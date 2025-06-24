Без выпечки и заморочек: десерт из яблок, сметаны и печенья за считанные минуты

Если вы хотите чего-то вкусного прямо сейчас, без лишних заморочек и очереди у плиты — этот десерт как раз для вас. Яблоки, сметана, немного сахара и любимое песочное печенье — простые продукты, которые легко превращаются в удивительно нежный, ароматный и домашний десерт. Всё, что нужно, — перемешать, разложить по креманкам и украсить. Получается быстро, вкусно и с приятным хрустом.
Яблоки — 4 штуки (примерно 440 г)
Песочное печенье — 120 г
Сметана — 120 г
Сахар — 60 г
Корица молотая — 0,5 ч. ложки (или по вкусу)
Если хочется чего-то посытнее — добавьте в сметану немного творога или сливочного сыра. А вместо корицы можно использовать ваниль или даже щепотку мускатного ореха. Каждый раз вкус будет разный, но неизменно потрясающий!
Я́блоко — сочный плод яблони, который употребляется в пищу в свежем и запеченном виде, служит сырьём в кулинарии и для приготовления напитков.
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