Суп, который лечит душу: куриный бульон с лапшой, как у бабушки

2:40 Your browser does not support the audio element. Еда

Когда за окном холодно или накопилась усталость, хочется чего-то тёплого, домашнего и душевного. В такие моменты нет ничего лучше кастрюли с куриным супом, который медленно булькает на плите, наполняя кухню ароматами уюта. Это не просто еда — это маленькое волшебство, проверенное временем.

Фото: freepik.com by chandlervid85, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Суп с вермишелью

Начинаем с бульона: основа всего

Для насыщенного вкуса важно правильно приготовить бульон. Возьми курицу на кости — подойдут бедра, голени или небольшая целая тушка. Хорошо промой и залей холодной водой. Доведи до слабого кипения, затем уменьшай огонь до минимума и аккуратно снимай пену — тогда бульон получится прозрачным.

Ароматные добавки — лук, морковь, сельдерей

В кипящую воду отправь целую очищенную луковицу, пару морковок и, если любишь, стебель сельдерея. Посоли по вкусу, накрой крышкой с небольшой щелью и томи от 1 до 2 часов. Курица должна стать мягкой, а вкус — насыщенным.

Процеживаем и разбираем

Готовое мясо и овощи достань. Бульон обязательно процеди — он станет чистым и ароматным. Курицу остуди и отдели от костей, а морковь и сельдерей можно нарезать и вернуть в суп. Луковицу выброси — она уже отдала весь вкус.

Обжарка для золотого оттенка

Мелко порежь свежую луковицу и натри морковь. Обжарь на сливочном или растительном масле до мягкости. Эта зажарка придаст супу особую глубину вкуса и красивый цвет.

Добавляем лапшу и мясо

Переложи зажарку в бульон, добавь мясо и доведи до кипения. Теперь — очередь лапши. Подойдет любая: вермишель, яичная, домашняя. Главное — не перевари. Готовь ровно столько, сколько указано на упаковке.

Овощи — по желанию

Любишь больше овощей? Добавь за 5 минут до готовности лапши немного зелёного горошка, кукурузы или соцветия брокколи.

Последние штрихи

Проверь на соль и перец. Щепотка сушёного укропа или петрушки придаст аромата. Сними с огня, накрой крышкой и дай настояться 10-15 минут. Это финальный штрих, чтобы вкус стал цельным.

Подача

Разливай по тарелкам, щедро посыпь зеленью. Подавай с хрустящим хлебом. Простой, домашний, тёплый и очень вкусный суп — именно то, что нужно, чтобы почувствовать заботу и тепло.

Уточнения

Суп (от фр. soupe) — жидкое блюдо, в составе которого содержится не менее 50 % жидкости.

