Винегрет из СССР с изюминкой: один штрих — и салат становится деликатесом, о котором будут говорить

Винегрет с судаком — это не просто салат, а настоящий гастрономический привет из прошлого, в котором классика встречается с неожиданными ингредиентами. Здесь всё работает на контрастах: сочная рыба, сладковатая свёкла, пикантные каперсы, солёные огурцы и маринованные грибы — всё это звучит непривычно, но на вкус оказывается удивительно гармоничным. Такой салат определённо удивит даже тех, кто считал винегрет скучным гарниром из школьного меню.

Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Винегрет

Ингредиенты

Филе судака — 1 шт.

Свекла — 2 шт.

Картофель — 4 шт.

Белокочанная капуста — ¼ кочана

Солёные огурцы — 3 шт.

Варёная фасоль — 100 г

Маринованные грибы (белые или опята) — 100 г

Каперсы — 50 г

Сахар — 100 г

Уксус 5% — 100 мл

Горчица — 1 ст. ложка

Оливковое масло — 3 ст. ложки

Как готовить

Фасоль. Начинаем с фасоли — её нужно отварить в подсоленной воде на среднем огне 40-50 минут до мягкости. Рыба. Филе судака промываем, обсушиваем и запекаем при 180 °C около 20 минут. Даём остыть и нарезаем аккуратными кусочками. Овощи. Картофель и свёклу отвариваем в мундире (примерно 30 минут), затем остужаем, очищаем и нарезаем небольшими кубиками. Капуста. Шинкуем капусту, заливаем её водой и оставляем на 10-15 минут. Затем хорошо отжимаем, чтобы избавиться от лишней влаги. Заправка. В отдельной миске смешиваем уксус с сахаром, добавляем горчицу и оливковое масло. Взбиваем до однородности — получится яркий, кисло-сладкий соус с лёгкой остринкой. Оставшиеся ингредиенты. Солёные огурцы режем кубиками. Каперсы промываем, если они очень солёные. Грибы при необходимости нарезаем, но если мелкие — можно оставить целыми. Сборка. В большой миске соединяем все ингредиенты: картофель, свёклу, огурцы, капусту, фасоль, грибы, каперсы и запечённого судака. Заправляем соусом и аккуратно, но тщательно перемешиваем. Подача. Готовый винегрет можно подавать сразу, но если дать ему немного настояться в холодильнике — он станет ещё вкуснее. Отличный вариант для праздничного стола и для уютного ужина.

Этот винегрет — не просто закуска, а самостоятельное блюдо с глубиной и нюансами. Судак делает его лёгким и благородным, грибы добавляют землистую ноту, а каперсы дают пикантный акцент. Настоящий салат с историей и характером.

Уточнения

Винегре́т (фр. vinaigrette, от vinaigre — «уксус») — холодное блюдо русской кухни, закуска, разновидность салата, обязательным ингредиентом которого в современной кулинарии является отварная или печёная свёкла.

