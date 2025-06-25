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Булка, которая изменила ужин: как домашний хлеб превращает еду в праздник

3:35
Еда

Печь хлеб в домашних условиях — это одно из самых приятных и увлекательных занятий для любителей кулинарии. К тому же, свежий ароматный хлеб, приготовленный собственными руками, способен сделать любой прием пищи особенным. Но что делать, если вы никогда не пекли хлеб или боитесь, что у вас не получится?

Кабачковый хлеб
Фото: Adobe Stock by timolina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Кабачковый хлеб

Ингредиенты

Для приготовления простого домашнего хлеба вам понадобятся всего четыре ингредиента:

  • 500 г пшеничной муки
  • 300 мл теплой воды
  • 10 г соли
  • 7 г сухих дрожжей (или 20 г свежих дрожжей)

Муку лучше использовать высшего сорта, так как она обеспечит лучший результат.

Приготовление хлеба

Подготовка теста

  1. Смешивание ингредиентов. В глубокой миске смешайте теплую воду с сухими дрожжами. Дождитесь, пока дрожжи начнут пениться (примерно 5-10 минут). Это значит, что они активировались.
  2. Добавление соли и муки. Затем добавьте соль и постепенно всыпайте муку, перемешивая тесто деревянной ложкой или лопаткой.
  3. Замес теста. Когда тесто начнет собираться в единое целое, выложите его на стол и месите руками примерно 10 минут. Если тесто слишком липкое, добавьте немного муки, но старайтесь не переусердствовать — тесто должно быть мягким и эластичным.

Первое брожение

  1. Ферментация. Поместите тесто в миску, накройте его чистым кухонным полотенцем или пленкой и оставьте в теплом месте на 1-1,5 часа, пока оно не увеличится в два раза. Это поможет дрожжам активироваться и создаст воздух внутри теста, делая хлеб легким и воздушным.

Формирование и второе брожение

  1. Формирование хлеба. Когда тесто подошло, выложите его на рабочую поверхность и аккуратно обомните, чтобы выпустить воздух. Сформируйте из него круглую или овальную булочку и положите на противень, застеленный пергаментом.
  2. Второе брожение. Накройте тесто полотенцем и дайте ему подойти еще 30-40 минут.

Выпечка

  1. Предварительный разогрев духовки. Тем временем предварительно разогрейте духовку до 220 °C. Это важно, чтобы хлеб поднялся сразу после попадания в горячую печь.
  2. Выпечка хлеба. Поместите противень с хлебом в разогретую духовку и выпекайте около 25-30 минут, до золотистой корочки. Хлеб готов, когда при постукивании по его нижней части слышен пустой звук.

Охлаждение и подача

  1. Охлаждение. После выпечки достаньте хлеб из духовки и дайте ему остыть на решетке. Это поможет избежать запотевания корки.
  2. Подача. Нарежьте хлеб после полного остывания. Его можно подавать как самостоятельное блюдо, намазанное маслом, или использовать для создания вкусных сэндвичей, тостов и закусок.

Этот простой рецепт хлеба требует минимальных усилий и доступен даже для новичков. Поэкспериментируйте с добавлением различных ингредиентов, таких как семена, орехи или травы, чтобы сделать хлеб ещё более интересным и вкусным. Вдохновляйтесь, пробуйте и радуйте своих близких свежевыпеченным хлебом — это простое удовольствие, которое точно оценят все!

Уточнения

Хлеб — пищевой продукт, получаемый при выпечке теста, приготовленного как минимум из муки и воды, разрыхлённого пекарскими дрожжами или закваской. Рецептура хлеба часто содержит соль, сахар и жиры. Словом «хлеб» часто называют сельскохозяйственные культуры, а также само зерно этих культур и изготовляемую из него муку, используемую для выпечки.
 

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Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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