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Фантастическое блюдо на гриле: приготовьте мясо, которое тает во рту — гриль-шедевр у вас дома

2:32
Еда

Свиная шейка — один из самых любимых видов мяса для барбекю. Обычно её нарезают ломтиками, маринуют и жарят на гриле, как классические отбивные. Но есть альтернатива: подайте её в виде мясных палочек — это не менее вкусно и даже эффектнее.

Мясо
Фото: Designed by Freepik by azerbaijan_stockers, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Мясо

Нюансы идеального вкуса

Свиная шейка — мясо, которое рекомендуется готовить на гриле, потому что это одна из самых нежных частей свинины. Во время термической обработки, однако, может получиться слишком сухо, особенно если его раскрошить на мелкие кусочки. Чтобы этого не произошло, заранее замаринуйте его.

Основой должно быть качественное растительное масло, а дополнениями — ароматные специи и немного сладости. Очень вкусным мясо становится, если нанизать его на шпажки вместе с жирным беконом. И, конечно, не забудьте зелень — тимьян, розмарин, майоран: они добавят глубины вкусу.

Рецепт сочного шашлыка из свиной шейки

Ингредиенты

  • 1 кг свиной шейки
  • 200 г бекона
  • 3-4 луковицы

Для маринада

  • 125 мл растительного масла
  • 2 ст. ложки медово-горчичного соуса
  • Несколько зубчиков чеснока (по вкусу)
  • 1 ч. ложка тимьяна
  • 1 ч. ложка розмарина
  • 1 ч. ложка майорана
  • 1 ч. ложка сладкой паприки
  • 2 ст. ложки соевого соуса
  • Соль, перец — по вкусу

Способ приготовления

  1. Очистите чеснок и пропустите его через пресс.
  2. Смешайте все ингредиенты для маринада.
  3. Нарежьте мясо крупными кубиками и залейте маринадом. Хорошо перемешайте, накройте плёнкой и уберите в холодильник минимум на 3-4 часа, лучше — на ночь.
  4. Перед приготовлением дайте мясу немного постоять при комнатной температуре.
  5. Нарежьте лук и бекон кусочками такого же размера, как и мясо.
  6. Подготовьте шпажки или шампуры. Насаживайте мясо, лук и бекон поочерёдно.
  7. Жарьте шашлык на хорошо разогретом гриле или над углями 30-40 минут, периодически переворачивая.

Если гриль недоступен — запекайте в духовке: 40-60 минут при 180 °C. Главное — следите, чтобы мясо не пересохло. И наслаждайтесь — вкус получается по-настоящему летний.

Уточнения

Мя́со — скелетная поперечно-полосатая мускулатура животного с прилегающими к ней жировой и соединительной тканями, а также прилегающей костной тканью (костное мясо или мясо на кости) или без неё (бескостное мясо).

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Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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