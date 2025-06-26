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Удивительный дуэт арбуза и феты: почему это сочетание так полезно для вашего организма

2:00
Еда

Стоит поблагодарить того, кто придумал сочетать сладость арбуза с соленостью сыра фета. Мы любим контрасты, и такие неожиданные вкусовые комбинации нас привлекают. Однако добавление трав, оливкового масла extra virgin, выдержанного бальзамического уксуса, рубленого зеленого лука, сушеного лука и свежей мяты смягчает этот контраст, делая сочетание еще более гармоничным.

Арбуз и сыр фета
Фото: freepik.com by wahyu_t, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Арбуз и сыр фета

Арбуз с сыром фета считается идеальным летним лакомством. Но это не единственное сочетание фруктовых углеводов и животного белка, которое мы любим. Например, дыня с прошутто, рокфор со свежим или сушеным инжиром и пармезан с виноградом также находят своих поклонников.

Научное сообщество уверяет, что такие сочетания не только вкусны, но и полезны. Они помогают избежать резких скачков уровня сахара в крови, что особенно важно для людей с диабетом, преддиабетом и синдромом поликистозных яичников. Диетолог Панайотис Зисис объясняет, что когда углеводы из арбуза сочетаются с жирами или белками, такими как сыр фета, они усваиваются постепенно. Это помогает поддерживать стабильный уровень сахара и инсулина в крови.

Однако важно выбирать правильные сочетания и продукты. Арбуз, который имеет высокий гликемический индекс, лучше употреблять с источниками белка и жира. Рекомендуется использовать фету с меньшим содержанием жира. Хорошими примерами сочетаний также являются яблоко с йогуртом, груша с грецкими орехами и абрикосы с катикой и фисташками. Специалист-патологоанатом Никос Георгиадис, на которого ссылается zarpanews.gr, подчеркивает, что дыня с прошутто должна появляться на столе нечасто, так как обработанные продукты не должны быть основой рациона.

Уточнения

Арбу́з обыкнове́нный (лат. Citrúllus lanátus), или арбу́з шерсти́стый, или арбу́з столо́вый — однолетнее травянистое растение, вид рода Арбуз (Citrullus) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae).

Фе́та (греч. Φέτα — ломоть, срез) — традиционный греческий сыр белого цвета из овечьего молока.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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