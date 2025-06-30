Этот торт сводит с ума: секрет идеального десерта раскрыт — и он проще, чем вы могли представить

2:27 Your browser does not support the audio element. Еда

Торт "Наполеон" — это не просто десерт. Это вкус детства, который влюбляет в себя с первого слоя. Его воздушные коржи и насыщенный, нежный крем давно стали символом праздников, семейных встреч и уютных посиделок за чаем.

Фото: Designed by Freepik by azerbaijan_stockers, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Медовик

Если вы давно хотели попробовать приготовить легендарный "Наполеон" дома — вот именно тот рецепт, с которого стоит начать. Он простой, доступный и абсолютно не требует шеф-повара у плиты.

Ингредиенты

800 г дрожжевого теста

200 г жирных сливок

250 мл сгущенного молока

200 г сливочного масла

150 г сахара

Этот состав очень базовый — всё можно найти в ближайшем магазине. А сам процесс приготовления подойдёт даже тем, кто только начинает дружбу с кухней.

Как приготовить коржи

Разогрейте духовку до 190°C. Пока она греется, раскатайте тесто в тонкий пласт и разделите его на четыре равные части. Каждую из них наколите вилкой — так тесто лучше пропечётся и будет красиво пузыриться.

Выпекайте коржи по 10-12 минут до румяной корочки. После охлаждения каждый корж аккуратно разрежьте пополам вдоль, чтобы получилось восемь тонких слоёв. Один корж оставьте и измельчите — это будет хрустящая посыпка.

Как приготовить крем

Сначала размягчите сливочное масло — оно должно быть мягким, но не растопленным.

Взбейте масло со сгущёнкой и жирными сливками до однородной пышной массы. Именно она свяжет все коржи в цельный, нежный и сочный торт.

Собирайте торт, промазывая каждый слой щедрым слоем крема. Не забудьте про бока и верх — они тоже должны быть покрыты.

Завершающий штрих — обсыпьте торт измельчённой крошкой. Получится красиво и с лёгкой текстурной ноткой.

Вы можете подавать торт сразу, но лучше дать ему постоять в холодильнике 4-6 часов, а ещё лучше — оставить на ночь. Тогда он пропитается, станет невероятно мягким и просто будет таять во рту.

"Наполеон" — это не просто лакомство. Это маленький праздник, который можно устроить в любой день. Попробуйте — и он, скорее всего, станет вашим коронным десертом.

Уточнения

Торт (от итал. torta/лат. tōrta, круглый хлеб) — кондитерское изделие, состоящее из нескольких коржей, пропитанных кремом или джемом.

