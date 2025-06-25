Булочки с секретом: жульен внутри превращает обычную закуску в горячее блюдо

Жульен в булочке — это не просто закуска, а полноценное сытное блюдо, которое точно понравится всей семье, особенно мужчинам. Горячий, ароматный, с тянущимся сыром и нежной начинкой — он впечатлит и на домашнем ужине, и на праздничном столе. В этом рецепте — сразу два варианта: классический с грибами, и альтернативный — с копчёной грудинкой, для тех, кто грибы не любит. Отличный повод приготовить вкусно и нестандартно!
Шампиньоны свежие — 400 г
Куриное филе — 400 г
Свиная грудинка или бекон — 300 г
Сливочное масло — 40 г
Молоко или сливки — 500 мл
Мука — 4 ст. ложки
Сыр твёрдый — 150 г
Булочки (средние) — 8 шт.
Соль, перец — по вкусу
Если хотите усилить вкус, добавьте в соус немного чеснока, щепотку мускатного ореха или сушёные прованские травы. А булочки можно заранее натереть изнутри чесноком и сбрызнуть оливковым маслом — будет ещё вкуснее.
Жюлье́н (от фр. julienne) — сложная горячая закуска, приготовленная преимущественно из птицы или дичи и грибов, нарезанных одноимённым способом — тонкой соломкой либо небольшими ломтиками-кусочками, а затем запечённых в кокотнице со сметаной или соусом под тёртым сыром.
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