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Деликатес с хрустящей корочкой дома: приготовьте настоящее чешское лакомство с уникальным вкусом

2:41
Еда

Чешский жареный сыр — это настоящий хит, который покорит вас своей простотой и вкусом. Если вы любите сыр на гриле, то этот классический рецепт станет одним из ваших любимых.

сыр в панировке
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
сыр в панировке

Секреты чешского лакомства

Хрустящий снаружи, мягкий внутри — именно таким должен быть настоящий жареный сыр;

  • Для начала купите сыр, нарезанный кубиками — идеальный вариант для жарки — это Эдам. Нарежьте его ломтиками толщиной около 1-1,5 см;
  • Перед тем как панировать, натрите каждый ломтик на мелкой терке — это маленький секрет, который обеспечит лучшее прилипание панировки и великолепный результат;
  • После жарки выкладывайте сыр на тарелку с бумажными полотенцами, чтобы убрать лишний жир.

"Чтобы сыр был плотнее и не растекался во время жарки, положите его в морозилку на 10-15 минут перед панировкой", — советуют домохозяйки.

Рецепт

Простой и быстрый способ приготовить сытное блюдо — на все уйдет меньше 30 минут.

Ингредиенты

  • 400 г желтого сыра
  • 2 яйца
  • 50 мл молока
  • 100 г пшеничной муки
  • 100 г панировочных сухарей
  • масло для жарки

Приготовление

  1. Нарежьте сыр толстыми ломтиками толщиной примерно 1,5 см;
  2. Подготовьте три тарелки: в одну насыпьте муку, во второй взбейте яйца с молоком, в третью насыпьте панировочные сухари;
  3. Каждый ломтик сначала обваляйте в муке, затем окуните в яичную смесь, а после обваляйте в сухарях. Для более крепкой корочки повторите процедуру и создайте двойной слой;
  4. На сковороде хорошо разогрейте масло — сыру нужно почти полностью погрузиться в жир. Обжаривайте ломтики по 2-3 минуты с каждой стороны до золотистой корочки. Не пережаривайте, чтобы сыр не вытекал;
  5. Готовый сыр выложите на бумажные полотенца, чтобы убрать лишнее масло.

Чтобы было вкуснее

Хрустящая корочка снаружи и нежная, мягкая текстура внутри — этот сыр лучше всего сочетается с классическими дополнениями.

  • Картошка фри — идеальный гарнир, ее соленость прекрасно оттеняет сливочную сырную начинку;
  • Легкий салат из свежих листьев салата, огурцов и помидоров придаст свежесть и легкость блюду;
  • Соус тартар с его легкой терпкостью отлично дополняет все это сочетание.

Жареный чешский сыр — простое, но в то же время очень вкусное блюдо, которое украсит любой стол и порадует как гостей, так и домашних.

Уточнения

Сыр — пищевой продукт в виде твёрдой или полутвёрдой массы, получаемый в процессе сыроделия из заквашиваемого особым способом молока.

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Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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