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Этот торт сводит с ума: секрет идеального десерта раскрыт — и он проще, чем вы могли представить

2:27
Еда

Торт "Наполеон" — это не просто десерт. Это вкус детства, который влюбляет в себя с первого слоя. Его воздушные коржи и насыщенный, нежный крем давно стали символом праздников, семейных встреч и уютных посиделок за чаем.

Медовик
Фото: Designed by Freepik by azerbaijan_stockers, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Медовик

Если вы давно хотели попробовать приготовить легендарный "Наполеон" дома — вот именно тот рецепт, с которого стоит начать. Он простой, доступный и абсолютно не требует шеф-повара у плиты.

Ингредиенты

  • 800 г дрожжевого теста
  • 200 г жирных сливок
  • 250 мл сгущенного молока
  • 200 г сливочного масла
  • 150 г сахара

Этот состав очень базовый — всё можно найти в ближайшем магазине. А сам процесс приготовления подойдёт даже тем, кто только начинает дружбу с кухней.

Как приготовить коржи

Разогрейте духовку до 190°C. Пока она греется, раскатайте тесто в тонкий пласт и разделите его на четыре равные части. Каждую из них наколите вилкой — так тесто лучше пропечётся и будет красиво пузыриться.

Выпекайте коржи по 10-12 минут до румяной корочки. После охлаждения каждый корж аккуратно разрежьте пополам вдоль, чтобы получилось восемь тонких слоёв. Один корж оставьте и измельчите — это будет хрустящая посыпка.

Как приготовить крем

  • Сначала размягчите сливочное масло — оно должно быть мягким, но не растопленным.
  • Взбейте масло со сгущёнкой и жирными сливками до однородной пышной массы. Именно она свяжет все коржи в цельный, нежный и сочный торт.
  • Собирайте торт, промазывая каждый слой щедрым слоем крема. Не забудьте про бока и верх — они тоже должны быть покрыты.
  • Завершающий штрих — обсыпьте торт измельчённой крошкой. Получится красиво и с лёгкой текстурной ноткой.

Вы можете подавать торт сразу, но лучше дать ему постоять в холодильнике 4-6 часов, а ещё лучше — оставить на ночь. Тогда он пропитается, станет невероятно мягким и просто будет таять во рту.

"Наполеон" — это не просто лакомство. Это маленький праздник, который можно устроить в любой день. Попробуйте — и он, скорее всего, станет вашим коронным десертом.

Уточнения

Торт (от итал. torta/лат. tōrta, круглый хлеб) — кондитерское изделие, состоящее из нескольких коржей, пропитанных кремом или джемом.

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Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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