Без муки, но со вкусом: оладьи, которые перевернут ваши представления о готовке

Забываем о привычных кабачках и картошке — сегодня оладьи готовим из… репчатого лука. Этот простой и доступный овощ превращается в ароматное и сытное блюдо, которое отлично подойдет и к обеду, и к ужину. Причём мука здесь не понадобится вовсе — её заменяет манка.
Репчатый лук — 500 г
Манка — 100 г
Яйца — 2 шт.
Чеснок — 3 зубчика
Соль и перец — по вкусу
Томатный сок — 250 мл
Растительное масло — для жарки.
Очистите лук и чеснок, натрите их на мелкой тёрке. Получившуюся сочную массу переложите в глубокую миску.
Всыпьте манную крупу, хорошо перемешайте и оставьте на 10-15 минут — манка впитает влагу и масса загустеет.
Когда масса станет плотнее, добавьте яйца, соль, перец и тщательно перемешайте до консистенции густой сметаны.
Разогрейте растительное масло в сковороде. Выложите тесто ложкой, формируя небольшие оладьи. Обжаривайте по 2-3 минуты с каждой стороны на среднем огне до румяной корочки.
После обжарки переложите оладьи в жаропрочную форму, залейте томатным соком, накройте крышкой или фольгой и тушите 15 минут.
Подавайте горячими, с ложкой сметаны или просто так — луковый вкус, усиленный томатным соусом, раскрывается особенно ярко. Получается нечто среднее между котлетами и запеканкой, но в формате оладий.
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