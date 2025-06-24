Секретный соус на цитрусовых соках — с ним даже замороженные креветки в пицце становятся деликатесом

Пицца, в которой встречаются море, фруктовая свежесть и классика итальянской кухни — именно так можно описать этот рецепт. Воздушное дрожжевое тесто на молоке и оливковом масле служит идеальной основой для сочной начинки из кальмаров, креветок и моцареллы. А ананасы, цитрусовые соки, оливки и ароматные травы превращают пиццу в настоящее гастрономическое приключение. Это не просто ужин — это вечер в средиземноморском ресторане, приготовленный у вас на кухне.
Молоко — 200 мл
Оливковое масло — 2 ст. ложки + для смазывания формы
Мука — 330 г (+ немного для подпыла)
Дрожжи сухие — 7 г
Сахар — 2 ч. ложки
Соль — 0,5 ч. ложки
Креветки очищенные — 150 г
Кальмары — 150 г
Сыр моцарелла — 120 г
Ананасы консервированные — 50 г
Красный лук — 1 шт. (100 г)
Маслины и оливки — по 25 г
Итальянские сушёные травы — 1 ч. ложка
Томатный соус или кетчуп — 1 ст. ложка
Ананасовый сок — 2 ст. ложки
Соевый соус — 1 ст. ложка
Апельсиновый сок — 1 ч. ложка
Сок лимона — 1 ч. ложка + немного для финального сбрызгивания
Сахар — 1 ч. ложка
Если хочется усилить "морской" характер блюда — добавьте мидии, осьминогов или даже копчёного лосося. А если хотите удивить гостей — подавайте пиццу с долькой лайма и каплей острого чили-мёда сверху. Этот рецепт легко подстраивается под настроение и фантазию, при этом каждый раз получается по-настоящему ресторанным.
Пи́цца (итал. pizza) — традиционное итальянское блюдо, изначально в виде круглой дрожжевой лепёшки, выпекаемой с уложенной сверху начинкой из томатного соуса, сыра и зачастую других ингредиентов, таких как мясо, овощи, грибы и прочие продукты.
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