Деликатес с хрустящей корочкой дома: приготовьте настоящее чешское лакомство с уникальным вкусом

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Чешский жареный сыр — это настоящий хит, который покорит вас своей простотой и вкусом. Если вы любите сыр на гриле, то этот классический рецепт станет одним из ваших любимых.

Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain сыр в панировке

Секреты чешского лакомства

Хрустящий снаружи, мягкий внутри — именно таким должен быть настоящий жареный сыр;

Для начала купите сыр, нарезанный кубиками — идеальный вариант для жарки — это Эдам. Нарежьте его ломтиками толщиной около 1-1,5 см;

Перед тем как панировать, натрите каждый ломтик на мелкой терке — это маленький секрет, который обеспечит лучшее прилипание панировки и великолепный результат;

После жарки выкладывайте сыр на тарелку с бумажными полотенцами, чтобы убрать лишний жир.

"Чтобы сыр был плотнее и не растекался во время жарки, положите его в морозилку на 10-15 минут перед панировкой", — советуют домохозяйки.

Рецепт

Простой и быстрый способ приготовить сытное блюдо — на все уйдет меньше 30 минут.

Ингредиенты

400 г желтого сыра

2 яйца

50 мл молока

100 г пшеничной муки

100 г панировочных сухарей

масло для жарки

Приготовление

Нарежьте сыр толстыми ломтиками толщиной примерно 1,5 см; Подготовьте три тарелки: в одну насыпьте муку, во второй взбейте яйца с молоком, в третью насыпьте панировочные сухари; Каждый ломтик сначала обваляйте в муке, затем окуните в яичную смесь, а после обваляйте в сухарях. Для более крепкой корочки повторите процедуру и создайте двойной слой; На сковороде хорошо разогрейте масло — сыру нужно почти полностью погрузиться в жир. Обжаривайте ломтики по 2-3 минуты с каждой стороны до золотистой корочки. Не пережаривайте, чтобы сыр не вытекал; Готовый сыр выложите на бумажные полотенца, чтобы убрать лишнее масло.

Чтобы было вкуснее

Хрустящая корочка снаружи и нежная, мягкая текстура внутри — этот сыр лучше всего сочетается с классическими дополнениями.

Картошка фри — идеальный гарнир, ее соленость прекрасно оттеняет сливочную сырную начинку;

Легкий салат из свежих листьев салата, огурцов и помидоров придаст свежесть и легкость блюду;

Соус тартар с его легкой терпкостью отлично дополняет все это сочетание.

Жареный чешский сыр — простое, но в то же время очень вкусное блюдо, которое украсит любой стол и порадует как гостей, так и домашних.

Уточнения

Сыр — пищевой продукт в виде твёрдой или полутвёрдой массы, получаемый в процессе сыроделия из заквашиваемого особым способом молока.

