Секрет в баклажанах: аджика превращается в густой, бархатный соус, от которого не оторваться

3:14 Your browser does not support the audio element. Еда

Домашняя аджика давно перестала быть просто острым соусом к мясу. Сегодня это настоящая гастрономическая история — пикантная, насыщенная, яркая. И, пожалуй, один из самых удачных её вариантов — аджика с баклажанами. Здесь баклажаны придают соусу бархатистую текстуру, сладкий перец — сочность, а чеснок и острый перец отвечают за характер и тепло. Такая аджика отлично подойдёт и к мясу, и к рыбе, и просто к свежему хлебу. Простая в приготовлении, но со вкусом, который остаётся в памяти.

Фото: Freepik by azerbaijan_stockers is licensed under Рublic domain аджика

Ингредиенты (на 3 литра готовой аджики)

Помидоры — 1,5 кг

Баклажаны — 1 кг

Сладкий перец — 1 кг

Чеснок — 300 г

Острый перец — 3 шт.

Растительное масло — 200 мл (1 стакан)

Уксус 6% — 100 мл (регулируйте по вкусу)

Соль — 1-2 ст. ложки (по вкусу)

Как готовить

Подготовка овощей. Помидоры, перцы (сладкий и острый), баклажаны и чеснок моем, очищаем. У сладкого перца обязательно убираем семена и перегородки, у острого — по желанию (в семенах прячется вся жгучесть). С баклажанов снимаем кожуру. Нарезаем овощи на кусочки, подходящие по размеру для мясорубки. Измельчение. Пропускаем все подготовленные овощи через мясорубку — получится пёстрая, ароматная масса. Варка. Перекладываем овощную массу в большую кастрюлю с толстым дном (идеально — эмалированную или нержавеющую). Добавляем масло и соль. Ставим на средний огонь, доводим до кипения, затем варим 40-50 минут, регулярно помешивая. Банки. Пока аджика варится, стерилизуем банки и крышки удобным способом. Это важно — заготовка хранится без проблем только при хорошей подготовке тары. Уксус. Вливаем уксус за 5 минут до конца варки, тщательно перемешиваем. Начните с половины — пробуйте на вкус, добавляйте постепенно. Аджика должна быть сбалансированной, без яркого уксусного "удара". Закатка. Разливаем горячую аджику по стерилизованным банкам, сразу закатываем. Переворачиваем банки вверх дном, накрываем пледом или полотенцем, оставляем до полного остывания. Хранение и подача. Храните в прохладном тёмном месте. Уже через пару дней аджика "дозреет", но особенно вкусной становится спустя пару недель. Подавайте к мясу, картофелю, гречке или просто на тост с маслом — универсальный вкус покоряет с первого раза.

Если хочется сделать соус более томатным — увеличьте количество помидоров. Любите более пикантный вкус — добавьте немного копчёной паприки или обжарьте баклажаны перед измельчением. Этот рецепт отлично поддаётся индивидуализации — пробуйте, экспериментируйте и находите свою идеальную аджику.

Уточнения

Аджи́ка (абх. аџьыка, что в переводе означает "соль", груз. აჯიკა) — абхазская и грузинская острая приправа.

