Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Выбирают те, кто устал чинить: 10 надёжных автомобилей, проверенных дорогами России
Тайна богатого урожая томатов — её знает каждый опытный дачник
Снижение ключевой ставки: возможен ли резкий вывод средств со вкладов
Вы открываете или закрываете окна, когда на улице невыносимо жарко? Учёные наконец-то выяснили, что лучше
Бактерии-алхимики? Учёные нашли способ превратить пластик в парацетамол
Превели: тайное место Крита, где встречаются три стихии
Моль, которую боялись в Европе: теперь она украшает постеры Голливуда
Пять бюджетных тушей, которые делают ресницы как в рекламе — и стоят копейки
Не верьте мифам о черном чае: вот как он предотвращает болезни и повышает настроение

Как сделать простое и потрясающе вкусное мороженое дома: 5 секретных рецептов для жаркого лета

3:43
Еда

Летом, когда жара становится невыносимой, хочется чего-то освежающего. Один из самых популярных способов охладиться — это съесть мороженое. Но не всегда есть возможность купить его в магазине. Что делать? Мы подготовили для вас пять простых рецептов домашнего мороженого, которые можно легко приготовить в любое время. Эти рецепты вдохновлены TikTok и не потребуют много усилий.

Шоколадное мороженое
Фото: flickr.com by Veganbaking.net, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Шоколадное мороженое

1. Лёгкое клубничное мороженое без молочных продуктов

Если у вас есть замороженная клубника, этот рецепт для вас. Он не содержит молочных продуктов и сахара, так что подойдёт даже тем, кто следит за питанием или имеет пищевую непереносимость.

Возьмите 300 граммов замороженной клубники, добавьте 100 граммов кокосового йогурта и 50 миллилитров кокосового молока (возможно, вам понадобится чуть больше). Постепенно добавляйте молоко и взбивайте в блендере до кремообразной консистенции. По желанию можно добавить немного кленового сиропа для сладости. Взбивайте до однородности, и ваше мороженое готово.

2. Банановое мороженое с малиной

Для любителей фруктового мороженого этот рецепт станет настоящим открытием. Он не только вкусный, но и полезный.

В блендере смешайте два замороженных банана, 150 граммов замороженной малины, 125-150 граммов простого греческого йогурта и подсластитель по вкусу. Тщательно взбейте все ингредиенты до получения однородной массы. При подаче можно украсить гранолой и свежими ягодами малины.

3. Быстрое мороженое из манго

Если вы ищете простой и быстрый способ приготовить мороженое, этот рецепт для вас. Вам понадобится всего несколько минут.

Положите 200 граммов замороженного манго в кухонный комбайн или блендер и измельчите до кремообразного состояния. Переложите массу в миску и украсьте какао-бобами, семенами или свежими фруктами. Это мороженое идеально для быстрого перекуса в жаркий день.

4. Шоколадное мороженое из четырёх ингредиентов

Если вы предпочитаете более сладкое мороженое, этот рецепт для вас. Он готовится из простых ингредиентов, которые легко найти в любом магазине.

В большую миску налейте 200 миллилитров несладких сливок и взбейте до жёстких пиков. Просейте 50 граммов какао-порошка и добавьте 200 граммов сгущённого молока, 100 миллилитров молока. Тщательно перемешайте все ингредиенты. Вылейте массу в форму для выпечки или миску, посыпьте шоколадной крошкой и свежими фруктами. Поставьте в морозилку на несколько часов.

5. Классическое мороженое с Oreo

Если вы любите печенье Oreo, этот рецепт станет вашим любимым. Домашнее мороженое с Oreo получается очень вкусным и ароматным.

Измельчите 100 граммов печенья Oreo в блендере. В отдельной миске взбейте 200 миллилитров взбитых сливок до стойких пиков. Добавьте 200 граммов сгущённого молока с сахаром и 1 чайную ложку ванильного порошка. Взбейте до однородности. Осторожно введите взбитые сливки в массу с печеньем и перемешайте. Переложите в форму и поставьте в морозилку на несколько часов. При подаче можно добавить ещё немного печенья Oreo и свежих фруктов. советует kiskegyed.hu.

Уточнения

Моро́женое — пищевой продукт‑десерт, представляющий собой замороженную в процессе непрерывного взбивания массу, содержащую в основе своей питательные, вкусовые, ароматические и эмульгирующие вещества.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Сейчас читают
Возлюбленная Брэда Питта покорила Лондон естественным макияжем на премьере Формулы-1
Зарубежный
Возлюбленная Брэда Питта покорила Лондон естественным макияжем на премьере Формулы-1
Не игнорируйте эти 5 признаков — возможно, кот говорит вам прощай
Домашние животные
Не игнорируйте эти 5 признаков — возможно, кот говорит вам прощай Аудио 
Исчез на сто лет — и вернулся с потомством: загадочное животное снова в дикой природе
Наука и техника
Исчез на сто лет — и вернулся с потомством: загадочное животное снова в дикой природе
Популярное
Не есть после шести — устарело: вот реальный способ худеть без мучений

Это не диета. Это привычка, которая меняет самочувствие. Один ужин — и ты уже ближе к лёгкости. Главное — знать, когда ставить точку в тарелке.

Не есть после шести — устарело: вот реальный способ худеть без мучений
Их боятся даже акулы — эти хищники заставляют величайших морских хищников бежать
Их боятся даже акулы — эти хищники заставляют величайших морских хищников бежать
Не просто птица, а живое чудо: как попугай нашёл дом после семи лет странствий
Прощай, электрокар: японский двигатель без топлива потряс рынок
Москве надоели дилеммы Вучича, он предупреждён в последний раз Любовь Степушова Паника или реальность: чем на самом деле обернётся новый налог на переводы с 2025 года Олег Володин Это простое умение делает вас центром любой компании — но о нём почти никто не знает Игорь Буккер
Китай прижал автогиганта к стенке — в США остановлена сборка
Эти четыре компонента реально работают против морщин — остальные можно не покупать
Не хуже японцев — а где-то и лучше: 7 китайских внедорожников, которые покоряют Россию
Не хуже японцев — а где-то и лучше: 7 китайских внедорожников, которые покоряют Россию
Последние материалы
5 фитнес-трендов, которые разрушают прогресс: ловушки, в которые попадают даже профи
Антиоксиданты и здоровье: как яблоки помогают улучшать метаболизм и иммунитет
Тайна быстрого урожая тыквы раскрыта — хватит терять время зря
Алкомаркет под замком: как новый законопроект повлияет на потребление алкоголя
От завтрака до ужина: сможете ли вы незаметно для себя получить 100 граммов белка за день?
Молниеносная свадьба звезды Ландышей: Сергей Городничий женился на ассистенте со съёмок
Тренд child-free в Европе: рестораны и отели закрывают двери для детей
Чувства под микроскопом: ИИ анализирует тонкости, недоступные человеку
Не откладывайте до осени: вот какие важные проверки нужно провести с машиной летом
От 4 до 6 литров: сколько крови в вашем организме и от чего это зависит
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.