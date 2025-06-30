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Клубника полезла из всех щелей: десерт, который спасает в сезон ягодной паники

2:19
Еда

Если хочется сладкого без особых хлопот — этот пирог именно то, что нужно. Он готовится просто, съедается быстро и оставляет после себя только счастливые лица. Влажный, пышный, с сочной клубникой — он стабильно становится хитом.

Клубничный пирог
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Клубничный пирог

Не только клубника

Да, в оригинале это клубничный пирог. Но не зацикливайтесь — тесто отлично принимает и другие ягоды:

  • малину, чернику, ежевику
  • чёрную или красную смородину
  • вишню, персики, чернослив (без косточек)

Можно использовать замороженные фрукты. Только не забудьте обвалять их в муке — это предотвратит "утопление" ягод и излишки сока на дне.

Секретный ингредиент

Этот рецепт — быстрый способ порадовать гостей или устроить себе десертную паузу. Обжаренное тесто на сливочном масле — главное в процессе готовки. Вместо сливочного масла можете добавить растительное, и пирог получается особенно влажным, а структура — нежной и воздушной.

Рецепт

  • 500 г клубники
  • 4 яйца
  • 150 г мелкого сахара
  • 1 ч. л. ванильного сахара или немного натуральной ванили
  • щепотка соли
  • 200 мл растительного масла
  • 200 мл молока
  • 340 г муки
  • 1,5 ч. л. разрыхлителя
  • сахарная пудра для украшения

Способ приготовления

  1. Промойте клубнику, обсушите и удалите хвостики. Нарежьте ягоды на небольшие кусочки.
  2. Яйца разбейте в миску, добавьте сахар и щепотку соли. Взбивайте до лёгкой, пышной массы — сахар должен раствориться.
  3. Постепенно влейте молоко и растительное масло, продолжая мешать.
  4. Просейте муку с разрыхлителем и быстро вмешайте в смесь до однородного состояния.
  5. Форму (примерно 24x24 см) застелите бумагой для выпечки.
  6. Перелейте тесто в форму и аккуратно разложите клубнику, слегка вдавив её внутрь.
  7. Выпекайте при 180°C около 40-50 минут — до сухой шпажки.

Дайте пирогу остыть и украсьте сахарной пудрой. Всё - можно звать гостей!

Уточнения

Клубни́ка — название крупноплодных видов растений рода Земляника (Fragaria) семейства Розовые, а также их плодов.

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Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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