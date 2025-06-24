Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Обычные лекарства превращают водителей в нарушителей — подробности решения
Пока Тигран Кеосаян в коме: как Алёна Хмельницкая организовала праздник для младшей дочери
От руин до реставрации: как Херстмонсо стал одним из самых красивых замков в Великобритании
Эти 7 вещей делают ваш интерьер устаревшим — срочно избавьтесь
Новые правила для виноделов и туризма — решающее поручение президента
Льюис Хэмилтон на грани завершения карьеры: что решит его судьбу в 2026 году
Сыворотка, эссенция или бустер: что вам действительно нужно, а что — лишнее
Забудьте про тяжёлый труд! Откройте для себя мистику сидератов в садоводстве
Она не царапается — она объясняет правила общения

Винегрет из СССР с изюминкой: один штрих — и салат становится деликатесом, о котором будут говорить

Еда

Винегрет с судаком — это не просто салат, а настоящий гастрономический привет из прошлого, в котором классика встречается с неожиданными ингредиентами. Здесь всё работает на контрастах: сочная рыба, сладковатая свёкла, пикантные каперсы, солёные огурцы и маринованные грибы — всё это звучит непривычно, но на вкус оказывается удивительно гармоничным. Такой салат определённо удивит даже тех, кто считал винегрет скучным гарниром из школьного меню.

Винегрет
Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Винегрет

Ингредиенты

  • Филе судака — 1 шт.

  • Свекла — 2 шт.

  • Картофель — 4 шт.

  • Белокочанная капуста — &frac14 кочана

  • Солёные огурцы — 3 шт.

  • Варёная фасоль — 100 г

  • Маринованные грибы (белые или опята) — 100 г

  • Каперсы — 50 г

  • Сахар — 100 г

  • Уксус 5% — 100 мл

  • Горчица — 1 ст. ложка

  • Оливковое масло — 3 ст. ложки

Как готовить

  1. Фасоль. Начинаем с фасоли — её нужно отварить в подсоленной воде на среднем огне 40-50 минут до мягкости.
  2. Рыба. Филе судака промываем, обсушиваем и запекаем при 180 °C около 20 минут. Даём остыть и нарезаем аккуратными кусочками.
  3. Овощи. Картофель и свёклу отвариваем в мундире (примерно 30 минут), затем остужаем, очищаем и нарезаем небольшими кубиками.
  4. Капуста. Шинкуем капусту, заливаем её водой и оставляем на 10-15 минут. Затем хорошо отжимаем, чтобы избавиться от лишней влаги.
  5. Заправка. В отдельной миске смешиваем уксус с сахаром, добавляем горчицу и оливковое масло. Взбиваем до однородности — получится яркий, кисло-сладкий соус с лёгкой остринкой.
  6. Оставшиеся ингредиенты. Солёные огурцы режем кубиками. Каперсы промываем, если они очень солёные. Грибы при необходимости нарезаем, но если мелкие — можно оставить целыми.
  7. Сборка. В большой миске соединяем все ингредиенты: картофель, свёклу, огурцы, капусту, фасоль, грибы, каперсы и запечённого судака. Заправляем соусом и аккуратно, но тщательно перемешиваем.
  8. Подача. Готовый винегрет можно подавать сразу, но если дать ему немного настояться в холодильнике — он станет ещё вкуснее. Отличный вариант для праздничного стола и для уютного ужина.

Этот винегрет — не просто закуска, а самостоятельное блюдо с глубиной и нюансами. Судак делает его лёгким и благородным, грибы добавляют землистую ноту, а каперсы дают пикантный акцент. Настоящий салат с историей и характером.

Уточнения

Винегре́т (фр. vinaigrette, от vinaigre — «уксус») — холодное блюдо русской кухни, закуска, разновидность салата, обязательным ингредиентом которого в современной кулинарии является отварная или печёная свёкла. 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Сейчас читают
Их боятся даже акулы — эти хищники заставляют величайших морских хищников бежать
Домашние животные
Их боятся даже акулы — эти хищники заставляют величайших морских хищников бежать Аудио 
Пробег под 300 тысяч — и ничего не гремит: 12 подержанных авто с железной репутацией
Авто
Пробег под 300 тысяч — и ничего не гремит: 12 подержанных авто с железной репутацией
Не просто птица, а живое чудо: как попугай нашёл дом после семи лет странствий
Домашние животные
Не просто птица, а живое чудо: как попугай нашёл дом после семи лет странствий Аудио 
Популярное
Не есть после шести — устарело: вот реальный способ худеть без мучений

Это не диета. Это привычка, которая меняет самочувствие. Один ужин — и ты уже ближе к лёгкости. Главное — знать, когда ставить точку в тарелке.

Не есть после шести — устарело: вот реальный способ худеть без мучений
Их боятся даже акулы — эти хищники заставляют величайших морских хищников бежать
Их боятся даже акулы — эти хищники заставляют величайших морских хищников бежать
Не просто птица, а живое чудо: как попугай нашёл дом после семи лет странствий
Прощай, электрокар: японский двигатель без топлива потряс рынок
Москве надоели дилеммы Вучича, он предупреждён в последний раз Любовь Степушова Паника или реальность: чем на самом деле обернётся новый налог на переводы с 2025 года Олег Володин Это простое умение делает вас центром любой компании — но о нём почти никто не знает Игорь Буккер
Китай прижал автогиганта к стенке — в США остановлена сборка
Эти четыре компонента реально работают против морщин — остальные можно не покупать
Не хуже японцев — а где-то и лучше: 7 китайских внедорожников, которые покоряют Россию
Не хуже японцев — а где-то и лучше: 7 китайских внедорожников, которые покоряют Россию
Последние материалы
От руин до реставрации: как Херстмонсо стал одним из самых красивых замков в Великобритании
Эти 7 вещей делают ваш интерьер устаревшим — срочно избавьтесь
Новые правила для виноделов и туризма — решающее поручение президента
Льюис Хэмилтон на грани завершения карьеры: что решит его судьбу в 2026 году
Сыворотка, эссенция или бустер: что вам действительно нужно, а что — лишнее
Забудьте про тяжёлый труд! Откройте для себя мистику сидератов в садоводстве
Она не царапается — она объясняет правила общения
25 июня: День моряков, День славян и лютеранство
Маленькая, да удаленькая: как карликовые псы живут дольше гигантов
Яйца дешевеют до предела: в России назревает ценовая война между производителями
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.