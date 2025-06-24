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Без выпечки и заморочек: десерт из яблок, сметаны и печенья за считанные минуты

2:27
Еда

Если вы хотите чего-то вкусного прямо сейчас, без лишних заморочек и очереди у плиты — этот десерт как раз для вас. Яблоки, сметана, немного сахара и любимое песочное печенье — простые продукты, которые легко превращаются в удивительно нежный, ароматный и домашний десерт. Всё, что нужно, — перемешать, разложить по креманкам и украсить. Получается быстро, вкусно и с приятным хрустом.

печенье с мёдом
Фото: freepik is licensed under public domain
печенье с мёдом

Что понадобится

  • Яблоки — 4 штуки (примерно 440 г)

  • Песочное печенье — 120 г

  • Сметана — 120 г

  • Сахар — 60 г

  • Корица молотая — 0,5 ч. ложки (или по вкусу)

Как готовить

  1. Всё под рукой. Собираем ингредиенты. Сахар при желании можно уменьшить — ориентируйтесь на сладость яблок и своё настроение.
  2. Печенье в крошку. Ломаем печенье на кусочки, отправляем в чашу блендера и превращаем в крошку. Можно и скалкой — получится чуть грубее, но по-домашнему.
  3. Яблоки — в дело. Очищаем от кожуры и сердцевины, нарезаем средними кубиками. Слишком мелко не стоит — будет каша.
  4. Готовим соус. Смешиваем сметану, сахар и корицу. Взбиваем миксером или просто перемешиваем вилкой до полного растворения сахара. Масса должна получиться однородной и ароматной.
  5. Соединяем. Яблоки заливаем сметанным соусом и аккуратно перемешиваем. Уже на этом этапе сложно удержаться от дегустации.
  6. Сборка десерта. В креманки выкладываем половину яблок в соусе, сверху — слой крошки печенья. Повторяем слои: снова яблоки и снова печенье.
  7. Финальный штрих. По желанию украшаем десерт листиком мяты или посыпаем щепоткой корицы — это добавит нотку свежести и уюта.
  8. Подача. Десерт готов к подаче сразу. Но если немного охладить — станет ещё вкуснее. Наслаждайтесь!

Если хочется чего-то посытнее — добавьте в сметану немного творога или сливочного сыра. А вместо корицы можно использовать ваниль или даже щепотку мускатного ореха. Каждый раз вкус будет разный, но неизменно потрясающий!

Уточнения

Я́блоко — сочный плод яблони, который употребляется в пищу в свежем и запеченном виде, служит сырьём в кулинарии и для приготовления напитков. 

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Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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