Ложка стоит, аромат сводит с ума: сварите густой суп, как в деревне у бабушки

Когда за окном морозно и серо, хочется чего-то горячего, сытного и по-настоящему домашнего. Этот суп я называю "суп из холодца". Он такой густой и насыщенный, что ложка в нём стоит. Всё потому, что в основе — свиная голяшка с копытцем и немного говядины. На выходе — ароматный, густой, наваристый бульон, от которого по кухне расходится настоящий зимний уют. Это блюдо словно соединяет в себе суп и бульон для холодца — в нём много вкуса, много тепла и много мяса.
Свиная голяшка (с копытцем) — 1 шт.
Мякоть говядины — 150 г
Лавровый лист — 1 шт.
Перец чёрный горошком — 2-3 шт.
Соль — 0,5-1 ч. ложка (по вкусу)
Лук — 1 шт.
Вермишель (из твёрдых сортов) — 1-2 горсти
Помидор — 1 шт.
Масло растительное — 1 ст. ложка
Зелень петрушки — по вкусу
Если на следующий день суп загустеет, не пугайтесь — это и есть его "фирменный" холодцовый эффект. Просто разогрейте и наслаждайтесь: вкус только усилится, а аромат станет ещё глубже. Это не просто суп — это съедобное одеяло в морозный день.
Суп (от фр. soupe) — жидкое блюдо, в составе которого содержится не менее 50 % жидкости. Жидкую часть супа называют основой, плотную — гарниром.
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