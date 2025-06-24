Ложка стоит, аромат сводит с ума: сварите густой суп, как в деревне у бабушки

Когда за окном морозно и серо, хочется чего-то горячего, сытного и по-настоящему домашнего. Этот суп я называю "суп из холодца". Он такой густой и насыщенный, что ложка в нём стоит. Всё потому, что в основе — свиная голяшка с копытцем и немного говядины. На выходе — ароматный, густой, наваристый бульон, от которого по кухне расходится настоящий зимний уют. Это блюдо словно соединяет в себе суп и бульон для холодца — в нём много вкуса, много тепла и много мяса.

Фото: commons.wikimedia.org by Miansari66, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ суп

Что понадобится (на 1,5 л супа)

Свиная голяшка (с копытцем) — 1 шт.

Мякоть говядины — 150 г

Лавровый лист — 1 шт.

Перец чёрный горошком — 2-3 шт.

Соль — 0,5-1 ч. ложка (по вкусу)

Лук — 1 шт.

Вермишель (из твёрдых сортов) — 1-2 горсти

Помидор — 1 шт.

Масло растительное — 1 ст. ложка

Зелень петрушки — по вкусу

Как готовить

Варим бульон. Тщательно промываем свиную голяшку и говядину. Заливаем водой (примерно 2 л), доводим до кипения. Обязательно снимаем пену — от этого зависит прозрачность бульона. Томим мясо. Убавляем огонь до среднего. Добавляем лавровый лист, перец-горошек. Варим 20-30 минут. Добавляем лук. Очищаем и нарезаем луковицу (не слишком мелко — можно даже крупными кусками). Кладём её в бульон и продолжаем варить до полной готовности мяса. Общее время — не менее 1 часа. Чем дольше варится — тем насыщеннее вкус. Подготовим вермишель и помидоры. Отдельно отвариваем вермишель до готовности. Помидор нарезаем мелкими кубиками. Обжарка. На сковороде разогреваем масло, выкладываем нарезанный помидор и обжариваем 5-7 минут, периодически помешивая. Он должен немного размягчиться и отдать свой сок. Финальная сборка. В готовый бульон (из которого можно достать и порезать мясо) добавляем отваренную вермишель и обжаренные помидоры. Доводим до кипения, даём покипеть ещё 5 минут. Зелень. Мелко рубим свежую петрушку и добавляем в кастрюлю. Выключаем огонь. Супу нужно буквально 5 минут, чтобы настояться. Подача. Разливаем суп по глубоким тарелкам, щедро добавляем мясо, немного зелени сверху — и подаём горячим. Отлично сочетается с ржаным хлебом или гренками.

Если на следующий день суп загустеет, не пугайтесь — это и есть его "фирменный" холодцовый эффект. Просто разогрейте и наслаждайтесь: вкус только усилится, а аромат станет ещё глубже. Это не просто суп — это съедобное одеяло в морозный день.

Уточнения

Суп (от фр. soupe) — жидкое блюдо, в составе которого содержится не менее 50 % жидкости. Жидкую часть супа называют основой, плотную — гарниром.

