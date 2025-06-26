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Лёгкий и вкусный салат с рисом и креветками — лучший выбор для летнего обеда или ужина

2:23
Еда

Лето — время свежих овощей, ароматных трав и легких блюд. Одним из таких кулинарных шедевров является салат с рисом и креветками. Этот салат сочетает в себе хрустящие овощи, нежный рис и сочных креветок, создавая гармоничное и вкусное блюдо. Он идеально подходит для обеда или ужина, а также может стать отличным дополнением к праздничному столу.

Салат
Фото: freepik.com by azerbaijan_stockers, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Салат

Ингредиенты (на 4 персоны):

  • 300 г белого риса
  • 200 г вареных или сырых очищенных креветок
  • 1 зеленый болгарский перец
  • 1 морковь
  • 100 г свежего или замороженного горошка
  • 1 горсть бланшированной зеленой фасоли
  • 1 лимон
  • 2 столовые ложки оливкового масла
  • Соль, перец

Пошаговый рецепт

  1. Промойте рис под холодной водой, затем отварите его в большом количестве кипящей подсоленной воды 10-12 минут. Слейте воду и дайте рису остыть.
  2. Нарежьте зеленую фасоль кусочками и отварите ее в кипящей воде 3 минуты. Затем быстро охладите в ледяной воде.
  3. Нарежьте зеленый перец мелкими кубиками, а морковь натрите на терке. Горошек отварите в подсоленной воде 3-5 минут, затем охладите под холодной водой.
  4. Если креветки сырые, нагрейте немного оливкового масла на сковороде и обжарьте их с измельченным зубчиком чеснока 3-5 минут, пока они не станут розовыми. Приправьте их солью и перцем, затем дайте остыть. Если креветки уже вареные, просто разогрейте их на сковороде с небольшим количеством масла в течение 1-2 минут.
  5. В большой салатнице соедините рис, креветки, нарезанный перец, тертую морковь, горошек и бланшированную фасоль.
  6. Полейте салат лимонным соком, добавьте 2 столовые ложки оливкового масла, соль и перец по вкусу. Тщательно перемешайте, чтобы все ингредиенты равномерно пропитались заправкой.

Этот салат не только вкусный, но и полезный. Он богат белком, витаминами и минералами, что делает его отличным выбором для здорового питания. Подавайте его охлажденным, чтобы насладиться его свежестью и хрустящими овощами.

Уточнения

Креветки или настоя́щие креве́тки (лат. Caridea), — инфраотряд ракообразных из отряда десятиногих (Decapoda).

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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