Без выпечки и заморочек: десерт из яблок, сметаны и печенья за считанные минуты

2:27 Your browser does not support the audio element. Еда

Если вы хотите чего-то вкусного прямо сейчас, без лишних заморочек и очереди у плиты — этот десерт как раз для вас. Яблоки, сметана, немного сахара и любимое песочное печенье — простые продукты, которые легко превращаются в удивительно нежный, ароматный и домашний десерт. Всё, что нужно, — перемешать, разложить по креманкам и украсить. Получается быстро, вкусно и с приятным хрустом.

Фото: freepik is licensed under public domain печенье с мёдом

Что понадобится

Яблоки — 4 штуки (примерно 440 г)

Песочное печенье — 120 г

Сметана — 120 г

Сахар — 60 г

Корица молотая — 0,5 ч. ложки (или по вкусу)

Как готовить

Всё под рукой. Собираем ингредиенты. Сахар при желании можно уменьшить — ориентируйтесь на сладость яблок и своё настроение. Печенье в крошку. Ломаем печенье на кусочки, отправляем в чашу блендера и превращаем в крошку. Можно и скалкой — получится чуть грубее, но по-домашнему. Яблоки — в дело. Очищаем от кожуры и сердцевины, нарезаем средними кубиками. Слишком мелко не стоит — будет каша. Готовим соус. Смешиваем сметану, сахар и корицу. Взбиваем миксером или просто перемешиваем вилкой до полного растворения сахара. Масса должна получиться однородной и ароматной. Соединяем. Яблоки заливаем сметанным соусом и аккуратно перемешиваем. Уже на этом этапе сложно удержаться от дегустации. Сборка десерта. В креманки выкладываем половину яблок в соусе, сверху — слой крошки печенья. Повторяем слои: снова яблоки и снова печенье. Финальный штрих. По желанию украшаем десерт листиком мяты или посыпаем щепоткой корицы — это добавит нотку свежести и уюта. Подача. Десерт готов к подаче сразу. Но если немного охладить — станет ещё вкуснее. Наслаждайтесь!

Если хочется чего-то посытнее — добавьте в сметану немного творога или сливочного сыра. А вместо корицы можно использовать ваниль или даже щепотку мускатного ореха. Каждый раз вкус будет разный, но неизменно потрясающий!

Уточнения

Я́блоко — сочный плод яблони, который употребляется в пищу в свежем и запеченном виде, служит сырьём в кулинарии и для приготовления напитков.

