Цвет доски может спасти желудок: зачем нужны разные разделочные доски

3:32 Your browser does not support the audio element. Еда

Разделочная доска — это один из самых важных инструментов на кухне. Она используется не только для нарезки продуктов, но и играет ключевую роль в пищевой безопасности и гигиене. Часто можно услышать девиз "одна доска — один продукт", и это не просто популярная пословица, а важная рекомендация для каждого.

Фото: commons.wikimedia.org by Kourosh000, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Семья на кухне

Разные продукты — разные требования

Мясо и рыба

При обработке мясных и рыбных продуктов важно избегать перекрестного загрязнения. Сальные и белковые соки, выделяющиеся во время нарезки, могут быть опасны для здоровья. Использование одной разделочной доски для разных видов продуктов может привести к отравлениям или кишечным инфекциям.

Овощи и фрукты

Овощи и фрукты требуют другой обработки и не должны контактировать с остатками мяса или рыбы. Используя одну и ту же доску, вы рискуете нанести вред своему здоровью, так как на поверхности могут остаться бактерии.

Гигиена и безопасность на кухне

Разные материалы

Разделочные доски бывают из разных материалов: дерева, пластика, стекла и композитов. Каждый из этих материалов ведет себя по-разному в отношении гигиеничности. Например, пластиковые доски легче мыть и дезинфицировать, в то время как деревянные могут впитывать запахи и соки, что затрудняет их очищение.

Обработка и дезинфекция

Разные продукты требуют различных методов обработки и дезинфекции. Например, после нарезки мяса и рыбы доска должна быть тщательно обработана горячей водой и моющим средством, тогда как после нарезки овощей достаточно промыть ее под струей чистой воды. Используя только одну доску, вы рискуете не дотронуться до всех требований гигиены.

Практичность приготовления

Эффективность работы

Наличие нескольких разделочных досок позволяет ускорить процесс приготовления пищи. Содержания каждого типа продуктов на отдельной доске помогают избежать лишних перемещений и дополнительных затрат времени на мойку утвари между этапами приготовления.

Удобство

Разделочные доски разных размеров удобны для разных задач. Меньшие доски можно использовать для нарезки мелких ингредиентов, таких как зубчики чеснока, в то время как большая доска идеально подойдет для работы с целыми овощами или кусками мяса.

Рекомендации по выбору разделочных досок

Цветовая кодировка

Самый простой и эффективный способ избежать перекрестного загрязнения — это использовать цветовые коды. Например, зелёная доска для овощей, красная для мяса, синяя для рыбы и белая для хлеба и выпечки. Такой подход поможет вам лучше структурировать процесс готовки.

Правильный материал

Выбирайте доски, соответствующие вашим предпочтениям и потребностям. Для мяса и рыбы лучше всего подходят пластиковые доски, которые легко дезинфицировать. Для овощей и фруктов можно использовать деревянные, которые лучше подходят для натуральных продуктов, обеспечивая меньшую подготовку.

Размер и форма

Старайтесь использовать доски различных размеров и форм для различных нужд. Например, круглая доска может быть удобна для нарезки пиццы, а большая прямоугольная доска подойдет для приготовления нарезки для праздничного стола.

Уточнения

Разделочная доска — предмет кухонного обихода предназначенный для резания или разрубания продуктов питания. Представляет собой плиту с плоской или слегка вогнутой рабочей поверхностью, выполненной из материала, контакт с которым не сильно затупляет кухонные ножи.



