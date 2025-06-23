Не яблочный и не винный: этот способ ферментации изменит представление о квашенной капусте

Вот она — та самая краснокочанная капуста, ради которой можно затеять варку малинового уксуса. Насыщенный цвет, яркий аромат и обещание яркого вкуса… Выглядит капуста невероятно аппетитно, но попробовать её получится только через месяц. Таковы правила идеальной ферментации.
Краснокочанная капуста — 1 кочан (около 2,5 кг)
Морская соль — 100 г на каждый килограмм капусты
Малиновый уксус — 500 мл
Красный винный уксус — 700 мл
Лавровый лист — 3 шт.
Гвоздика — 6 бутонов
Ягоды можжевельника — 12-15 шт.
Стоит ли заморачиваться с малиновым уксусом? Определённо — да. Он меняет всю игру: делает вкус глубже, насыщеннее и богаче. Можно, конечно, обойтись и обычным яблочным, но тогда вы упустите тот самый неожиданный фруктовый акцент, который и делает эту капусту "той самой". Малиновый уксус — не каприз, а ключ к неповторимому результату.
Капу́ста огоро́дная (лат. Brássica olerácea) — одомашненное более 3500 лет назад двулетнее растение рода Капуста (Brassica) семейства Капустные (Крестоцветные), важная сельскохозяйственная культура, популярное овощное и декоративное растение.
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