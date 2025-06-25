От завтрака до ужина: сможете ли вы незаметно для себя получить 100 граммов белка за день?

Многие считают, что для достижения 100 граммов белка в день нужно пить протеиновые коктейли или есть только куриную грудку. Однако известный во французских соцсетях диетолог предлагает более разнообразный и вкусный подход. Она рассказывает, как легко и вкусно получить необходимое количество белка, не нарушая своих пищевых привычек.
Белок важен не только для наращивания мышечной массы, но и для общего здоровья организма. Он:
Таким образом, белок важен для всех, независимо от того, занимаетесь ли вы спортом или нет, пишет recherchecliniquepariscentre.fr.
1. Утро начинается с полноценного завтрака, который заряжает энергией на весь день:
Такой завтрак обеспечивает 30 граммов белка и отличное начало дня.
2. Обед — это время, когда можно побаловать себя чем-то вкусным, но при этом полезным:
Этот обед содержит 35 граммов белка и дарит ощущение сытости на несколько часов.
3. Перекусы важны для поддержания уровня энергии в течение дня:
Эти перекусы содержат 15-20 граммов белка и помогают избежать перекусов сладкими батончиками.
4. Ужин должен быть не только вкусным, но и питательным:
Этот ужин содержит 30-35 граммов белка и подходит для завершения дня.
5. Завершите день вкусным и полезным напитком:
Этот напиток содержит 8 граммов белка и помогает расслабиться перед сном.
Исследования показывают, что организм лучше усваивает белок, когда он поступает равномерно в течение дня. Поэтому не стоит концентрироваться только на ужине. Оптимально потреблять 25-30 граммов белка за один приём пищи и дополнять рацион перекусами. Это помогает поддерживать уровень энергии, контролировать аппетит и улучшать восстановление организма.
Чтобы достичь 100 граммов белка в день, не нужно взвешивать каждый продукт. Достаточно заранее продумать структуру питания, сочетать животный и растительный белок и играть с текстурами.
Например, можно начать день с омлета, добавить в обед куриную грудку и салат, перекусить йогуртом с ягодами и завершить день фрикадельками с овощами. Такой подход позволяет получать все необходимые питательные вещества и чувствовать себя сытым и энергичным в течение всего дня.
Таким образом, достижение 100 граммов белка в день — это не сложно, если подходить к питанию с умом и разнообразием. Главное — составить сбалансированное меню, которое будет радовать вас вкусом и пользой.
Белки́ (протеи́ны, полипепти́ды) — высокомолекулярные органические вещества, состоящие из альфа-аминокислот, соединённых в цепочку пептидной связью.
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Это не диета. Это привычка, которая меняет самочувствие. Один ужин — и ты уже ближе к лёгкости. Главное — знать, когда ставить точку в тарелке.