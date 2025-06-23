Суп, который лечит душу: куриный бульон с лапшой, как у бабушки

Когда за окном холодно или накопилась усталость, хочется чего-то тёплого, домашнего и душевного. В такие моменты нет ничего лучше кастрюли с куриным супом, который медленно булькает на плите, наполняя кухню ароматами уюта. Это не просто еда — это маленькое волшебство, проверенное временем.
Для насыщенного вкуса важно правильно приготовить бульон. Возьми курицу на кости — подойдут бедра, голени или небольшая целая тушка. Хорошо промой и залей холодной водой. Доведи до слабого кипения, затем уменьшай огонь до минимума и аккуратно снимай пену — тогда бульон получится прозрачным.
В кипящую воду отправь целую очищенную луковицу, пару морковок и, если любишь, стебель сельдерея. Посоли по вкусу, накрой крышкой с небольшой щелью и томи от 1 до 2 часов. Курица должна стать мягкой, а вкус — насыщенным.
Готовое мясо и овощи достань. Бульон обязательно процеди — он станет чистым и ароматным. Курицу остуди и отдели от костей, а морковь и сельдерей можно нарезать и вернуть в суп. Луковицу выброси — она уже отдала весь вкус.
Мелко порежь свежую луковицу и натри морковь. Обжарь на сливочном или растительном масле до мягкости. Эта зажарка придаст супу особую глубину вкуса и красивый цвет.
Переложи зажарку в бульон, добавь мясо и доведи до кипения. Теперь — очередь лапши. Подойдет любая: вермишель, яичная, домашняя. Главное — не перевари. Готовь ровно столько, сколько указано на упаковке.
Любишь больше овощей? Добавь за 5 минут до готовности лапши немного зелёного горошка, кукурузы или соцветия брокколи.
Проверь на соль и перец. Щепотка сушёного укропа или петрушки придаст аромата. Сними с огня, накрой крышкой и дай настояться 10-15 минут. Это финальный штрих, чтобы вкус стал цельным.
Разливай по тарелкам, щедро посыпь зеленью. Подавай с хрустящим хлебом. Простой, домашний, тёплый и очень вкусный суп — именно то, что нужно, чтобы почувствовать заботу и тепло.
Суп (от фр. soupe) — жидкое блюдо, в составе которого содержится не менее 50 % жидкости.
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