Забыли о червях: простой метод очистки черешни от крошечных нежелательных жильцов, который должен знать каждый

Вы любите черешню, но боитесь попробовать её из-за маленького белого червячка, который может скрываться внутри? Вы не одиноки!
Один из самых популярных фруктов лета не только сладкий и сочный, но и может стать домом для нежелательных гостей — личинок Rhagoletis cerasi, или черешневой плодовой мухи. Эти крошечные черви питаются мякотью спелых плодов, и большинство людей узнают об их присутствии, только когда уже поздно…
На что обращать внимание при покупке?
Черешни с личинками не всегда имеют видимые признаки, но есть несколько явных сигналов:
Если черешни мягкие, тусклые или с пятнами, не покупайте их. Блестящие и твёрдые плоды, скорее всего, будут без червей. Также стоит знать, что хранение в холодильнике может замедлить развитие личинок, поэтому не оставляйте черешни на жаре надолго!
Как очистить черешню от червей — 100% метод
Простого промывания недостаточно. Попробуйте способ с солевым раствором:
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ информация
Черешня не обязательно плохая, если в ней есть черви. Личинки не ядовиты, но они могут испортить вкус. Это вопрос личных предпочтений — кто-то может спокойно есть черешню с личинками, пишет kiskegyed.hu.
Личинки чаще встречаются на органических фермах, так как там не используют синтетические химикаты. Если ваша черешня органическая, солевая ванна особенно важна!
Чере́шня или Ви́шня пти́чья (лат. Prúnus ávium) — древесное растение; вид рода Слива семейства Розовые.
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