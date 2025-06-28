Деликатес с хрустящей корочкой дома: приготовьте настоящее чешское лакомство с уникальным вкусом
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Чешский жареный сыр — это настоящий хит, который покорит вас своей простотой и вкусом. Если вы любите сыр на гриле, то этот классический рецепт станет одним из ваших любимых.
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сыр в панировке
Секреты чешского лакомства
Хрустящий снаружи, мягкий внутри — именно таким должен быть настоящий жареный сыр;
- Для начала купите сыр, нарезанный кубиками — идеальный вариант для жарки — это Эдам. Нарежьте его ломтиками толщиной около 1-1,5 см;
- Перед тем как панировать, натрите каждый ломтик на мелкой терке — это маленький секрет, который обеспечит лучшее прилипание панировки и великолепный результат;
- После жарки выкладывайте сыр на тарелку с бумажными полотенцами, чтобы убрать лишний жир.
"Чтобы сыр был плотнее и не растекался во время жарки, положите его в морозилку на 10-15 минут перед панировкой", — советуют домохозяйки.
Рецепт
Простой и быстрый способ приготовить сытное блюдо — на все уйдет меньше 30 минут.
Ингредиенты
- 400 г желтого сыра
- 2 яйца
- 50 мл молока
- 100 г пшеничной муки
- 100 г панировочных сухарей
- масло для жарки
Приготовление
- Нарежьте сыр толстыми ломтиками толщиной примерно 1,5 см;
- Подготовьте три тарелки: в одну насыпьте муку, во второй взбейте яйца с молоком, в третью насыпьте панировочные сухари;
- Каждый ломтик сначала обваляйте в муке, затем окуните в яичную смесь, а после обваляйте в сухарях. Для более крепкой корочки повторите процедуру и создайте двойной слой;
- На сковороде хорошо разогрейте масло — сыру нужно почти полностью погрузиться в жир. Обжаривайте ломтики по 2-3 минуты с каждой стороны до золотистой корочки. Не пережаривайте, чтобы сыр не вытекал;
- Готовый сыр выложите на бумажные полотенца, чтобы убрать лишнее масло.
Чтобы было вкуснее
Хрустящая корочка снаружи и нежная, мягкая текстура внутри — этот сыр лучше всего сочетается с классическими дополнениями.
- Картошка фри — идеальный гарнир, ее соленость прекрасно оттеняет сливочную сырную начинку;
- Легкий салат из свежих листьев салата, огурцов и помидоров придаст свежесть и легкость блюду;
- Соус тартар с его легкой терпкостью отлично дополняет все это сочетание.
Жареный чешский сыр — простое, но в то же время очень вкусное блюдо, которое украсит любой стол и порадует как гостей, так и домашних.
Уточнения
Сыр — пищевой продукт в виде твёрдой или полутвёрдой массы, получаемый в процессе сыроделия из заквашиваемого особым способом молока.
Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру