Удивительный дуэт арбуза и феты: почему это сочетание так полезно для вашего организма

2:00 Your browser does not support the audio element. Еда

Стоит поблагодарить того, кто придумал сочетать сладость арбуза с соленостью сыра фета. Мы любим контрасты, и такие неожиданные вкусовые комбинации нас привлекают. Однако добавление трав, оливкового масла extra virgin, выдержанного бальзамического уксуса, рубленого зеленого лука, сушеного лука и свежей мяты смягчает этот контраст, делая сочетание еще более гармоничным.

Фото: freepik.com by wahyu_t, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Арбуз и сыр фета

Арбуз с сыром фета считается идеальным летним лакомством. Но это не единственное сочетание фруктовых углеводов и животного белка, которое мы любим. Например, дыня с прошутто, рокфор со свежим или сушеным инжиром и пармезан с виноградом также находят своих поклонников.

Научное сообщество уверяет, что такие сочетания не только вкусны, но и полезны. Они помогают избежать резких скачков уровня сахара в крови, что особенно важно для людей с диабетом, преддиабетом и синдромом поликистозных яичников. Диетолог Панайотис Зисис объясняет, что когда углеводы из арбуза сочетаются с жирами или белками, такими как сыр фета, они усваиваются постепенно. Это помогает поддерживать стабильный уровень сахара и инсулина в крови.

Однако важно выбирать правильные сочетания и продукты. Арбуз, который имеет высокий гликемический индекс, лучше употреблять с источниками белка и жира. Рекомендуется использовать фету с меньшим содержанием жира. Хорошими примерами сочетаний также являются яблоко с йогуртом, груша с грецкими орехами и абрикосы с катикой и фисташками. Специалист-патологоанатом Никос Георгиадис, на которого ссылается zarpanews.gr, подчеркивает, что дыня с прошутто должна появляться на столе нечасто, так как обработанные продукты не должны быть основой рациона.

Уточнения

Арбу́з обыкнове́нный (лат. Citrúllus lanátus), или арбу́з шерсти́стый, или арбу́з столо́вый — однолетнее травянистое растение, вид рода Арбуз (Citrullus) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae).



Фе́та (греч. Φέτα — ломоть, срез) — традиционный греческий сыр белого цвета из овечьего молока.

