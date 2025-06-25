Как правильно готовить овсянку: избегайте этих 4 ошибок, чтобы не набрать вес

2:25 Your browser does not support the audio element. Еда

Овсянка — один из самых популярных и полезных продуктов. Она богата клетчаткой, белком, витаминами и минералами, но при этом содержит мало калорий. Регулярное употребление овсянки помогает дольше сохранять чувство сытости, что делает её отличным выбором для завтрака.

Фото: commons.wikimedia.org by Rachel Hathaway, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Овсянка в чашке

Однако даже такая полезная каша может стать причиной набора веса, если готовить её неправильно. Вот четыре распространённые ошибки, которых стоит избегать:

Переизбыток ингредиентов. Многие считают, что чем больше "полезных" добавок мы положим в овсянку, тем лучше. Но это не так. Полстакана сухой овсянки — это уже достаточно большая порция. Добавление большого количества фруктов, орехов, семян или других ингредиентов может значительно увеличить калорийность блюда. Избыточное подслащивание. Овсянка сама по себе имеет приятный вкус, но многие предпочитают добавлять сахар или искусственные подсластители. Однако такие добавки могут вызвать резкий скачок уровня сахара в крови и чувство голода. Вместо этого лучше использовать натуральные подсластители, такие как мёд, кленовый сироп или немного какао. Также можно добавить свежие фрукты или ванильный экстракт для аромата. Недостаток белка. Каша, приготовленная только на воде, может быстро оставить вас голодным. Белок помогает дольше сохранять чувство насыщения и поддерживает уровень энергии. Поэтому стоит готовить овсянку на молоке или растительном молоке, добавлять натуральный йогурт, творог, яйца или протеиновый порошок. Исключение полезных жиров. Овёс сам по себе содержит мало жиров, но полезные жиры, такие как те, что находятся в орехах, семенах льна или чиа, помогают дольше сохранять чувство сытости. Однако важно контролировать размер порций, так как даже небольшое количество таких добавок может значительно повысить калорийность блюда.

Таким образом, овсянка действительно полезна, но только если готовить её правильно. Выбор правильных ингредиентов, контроль порций и баланс между углеводами, белками и жирами помогут вам получить максимальную пользу от этого продукта, пишет kiskegyed.hu.

Уточнения

Овся́ная ка́ша (или овся́нка) — каша из овсяной крупы (дроблёной или недроблёной, плющеной, овсяных хлопьев или толокна).

