Готовим быстро и вкусно: 2 идеальных салата с рисом для жаркой погоды

3:19 Your browser does not support the audio element. Еда

Когда наступает жара, мы стремимся к свежим и простым блюдам. Рисовые салаты, классические и бесконечно адаптируемые, идеально подходят для легкого и вкусного летнего меню. Вот четыре быстрых и простых рецепта, которые можно легко приготовить и которые станут отличным дополнением к вашему столу в эти теплые дни.

Фото: flickr.com by Lablascovegmenu, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Салат с рисом и овощами

С приходом лета нас особенно привлекают легкие, вкусные и быстрые в приготовлении блюда. Салаты из риса — отличный выбор для этого сезона. Они готовятся быстро и могут быть разнообразными по вкусу. Такие салаты можно подавать как закуску или основное блюдо, особенно если вы планируете готовить на гриле. Они идеально подходят для жарких дней, помогая нам проводить меньше времени на кухне.

Чтобы разнообразить летние блюда и не надоедать однообразием, стоит обратить внимание на хорошо продуманные рецепты. Рис с тунцом, ветчиной, креветками и овощами, — каждый найдет что-то по вкусу. Эти салаты практичны, просты в приготовлении и всегда пользуются популярностью, пишет aufeminin.com.

Вот два быстрых и простых рецепта салатов из риса, которые станут отличным выбором для солнечных дней.

Салат с тунцом и рисом: классический рецепт для лета

Ингредиенты (на 4 порции):

300 г риса басмати или тайского риса;

1 банка консервированного тунца;

1 красный перец;

1 огурец;

1 банка консервированной кукурузы;

2 спелых помидора;

Несколько черных маслин без косточек;

2 столовые ложки оливкового масла;

Сок половины лимона;

Соль и перец по вкусу.

Приготовление:

Отварите рис в подсоленной воде согласно инструкции, примерно 10-12 минут. Слейте воду и дайте остыть. Нарежьте перец, огурец и помидоры небольшими кубиками. Слейте воду с кукурузы и маслин. В большой миске смешайте холодный рис с тунцом, овощами, кукурузой и маслинами. Приправьте салат оливковым маслом, лимонным соком, солью и перцем.

Легкий салат из риса с ветчиной и овощами

Ингредиенты (на 4 порции):

300 г белого риса;

150 г нарезанной кубиками вареной ветчины;

1 желтый перец;

1 красный перец;

1 зеленый перец;

2 сваренных вкрутую яйца;

4 спелых помидора;

3 столовые ложки натурального йогурта;

Сок половины лимона;

1 столовая ложка оливкового масла;

Соль и перец по вкусу.

Приготовление:

Приготовьте рис в подсоленной воде, следуя инструкции, примерно 10-12 минут. Слейте воду и дайте остыть. Нарежьте перец и помидоры небольшими кубиками. Очистите сваренные вкрутую яйца и нарежьте их четвертинками. В большой миске смешайте холодный рис с ветчиной и овощами. Приготовьте заправку из йогурта, лимонного сока и оливкового масла. Добавьте заправку в салат, а также соль и перец по вкусу, тщательно перемешайте.

Уточнения

Рис — зёрна одноимённого растения.



Сала́т (от итал. salato — «то, что засолено» через фр. salade) — холодное блюдо, состоящее из одного вида или смеси разных видов сочетающихся между собой нарезанных продуктов в заправке.

