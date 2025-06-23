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Тирамису с ягодами: воздушный десерт, который готовится без особых усилий

1:39
Еда

Когда жара дает о себе знать, хочется чего-то легкого, воздушного.

тирамису с ягодами
Фото: freepik.com by azerbaijan_stockers is licensed under Free More info
тирамису с ягодами

Тирамису с ягодами — десерт без выпечки, который станет отличным вариантом: он сливочный, нежный, со свежими ягодами или джемом, которые сочетаются со сладостью печенья, пишет blog. giallozafferano.

Главное в этом рецепте — простота: минимум ингредиентов и никаких сложностей.

На 8 порций вам понадобятся:

  • Сливки (33% жирности) — 150-200 мл.
  • Сыр "Маскарпоне” 500 г.
  • Сахарная пудра — 100 г.
  • Печенье "Дамские пальчики" (15-20 шт).
  • Варенье или джем — 150 г.
  • Свежие (размороженные) ягоды.

Приготовление

1. Охлажденные сливки с жирностью 30-33% вливаем в заранее охлажденную посуду.
2. Постепенно добавляя сахарную пудру, взбиваем сливки до нужной консистенции.
3. Во взбитые сливки аккуратно добавляем сыр "Маскарпоне" небольшими порциями (по 1-2 ст. л.) и осторожно вмешиваем его.
4. Окунаем печенье в молоке с обеих сторон, но делаем это быстро, чтобы оно не размокло слишком сильно.
5. В форму укладываем первый слой печенья, намазываем тонкий слой варенья, затем слой крема.
6. Повторяем слои, пока не закончатся ингредиенты. В конце украшаем поверхность кремом и ягодами.

Далее тирамису отправляем в холодильник на 4 часа.

Уточнения

Ингредиент (кулинария) — исходные продукты для приготовления какого-либо блюда.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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