Тирамису с ягодами: воздушный десерт, который готовится без особых усилий

1:39 Your browser does not support the audio element. Еда

Когда жара дает о себе знать, хочется чего-то легкого, воздушного.

Фото: freepik.com by azerbaijan_stockers is licensed under Free More info тирамису с ягодами

Тирамису с ягодами — десерт без выпечки, который станет отличным вариантом: он сливочный, нежный, со свежими ягодами или джемом, которые сочетаются со сладостью печенья, пишет blog. giallozafferano.

Главное в этом рецепте — простота: минимум ингредиентов и никаких сложностей.

На 8 порций вам понадобятся:

Сливки (33% жирности) — 150-200 мл.

Сыр "Маскарпоне” 500 г.

Сахарная пудра — 100 г.

Печенье "Дамские пальчики" (15-20 шт).

Варенье или джем — 150 г.

Свежие (размороженные) ягоды.

Приготовление

1. Охлажденные сливки с жирностью 30-33% вливаем в заранее охлажденную посуду.

2. Постепенно добавляя сахарную пудру, взбиваем сливки до нужной консистенции.

3. Во взбитые сливки аккуратно добавляем сыр "Маскарпоне" небольшими порциями (по 1-2 ст. л.) и осторожно вмешиваем его.

4. Окунаем печенье в молоке с обеих сторон, но делаем это быстро, чтобы оно не размокло слишком сильно.

5. В форму укладываем первый слой печенья, намазываем тонкий слой варенья, затем слой крема.

6. Повторяем слои, пока не закончатся ингредиенты. В конце украшаем поверхность кремом и ягодами.

Далее тирамису отправляем в холодильник на 4 часа.

Уточнения

Ингредиент (кулинария) — исходные продукты для приготовления какого-либо блюда.



