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Кабачки станут хитом вашего ужина: забудьте про салаты — готовим теплую овощную закуску за 15 минут

2:09
Еда

Цуккини — отличная идея для ужина. Они позволяют добавить в рацион овощи даже в те дни, когда не хочется делать салат. Это блюдо не из классических, но зато подаётся тёплым и с насыщенным сливочным соусом. Готовится оно просто и быстро, а результат приятно удивит даже тех, кто не фанат кабачков.

Жареные кабачки со сметанным соусом
Фото: freepik.com by Saban Std, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Жареные кабачки со сметанным соусом

Рецепт

Ингредиенты

  • 2 цуккини
  • 200 мл сливок 18%
  • 2 ст. ложки оливкового масла
  • 1 ст. ложка сливочного масла
  • укроп и мята
  • соль, перец

Способ приготовления

  1. Нарежьте кабачки полукружьями или ломтиками.
  2. Посолите, поперчите и дайте им немного постоять, чтобы вышел сок.
  3. На разогретую сковороду налейте оливковое масло и обжарьте кабачки до лёгкой румяной корочки.
  4. Добавьте сливочное масло, перемешайте.
  5. Влейте сливки, хорошо перемешайте и тушите 2-3 минуты.
  6. Добавьте измельчённую зелень, перемешайте и подержите на огне ещё минуту.

Секреты приготовления

Главное — не передержать овощи на сковороде, чтобы они не разварились. Весь процесс занимает минимум времени, но требует немного внимания. Сначала обжариваем нарезанные цуккини на хорошо разогретом оливковом масле, а затем добавляем кусочек сливочного масла. Это сделает текстуру блюда более бархатистой, а вкус — мягким и насыщенным.

Секрет в соусе: сливки, укроп и мята. Эта комбинация придаёт свежесть и аромат. Точное количество зелени не установлено — ориентируйтесь на вкус. Хорошее соотношение — 2:1: две столовые ложки укропа и одна — мяты. Но если вы любите травы, добавьте больше. Можно внести щепотку свежей петрушки — она отлично сочетается с остальными ингредиентами.

Подавайте цуккини как тёплую овощную закуску или гарнир — вкус будет свежим и сливочно-травяным. Это не салат, но отличный способ добавить овощи в ужин и не скучать при этом.

Уточнения

Кабачо́к (уменьш. от укр. кабак, "тыква", из тюркских языков) — кустовая разновидность тыквы обыкновенной с продолговатыми плодами, без плетей.

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Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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