Винегрет из СССР с изюминкой: один штрих — и салат становится деликатесом, о котором будут говорить

Винегрет с судаком — это не просто салат, а настоящий гастрономический привет из прошлого, в котором классика встречается с неожиданными ингредиентами. Здесь всё работает на контрастах: сочная рыба, сладковатая свёкла, пикантные каперсы, солёные огурцы и маринованные грибы — всё это звучит непривычно, но на вкус оказывается удивительно гармоничным. Такой салат определённо удивит даже тех, кто считал винегрет скучным гарниром из школьного меню.
Филе судака — 1 шт.
Свекла — 2 шт.
Картофель — 4 шт.
Белокочанная капуста — ¼ кочана
Солёные огурцы — 3 шт.
Варёная фасоль — 100 г
Маринованные грибы (белые или опята) — 100 г
Каперсы — 50 г
Сахар — 100 г
Уксус 5% — 100 мл
Горчица — 1 ст. ложка
Оливковое масло — 3 ст. ложки
Этот винегрет — не просто закуска, а самостоятельное блюдо с глубиной и нюансами. Судак делает его лёгким и благородным, грибы добавляют землистую ноту, а каперсы дают пикантный акцент. Настоящий салат с историей и характером.
Винегре́т (фр. vinaigrette, от vinaigre — «уксус») — холодное блюдо русской кухни, закуска, разновидность салата, обязательным ингредиентом которого в современной кулинарии является отварная или печёная свёкла.
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