Как сделать простое и потрясающе вкусное мороженое дома: 5 секретных рецептов для жаркого лета

3:43 Your browser does not support the audio element. Еда

Летом, когда жара становится невыносимой, хочется чего-то освежающего. Один из самых популярных способов охладиться — это съесть мороженое. Но не всегда есть возможность купить его в магазине. Что делать? Мы подготовили для вас пять простых рецептов домашнего мороженого, которые можно легко приготовить в любое время. Эти рецепты вдохновлены TikTok и не потребуют много усилий.

Фото: flickr.com by Veganbaking.net, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Шоколадное мороженое

1. Лёгкое клубничное мороженое без молочных продуктов

Если у вас есть замороженная клубника, этот рецепт для вас. Он не содержит молочных продуктов и сахара, так что подойдёт даже тем, кто следит за питанием или имеет пищевую непереносимость.

Возьмите 300 граммов замороженной клубники, добавьте 100 граммов кокосового йогурта и 50 миллилитров кокосового молока (возможно, вам понадобится чуть больше). Постепенно добавляйте молоко и взбивайте в блендере до кремообразной консистенции. По желанию можно добавить немного кленового сиропа для сладости. Взбивайте до однородности, и ваше мороженое готово.

2. Банановое мороженое с малиной

Для любителей фруктового мороженого этот рецепт станет настоящим открытием. Он не только вкусный, но и полезный.

В блендере смешайте два замороженных банана, 150 граммов замороженной малины, 125-150 граммов простого греческого йогурта и подсластитель по вкусу. Тщательно взбейте все ингредиенты до получения однородной массы. При подаче можно украсить гранолой и свежими ягодами малины.

3. Быстрое мороженое из манго

Если вы ищете простой и быстрый способ приготовить мороженое, этот рецепт для вас. Вам понадобится всего несколько минут.

Положите 200 граммов замороженного манго в кухонный комбайн или блендер и измельчите до кремообразного состояния. Переложите массу в миску и украсьте какао-бобами, семенами или свежими фруктами. Это мороженое идеально для быстрого перекуса в жаркий день.

4. Шоколадное мороженое из четырёх ингредиентов

Если вы предпочитаете более сладкое мороженое, этот рецепт для вас. Он готовится из простых ингредиентов, которые легко найти в любом магазине.

В большую миску налейте 200 миллилитров несладких сливок и взбейте до жёстких пиков. Просейте 50 граммов какао-порошка и добавьте 200 граммов сгущённого молока, 100 миллилитров молока. Тщательно перемешайте все ингредиенты. Вылейте массу в форму для выпечки или миску, посыпьте шоколадной крошкой и свежими фруктами. Поставьте в морозилку на несколько часов.

5. Классическое мороженое с Oreo

Если вы любите печенье Oreo, этот рецепт станет вашим любимым. Домашнее мороженое с Oreo получается очень вкусным и ароматным.

Измельчите 100 граммов печенья Oreo в блендере. В отдельной миске взбейте 200 миллилитров взбитых сливок до стойких пиков. Добавьте 200 граммов сгущённого молока с сахаром и 1 чайную ложку ванильного порошка. Взбейте до однородности. Осторожно введите взбитые сливки в массу с печеньем и перемешайте. Переложите в форму и поставьте в морозилку на несколько часов. При подаче можно добавить ещё немного печенья Oreo и свежих фруктов. советует kiskegyed.hu.

Уточнения

Моро́женое — пищевой продукт‑десерт, представляющий собой замороженную в процессе непрерывного взбивания массу, содержащую в основе своей питательные, вкусовые, ароматические и эмульгирующие вещества.

