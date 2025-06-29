Кабачки станут хитом вашего ужина: забудьте про салаты — готовим теплую овощную закуску за 15 минут

2:09 Your browser does not support the audio element. Еда

Цуккини — отличная идея для ужина. Они позволяют добавить в рацион овощи даже в те дни, когда не хочется делать салат. Это блюдо не из классических, но зато подаётся тёплым и с насыщенным сливочным соусом. Готовится оно просто и быстро, а результат приятно удивит даже тех, кто не фанат кабачков.

Фото: freepik.com by Saban Std, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Жареные кабачки со сметанным соусом

Рецепт

Ингредиенты

2 цуккини

200 мл сливок 18%

2 ст. ложки оливкового масла

1 ст. ложка сливочного масла

укроп и мята

соль, перец

Способ приготовления

Нарежьте кабачки полукружьями или ломтиками. Посолите, поперчите и дайте им немного постоять, чтобы вышел сок. На разогретую сковороду налейте оливковое масло и обжарьте кабачки до лёгкой румяной корочки. Добавьте сливочное масло, перемешайте. Влейте сливки, хорошо перемешайте и тушите 2-3 минуты. Добавьте измельчённую зелень, перемешайте и подержите на огне ещё минуту.

Секреты приготовления

Главное — не передержать овощи на сковороде, чтобы они не разварились. Весь процесс занимает минимум времени, но требует немного внимания. Сначала обжариваем нарезанные цуккини на хорошо разогретом оливковом масле, а затем добавляем кусочек сливочного масла. Это сделает текстуру блюда более бархатистой, а вкус — мягким и насыщенным.

Секрет в соусе: сливки, укроп и мята. Эта комбинация придаёт свежесть и аромат. Точное количество зелени не установлено — ориентируйтесь на вкус. Хорошее соотношение — 2:1: две столовые ложки укропа и одна — мяты. Но если вы любите травы, добавьте больше. Можно внести щепотку свежей петрушки — она отлично сочетается с остальными ингредиентами.

Подавайте цуккини как тёплую овощную закуску или гарнир — вкус будет свежим и сливочно-травяным. Это не салат, но отличный способ добавить овощи в ужин и не скучать при этом.

Уточнения

Кабачо́к (уменьш. от укр. кабак, "тыква", из тюркских языков) — кустовая разновидность тыквы обыкновенной с продолговатыми плодами, без плетей.

