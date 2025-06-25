Булочки с секретом: жульен внутри превращает обычную закуску в горячее блюдо

2:44 Your browser does not support the audio element. Еда

Жульен в булочке — это не просто закуска, а полноценное сытное блюдо, которое точно понравится всей семье, особенно мужчинам. Горячий, ароматный, с тянущимся сыром и нежной начинкой — он впечатлит и на домашнем ужине, и на праздничном столе. В этом рецепте — сразу два варианта: классический с грибами, и альтернативный — с копчёной грудинкой, для тех, кто грибы не любит. Отличный повод приготовить вкусно и нестандартно!

Фото: food4all.ru by Mariya Voronina, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Жульен

Ингредиенты (на 8 порций)

Шампиньоны свежие — 400 г

Куриное филе — 400 г

Свиная грудинка или бекон — 300 г

Сливочное масло — 40 г

Молоко или сливки — 500 мл

Мука — 4 ст. ложки

Сыр твёрдый — 150 г

Булочки (средние) — 8 шт.

Соль, перец — по вкусу

Как готовить

Подготовка курицы. Куриное филе нарезаем небольшими кусочками и обжариваем на сливочном (или растительном) масле около 10 минут до румяности. Грибы и грудинка. Пока курица жарится, нарезаем грибы и грудинку — небольшими кубиками. Разделение начинки. Готовую курицу делим на две части: в одну добавляем грибы, в другую — грудинку. Накрываем крышкой и томим на медленном огне ещё 10 минут. Готовим соус. В каждую сковороду всыпаем по 2 ст. ложки муки. В грибную часть добавляем дополнительно немного сливочного масла. Хорошо перемешиваем. Соус бешамель. Вливаем молоко или сливки, хорошо размешиваем. Оставляем на медленном огне до загустения соуса. Получается ароматная, нежная начинка. Булочки. Срезаем верхушки булочек и аккуратно вынимаем мякиш, чтобы получились "чашечки". Запекаем их в духовке при 180 °C 5-10 минут до лёгкой румяности. Начинка и сыр. В горячие булочки раскладываем грибной и мясной жульен. Сверху щедро посыпаем тёртым сыром. Финальная запеканка. Отправляем булочки в духовку ещё на 10-15 минут, чтобы сыр расплавился и слегка подрумянился. Подаём сразу — аромат просто потрясающий!

Если хотите усилить вкус, добавьте в соус немного чеснока, щепотку мускатного ореха или сушёные прованские травы. А булочки можно заранее натереть изнутри чесноком и сбрызнуть оливковым маслом — будет ещё вкуснее.

Уточнения

Жюлье́н (от фр. julienne) — сложная горячая закуска, приготовленная преимущественно из птицы или дичи и грибов, нарезанных одноимённым способом — тонкой соломкой либо небольшими ломтиками-кусочками, а затем запечённых в кокотнице со сметаной или соусом под тёртым сыром.

