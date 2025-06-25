Ложка мака в кастрюлю — и щи превращаются в нечто особенное: неожиданный рецепт без мяса

Эти щи — совсем не классика. Здесь нет мяса или привычной кислой капусты, но есть удивительное сочетание продуктов, которое делает блюдо особенным. Мак, пшено и солёные огурцы в одном супе? Звучит неожиданно. А на вкус — очень гармонично: немного кислинки, сливочная глубина от масла, нежность капусты и необычный, но приятный ореховый фон от мака. Эти щи готовятся быстро, получаются густыми, сытными и согревающими. Прекрасный вариант для лёгкого, но насыщенного обеда или ужина.
Белокочанная капуста — 190 г
Пшено — 40 г
Мак — 1 ст. ложка
Солёные огурцы — 50 г
Репчатый лук — 100 г
Морковь — 50 г
Чеснок — 1 зубчик
Томатная паста — 1 ст. ложка
Горчица — ½ ст. ложки
Сливочное масло — 20 г
Растительное масло — 2 ст. ложки
Соль — 1 ч. ложка
Чёрный молотый перец — на кончике ножа
Сахар — ¼ ч. ложки
Вода — 1 литр
Свежий укроп (по желанию) — по вкусу
Такие щи — находка для тех, кто устал от стандартных рецептов. Здесь каждый ингредиент на своём месте: мак добавляет текстуру и мягкий аромат, пшено делает суп густым и сытным, а солёные огурцы — нужную кислинку. Простое блюдо с характером, которое точно удивит!
Щи — классическое национальное блюдо русской кухни, многокомпонентный заправочный суп, основу которого составляет рубленая белокочанная свежая или квашеная капуста, реже капустная рассада или савойская капуста, приготовляемый на костном или мясокостном или рыбном бульоне, грибном, овощном или крупяном отваре
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