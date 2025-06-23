Тирамису с ягодами: воздушный десерт, который готовится без особых усилий

Когда жара дает о себе знать, хочется чего-то легкого, воздушного.
Тирамису с ягодами — десерт без выпечки, который станет отличным вариантом: он сливочный, нежный, со свежими ягодами или джемом, которые сочетаются со сладостью печенья, пишет blog. giallozafferano.
Главное в этом рецепте — простота: минимум ингредиентов и никаких сложностей.
На 8 порций вам понадобятся:
Приготовление
1. Охлажденные сливки с жирностью 30-33% вливаем в заранее охлажденную посуду.
2. Постепенно добавляя сахарную пудру, взбиваем сливки до нужной консистенции.
3. Во взбитые сливки аккуратно добавляем сыр "Маскарпоне" небольшими порциями (по 1-2 ст. л.) и осторожно вмешиваем его.
4. Окунаем печенье в молоке с обеих сторон, но делаем это быстро, чтобы оно не размокло слишком сильно.
5. В форму укладываем первый слой печенья, намазываем тонкий слой варенья, затем слой крема.
6. Повторяем слои, пока не закончатся ингредиенты. В конце украшаем поверхность кремом и ягодами.
Далее тирамису отправляем в холодильник на 4 часа.
Ингредиент (кулинария) — исходные продукты для приготовления какого-либо блюда.
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