Кабачки станут хитом вашего ужина: забудьте про салаты — готовим теплую овощную закуску за 15 минут

Цуккини — отличная идея для ужина. Они позволяют добавить в рацион овощи даже в те дни, когда не хочется делать салат. Это блюдо не из классических, но зато подаётся тёплым и с насыщенным сливочным соусом. Готовится оно просто и быстро, а результат приятно удивит даже тех, кто не фанат кабачков.
Главное — не передержать овощи на сковороде, чтобы они не разварились. Весь процесс занимает минимум времени, но требует немного внимания. Сначала обжариваем нарезанные цуккини на хорошо разогретом оливковом масле, а затем добавляем кусочек сливочного масла. Это сделает текстуру блюда более бархатистой, а вкус — мягким и насыщенным.
Секрет в соусе: сливки, укроп и мята. Эта комбинация придаёт свежесть и аромат. Точное количество зелени не установлено — ориентируйтесь на вкус. Хорошее соотношение — 2:1: две столовые ложки укропа и одна — мяты. Но если вы любите травы, добавьте больше. Можно внести щепотку свежей петрушки — она отлично сочетается с остальными ингредиентами.
Подавайте цуккини как тёплую овощную закуску или гарнир — вкус будет свежим и сливочно-травяным. Это не салат, но отличный способ добавить овощи в ужин и не скучать при этом.
Кабачо́к (уменьш. от укр. кабак, "тыква", из тюркских языков) — кустовая разновидность тыквы обыкновенной с продолговатыми плодами, без плетей.
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