. л. разрыхлителя

сахарная пудра для украшения

Способ приготовления

Промойте клубнику, обсушите и удалите хвостики. Нарежьте ягоды на небольшие кусочки. Яйца разбейте в миску, добавьте сахар и щепотку соли. Взбивайте до лёгкой, пышной массы — сахар должен раствориться. Постепенно влейте молоко и растительное масло, продолжая мешать. Просейте муку с разрыхлителем и быстро вмешайте в смесь до однородного состояния. Форму (примерно 24x24 см) застелите бумагой для выпечки. Перелейте тесто в форму и аккуратно разложите клубнику, слегка вдавив её внутрь. Выпекайте при 180°C около 40-50 минут — до сухой шпажки.

Дайте пирогу остыть и украсьте сахарной пудрой. Всё - можно звать гостей!

Уточнения

Клубни́ка — название крупноплодных видов растений рода Земляника (Fragaria) семейства Розовые, а также их плодов.

