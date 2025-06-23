Не яблочный и не винный: этот способ ферментации изменит представление о квашенной капусте

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Вот она — та самая краснокочанная капуста, ради которой можно затеять варку малинового уксуса. Насыщенный цвет, яркий аромат и обещание яркого вкуса… Выглядит капуста невероятно аппетитно, но попробовать её получится только через месяц. Таковы правила идеальной ферментации.

Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain красная капуста

Ингредиенты

Краснокочанная капуста — 1 кочан (около 2,5 кг)

Морская соль — 100 г на каждый килограмм капусты

Малиновый уксус — 500 мл

Красный винный уксус — 700 мл

Лавровый лист — 3 шт.

Гвоздика — 6 бутонов

Ягоды можжевельника — 12-15 шт.

Как готовить

Подготовка капусты.

Мелко шинкуем капусту. Чем тоньше полоски, тем красивее и аккуратнее она будет выглядеть в банке. Посолка. Складываем капусту в большую кастрюлю или миску, равномерно пересыпаем морской солью. Оставляем на ночь при комнатной температуре — капуста пустит сок. Промывка. На следующий день капусту нужно тщательно промыть под холодной водой и дать стечь. Воду, оставшуюся после просаливания, полностью сливаем. Подготовка банок. Стерилизуем банки удобным способом — на пару, в духовке или микроволновке. Капусту плотно укладываем в подготовленную тару. Маринад. В кастрюле соединяем оба уксуса, добавляем лавровый лист, бутоны гвоздики и ягоды можжевельника. Доводим до кипения и варим на медленном огне около 3 минут — так специи отдадут аромат. Заливка. Горячим маринадом заливаем капусту в банках до самого верха. Сразу закрываем крышками, плотно, но без фанатизма. Отправка на выдержку. Остывшие банки убираем в холодильник или прохладное тёмное место. И вот теперь — терпение. Через 30 дней можно открывать и наслаждаться.

Стоит ли заморачиваться с малиновым уксусом? Определённо — да. Он меняет всю игру: делает вкус глубже, насыщеннее и богаче. Можно, конечно, обойтись и обычным яблочным, но тогда вы упустите тот самый неожиданный фруктовый акцент, который и делает эту капусту "той самой". Малиновый уксус — не каприз, а ключ к неповторимому результату.

Уточнения

Капу́ста огоро́дная (лат. Brássica olerácea) — одомашненное более 3500 лет назад двулетнее растение рода Капуста (Brassica) семейства Капустные (Крестоцветные), важная сельскохозяйственная культура, популярное овощное и декоративное растение.

