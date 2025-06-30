Клубника полезла из всех щелей: десерт, который спасает в сезон ягодной паники

Если хочется сладкого без особых хлопот — этот пирог именно то, что нужно. Он готовится просто, съедается быстро и оставляет после себя только счастливые лица. Влажный, пышный, с сочной клубникой — он стабильно становится хитом.
Да, в оригинале это клубничный пирог. Но не зацикливайтесь — тесто отлично принимает и другие ягоды:
Можно использовать замороженные фрукты. Только не забудьте обвалять их в муке — это предотвратит "утопление" ягод и излишки сока на дне.
Этот рецепт — быстрый способ порадовать гостей или устроить себе десертную паузу. Обжаренное тесто на сливочном масле — главное в процессе готовки. Вместо сливочного масла можете добавить растительное, и пирог получается особенно влажным, а структура — нежной и воздушной.
Дайте пирогу остыть и украсьте сахарной пудрой. Всё - можно звать гостей!
Клубни́ка — название крупноплодных видов растений рода Земляника (Fragaria) семейства Розовые, а также их плодов.
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