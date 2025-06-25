Ложка мака в кастрюлю — и щи превращаются в нечто особенное: неожиданный рецепт без мяса

3:19 Your browser does not support the audio element. Еда

Эти щи — совсем не классика. Здесь нет мяса или привычной кислой капусты, но есть удивительное сочетание продуктов, которое делает блюдо особенным. Мак, пшено и солёные огурцы в одном супе? Звучит неожиданно. А на вкус — очень гармонично: немного кислинки, сливочная глубина от масла, нежность капусты и необычный, но приятный ореховый фон от мака. Эти щи готовятся быстро, получаются густыми, сытными и согревающими. Прекрасный вариант для лёгкого, но насыщенного обеда или ужина.

Фото: commons.wikimedia.org by Takeaway, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Щи

Ингредиенты (на 4 порции)

Белокочанная капуста — 190 г

Пшено — 40 г

Мак — 1 ст. ложка

Солёные огурцы — 50 г

Репчатый лук — 100 г

Морковь — 50 г

Чеснок — 1 зубчик

Томатная паста — 1 ст. ложка

Горчица — ½ ст. ложки

Сливочное масло — 20 г

Растительное масло — 2 ст. ложки

Соль — 1 ч. ложка

Чёрный молотый перец — на кончике ножа

Сахар — ¼ ч. ложки

Вода — 1 литр

Свежий укроп (по желанию) — по вкусу

Как готовить

Подготовка. Мак заливаем кипятком и оставляем на 15 минут — он должен немного размягчиться. В это время подготавливаем остальные продукты. Овощи. Очищаем лук и морковь. Лук режем мелко, морковь трём на крупной тёрке. На сковороде разогреваем растительное и сливочное масло, обжариваем овощи 5-7 минут до мягкости. Добавляем огурцы. Солёные огурцы нарезаем мелкими кубиками и добавляем к луку и моркови. Перемешиваем, даём минутку прогреться. Томатная заправка. Всыпаем сахар, добавляем томатную пасту и всё вместе тушим ещё 2 минуты, чтобы вкусы раскрылись. Пшено и капуста. Всю зажарку перекладываем в кастрюлю. Пшено промываем, желательно обдать кипятком — так оно не будет горчить. Добавляем в кастрюлю. Заливаем водой, доводим до кипения. Капуста. Шинкуем капусту тонко и добавляем в кастрюлю вместе с солью и перцем. Варим на среднем огне 15-20 минут, пока пшено не станет мягким. Мак и финальные штрихи. Сливаем воду с мака, растираем его в ступке (или измельчаем в блендере). Чеснок мелко рубим. Добавляем в суп мак, горчицу и чеснок. Размешиваем, доводим до кипения и выключаем. Подача. Подаём щи горячими, можно украсить свежим укропом или подать с ложкой сметаны — вкус получится ещё мягче и насыщеннее.

Такие щи — находка для тех, кто устал от стандартных рецептов. Здесь каждый ингредиент на своём месте: мак добавляет текстуру и мягкий аромат, пшено делает суп густым и сытным, а солёные огурцы — нужную кислинку. Простое блюдо с характером, которое точно удивит!

Уточнения

Щи — классическое национальное блюдо русской кухни, многокомпонентный заправочный суп, основу которого составляет рубленая белокочанная свежая или квашеная капуста, реже капустная рассада или савойская капуста, приготовляемый на костном или мясокостном или рыбном бульоне, грибном, овощном или крупяном отваре

