Летний салат, который никто не ожидает от вас: неожиданные дуэты сыра

1:51 Your browser does not support the audio element. Еда

В жаркие дни хочется чего-то освежающего и необычного. Попробуйте эти сладкие и соленые комбинации с бурратой и летними фруктами — они точно вдохновят вас на кулинарные эксперименты.

Фото: freepik.com by atlascompany, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Салат с клубникой

Салаты с бурратой остаются популярными этим летом. Особенно интересны новые сочетания, которые набирают популярность в соцсетях. Вместо привычных помидоров и моцареллы можно использовать фрукты, чтобы удивить гостей, советует французский ELLE. Вот несколько идей для ваших солнечных обедов:

Буррата со свежей клубникой. Этот рецепт стал настоящим хитом. Чтобы его приготовить, положите буррату на тарелку с нарезанной кубиками сочной клубникой. Полейте оливковым маслом, сбрызните бальзамическим уксусом и украсьте несколькими листиками базилика. Всё готово! Буррата с манго. Тонкие ломтики манго и спелый авокадо создают гармоничное сочетание сладости и кислинки. Этот салат точно станет ярким акцентом на вашем столе. Буррата с персиком. Карамелизированные дольки персика с медом прекрасно дополнят кремовую текстуру бурраты. Если хотите добавить оригинальности, можно оставить кожицу на персиках. Буррата с малиной. Малина — еще один отличный выбор для сочетания с бурратой. Этот яркий дуэт обязательно порадует вас. Для дополнительного вкуса можно посыпать салат фисташковой стружкой. Буррата с дыней. И, конечно, нельзя забыть о королеве летних фруктов — дыне. Нарежьте ее ломтиками, добавьте вяленую ветчину и украсьте бурратой. Этот салат станет настоящим украшением вашего стола и быстро станет любимым летним блюдом.

Уточнения

Буррата (итал. burrata) — итальянский свежий сыр, изготавливаемый из сливок и молока буйволицы или коровы; относится к семейству сыров моцарелла.



