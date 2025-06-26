Лёгкий и вкусный салат с рисом и креветками — лучший выбор для летнего обеда или ужина

2:23 Your browser does not support the audio element. Еда

Лето — время свежих овощей, ароматных трав и легких блюд. Одним из таких кулинарных шедевров является салат с рисом и креветками. Этот салат сочетает в себе хрустящие овощи, нежный рис и сочных креветок, создавая гармоничное и вкусное блюдо. Он идеально подходит для обеда или ужина, а также может стать отличным дополнением к праздничному столу.

Фото: freepik.com by azerbaijan_stockers, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Салат

Ингредиенты (на 4 персоны):

300 г белого риса

200 г вареных или сырых очищенных креветок

1 зеленый болгарский перец

1 морковь

100 г свежего или замороженного горошка

1 горсть бланшированной зеленой фасоли

1 лимон

2 столовые ложки оливкового масла

Соль, перец

Пошаговый рецепт

Промойте рис под холодной водой, затем отварите его в большом количестве кипящей подсоленной воды 10-12 минут. Слейте воду и дайте рису остыть. Нарежьте зеленую фасоль кусочками и отварите ее в кипящей воде 3 минуты. Затем быстро охладите в ледяной воде. Нарежьте зеленый перец мелкими кубиками, а морковь натрите на терке. Горошек отварите в подсоленной воде 3-5 минут, затем охладите под холодной водой. Если креветки сырые, нагрейте немного оливкового масла на сковороде и обжарьте их с измельченным зубчиком чеснока 3-5 минут, пока они не станут розовыми. Приправьте их солью и перцем, затем дайте остыть. Если креветки уже вареные, просто разогрейте их на сковороде с небольшим количеством масла в течение 1-2 минут. В большой салатнице соедините рис, креветки, нарезанный перец, тертую морковь, горошек и бланшированную фасоль. Полейте салат лимонным соком, добавьте 2 столовые ложки оливкового масла, соль и перец по вкусу. Тщательно перемешайте, чтобы все ингредиенты равномерно пропитались заправкой.

Этот салат не только вкусный, но и полезный. Он богат белком, витаминами и минералами, что делает его отличным выбором для здорового питания. Подавайте его охлажденным, чтобы насладиться его свежестью и хрустящими овощами.

Уточнения

Креветки или настоя́щие креве́тки (лат. Caridea), — инфраотряд ракообразных из отряда десятиногих (Decapoda).

