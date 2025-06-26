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Летний салат, который никто не ожидает от вас: неожиданные дуэты сыра

1:51
Еда

В жаркие дни хочется чего-то освежающего и необычного. Попробуйте эти сладкие и соленые комбинации с бурратой и летними фруктами — они точно вдохновят вас на кулинарные эксперименты.

Салат с клубникой
Фото: freepik.com by atlascompany, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Салат с клубникой

Салаты с бурратой остаются популярными этим летом. Особенно интересны новые сочетания, которые набирают популярность в соцсетях. Вместо привычных помидоров и моцареллы можно использовать фрукты, чтобы удивить гостей, советует французский ELLE. Вот несколько идей для ваших солнечных обедов:

  1. Буррата со свежей клубникой. Этот рецепт стал настоящим хитом. Чтобы его приготовить, положите буррату на тарелку с нарезанной кубиками сочной клубникой. Полейте оливковым маслом, сбрызните бальзамическим уксусом и украсьте несколькими листиками базилика. Всё готово!
  2. Буррата с манго. Тонкие ломтики манго и спелый авокадо создают гармоничное сочетание сладости и кислинки. Этот салат точно станет ярким акцентом на вашем столе.
  3. Буррата с персиком. Карамелизированные дольки персика с медом прекрасно дополнят кремовую текстуру бурраты. Если хотите добавить оригинальности, можно оставить кожицу на персиках.
  4. Буррата с малиной. Малина — еще один отличный выбор для сочетания с бурратой. Этот яркий дуэт обязательно порадует вас. Для дополнительного вкуса можно посыпать салат фисташковой стружкой.
  5. Буррата с дыней. И, конечно, нельзя забыть о королеве летних фруктов — дыне. Нарежьте ее ломтиками, добавьте вяленую ветчину и украсьте бурратой. Этот салат станет настоящим украшением вашего стола и быстро станет любимым летним блюдом.

Уточнения

Буррата (итал. burrata) — итальянский свежий сыр, изготавливаемый из сливок и молока буйволицы или коровы; относится к семейству сыров моцарелла.
 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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