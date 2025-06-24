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Секретный соус на цитрусовых соках — с ним даже замороженные креветки в пицце становятся деликатесом

Еда

Пицца, в которой встречаются море, фруктовая свежесть и классика итальянской кухни — именно так можно описать этот рецепт. Воздушное дрожжевое тесто на молоке и оливковом масле служит идеальной основой для сочной начинки из кальмаров, креветок и моцареллы. А ананасы, цитрусовые соки, оливки и ароматные травы превращают пиццу в настоящее гастрономическое приключение. Это не просто ужин — это вечер в средиземноморском ресторане, приготовленный у вас на кухне.

Пицца
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Пицца

Ингредиенты (на 4 порции)

Для теста

  • Молоко — 200 мл

  • Оливковое масло — 2 ст. ложки + для смазывания формы

  • Мука — 330 г (+ немного для подпыла)

  • Дрожжи сухие — 7 г

  • Сахар — 2 ч. ложки

  • Соль — 0,5 ч. ложки

Для начинки

  • Креветки очищенные — 150 г

  • Кальмары — 150 г

  • Сыр моцарелла — 120 г

  • Ананасы консервированные — 50 г

  • Красный лук — 1 шт. (100 г)

  • Маслины и оливки — по 25 г

  • Итальянские сушёные травы — 1 ч. ложка

Для соуса

  • Томатный соус или кетчуп — 1 ст. ложка

  • Ананасовый сок — 2 ст. ложки

  • Соевый соус — 1 ст. ложка

  • Апельсиновый сок — 1 ч. ложка

  • Сок лимона — 1 ч. ложка + немного для финального сбрызгивания

  • Сахар — 1 ч. ложка

Как готовить

  1. Делаем тесто. Слегка подогреваем молоко до тёплого состояния. Смешиваем с дрожжами и сахаром, даём постоять 10 минут — должна появиться пышная пенная "шапочка". В миске соединяем муку с солью, вливаем дрожжевую смесь и оливковое масло. Замешиваем мягкое, пластичное тесто. Укладываем его в миску, накрываем и оставляем на час в тепле.
  2. Подготавливаем морепродукты. Кальмаров варим в кипящей воде с солью 1-2 минуты, охлаждаем и нарезаем полосками. Креветки можно оставить целыми, если они небольшие.
  3. Нарезаем и подготавливаем начинку. Лук нарезаем тонкими полукольцами, ананасы — небольшими кубиками. Маслины и оливки разрезаем вдоль пополам.
  4. Соус. В миске соединяем томатный, соевый, ананасовый, апельсиновый и лимонный соки, добавляем сахар. Перемешиваем — получается кисло-сладкий, насыщенный соус.
  5. Сборка пиццы. Раскатываем тесто в круг, укладываем на смазанный маслом противень, формируем бортики. Смазываем основу соусом, затем выкладываем лук, кальмары, креветки, ананасы, маслины, оливки, посыпаем итальянскими травами. Сверху — кусочки моцареллы. Всё сбрызгиваем лимонным соком.
  6. Выпекаем. Пиццу отправляем в разогретую до 200 °C духовку на 20 минут — до золотистой корочки и расплавленного сыра.
  7. Подача. Подаём пиццу горячей — ароматами и вкусом она порадует даже самых требовательных гурманов.

Если хочется усилить "морской" характер блюда — добавьте мидии, осьминогов или даже копчёного лосося. А если хотите удивить гостей — подавайте пиццу с долькой лайма и каплей острого чили-мёда сверху. Этот рецепт легко подстраивается под настроение и фантазию, при этом каждый раз получается по-настоящему ресторанным.

Уточнения

Пи́цца (итал. pizza) — традиционное итальянское блюдо, изначально в виде круглой дрожжевой лепёшки, выпекаемой с уложенной сверху начинкой из томатного соуса, сыра и зачастую других ингредиентов, таких как мясо, овощи, грибы и прочие продукты. 

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Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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