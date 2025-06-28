Фантастическое блюдо на гриле: приготовьте мясо, которое тает во рту — гриль-шедевр у вас дома

Свиная шейка — один из самых любимых видов мяса для барбекю. Обычно её нарезают ломтиками, маринуют и жарят на гриле, как классические отбивные. Но есть альтернатива: подайте её в виде мясных палочек — это не менее вкусно и даже эффектнее.
Свиная шейка — мясо, которое рекомендуется готовить на гриле, потому что это одна из самых нежных частей свинины. Во время термической обработки, однако, может получиться слишком сухо, особенно если его раскрошить на мелкие кусочки. Чтобы этого не произошло, заранее замаринуйте его.
Основой должно быть качественное растительное масло, а дополнениями — ароматные специи и немного сладости. Очень вкусным мясо становится, если нанизать его на шпажки вместе с жирным беконом. И, конечно, не забудьте зелень — тимьян, розмарин, майоран: они добавят глубины вкусу.
Если гриль недоступен — запекайте в духовке: 40-60 минут при 180 °C. Главное — следите, чтобы мясо не пересохло. И наслаждайтесь — вкус получается по-настоящему летний.
Мя́со — скелетная поперечно-полосатая мускулатура животного с прилегающими к ней жировой и соединительной тканями, а также прилегающей костной тканью (костное мясо или мясо на кости) или без неё (бескостное мясо).
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
На стыке тающего севера и исчезающих лесов родился зверь, которого никто не ждал. Его появление — сигнал. Но чего именно?