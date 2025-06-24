Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Не игнорируйте эти овощи: 5 секретов улучшат ваше настроение
Человек-лев в опасности: Блёданс раскрыла состояние создателя Тайгана после инцидента
Как просто с помощью сорняков добиться великолепного урожая винограда
Китайские учёные обнаружили зоны зачатков — как это поможет в борьбе с врождёнными заболеваниями
Бюджетный отпуск в Болгарии, который обязательно стоит запланировать
Масло залили, а мотор загремел: как избежать этой поломки, заплатив только за замену
Скучная гостиная — больше не про ваш дом: освежите интерьер за один день
Как избавиться от акне и раздражения на спине — пошагово, без дорогих процедур
Чуть не поседела: Лолита была потрясена неожиданным решением живущей в Болгарии дочери

Никакого холодильника — как хранить помидоры, чтобы они не потеряли вкус: единственный секрет, который изменит всё

1:56
Еда

Помидоры — важная часть венгерской и средиземноморской кухни. Но многие допускают ошибку, храня их неправильно, что ухудшает вкус и текстуру. Одна из частых ошибок — класть помидоры в холодильник, где холодная среда делает их менее вкусными и превращает в губчатые. Однако есть способ сохранить их свежесть и питательные свойства.

Помидоры
Фото: freepik.com by stockking, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Помидоры

Помидоры полезны для здоровья: они богаты витаминами C и A, антиоксидантом ликопином, который помогает защитить сердце, и клетчаткой, способствующей пищеварению.

Никогда не кладите помидоры в холодильник. Холод ухудшает их вкус и текстуру. Лучше всего хранить их при комнатной температуре — на кухонном столе или в корзине для фруктов. Так они смогут дозреть естественным образом.

Эксперт Эмма, которую цитирует femcafe.hu, советует выбирать хорошо проветриваемое место, защищенное от прямых солнечных лучей. Если помидоры еще не дозрели, оставьте их на несколько дней при комнатной температуре, чтобы они достигли оптимального вкуса. Даже если они уже спелые, не кладите их в холодильник, так как холод замедляет процесс созревания и ухудшает вкус. Если помидоры все же оказались в холодильнике, дайте им согреться до комнатной температуры перед употреблением, чтобы вернуть им свежесть.

Почему это важно?

Помидоры не только делают блюда вкуснее, но и приносят пользу здоровью. Однако неправильное хранение снижает их питательную ценность и ухудшает вкус, что приводит к потерям. Следуя простым рекомендациям, вы сможете дольше сохранять помидоры свежими и наслаждаться их естественным вкусом каждый день.

Держите помидоры на кухонном столе и наслаждайтесь их сочностью и ароматом в каждом блюде!

Уточнения

Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae). 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Сейчас читают
Китай прижал автогиганта к стенке — в США остановлена сборка
Экономика и бизнес
Китай прижал автогиганта к стенке — в США остановлена сборка Аудио 
Не просто птица, а живое чудо: как попугай нашёл дом после семи лет странствий
Домашние животные
Не просто птица, а живое чудо: как попугай нашёл дом после семи лет странствий Аудио 
Популярное
Не есть после шести — устарело: вот реальный способ худеть без мучений

Это не диета. Это привычка, которая меняет самочувствие. Один ужин — и ты уже ближе к лёгкости. Главное — знать, когда ставить точку в тарелке.

Не есть после шести — устарело: вот реальный способ худеть без мучений
Их боятся даже акулы — эти хищники заставляют величайших морских хищников бежать
Их боятся даже акулы — эти хищники заставляют величайших морских хищников бежать
Не просто птица, а живое чудо: как попугай нашёл дом после семи лет странствий
Прощай, электрокар: японский двигатель без топлива потряс рынок
Москве надоели дилеммы Вучича, он предупреждён в последний раз Любовь Степушова Паника или реальность: чем на самом деле обернётся новый налог на переводы с 2025 года Олег Володин Это простое умение делает вас центром любой компании — но о нём почти никто не знает Игорь Буккер
Китай прижал автогиганта к стенке — в США остановлена сборка
Эти четыре компонента реально работают против морщин — остальные можно не покупать
Не хуже японцев — а где-то и лучше: 7 китайских внедорожников, которые покоряют Россию
Не хуже японцев — а где-то и лучше: 7 китайских внедорожников, которые покоряют Россию
Последние материалы
Не игнорируйте эти овощи: 5 секретов улучшат ваше настроение
Бюджетный отпуск в Болгарии, который обязательно стоит запланировать
Масло залили, а мотор загремел: как избежать этой поломки, заплатив только за замену
Скучная гостиная — больше не про ваш дом: освежите интерьер за один день
Никакого холодильника — как хранить помидоры, чтобы они не потеряли вкус: единственный секрет, который изменит всё
Как избавиться от акне и раздражения на спине — пошагово, без дорогих процедур
Чуть не поседела: Лолита была потрясена неожиданным решением живущей в Болгарии дочери
Как использовать хрен для суставов и пищеварения: секреты целебного корня
Питомец кружится перед сном: не просто привычка, а древний инстинкт
Педофил арендовал Диснейленд для свадьбы с 9-летней девочкой из Украины
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.