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Без муки, но со вкусом: оладьи, которые перевернут ваши представления о готовке

1:49
Еда

Забываем о привычных кабачках и картошке — сегодня оладьи готовим из… репчатого лука. Этот простой и доступный овощ превращается в ароматное и сытное блюдо, которое отлично подойдет и к обеду, и к ужину. Причём мука здесь не понадобится вовсе — её заменяет манка.

Лук
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Лук

Ингредиенты для луковых оладий

  • Репчатый лук — 500 г

  • Манка — 100 г

  • Яйца — 2 шт.

  • Чеснок — 3 зубчика

  • Соль и перец — по вкусу

  • Томатный сок — 250 мл

  • Растительное масло — для жарки.

Пошаговое приготовление

Подготовка овощей

Очистите лук и чеснок, натрите их на мелкой тёрке. Получившуюся сочную массу переложите в глубокую миску.

Добавляем манку

Всыпьте манную крупу, хорошо перемешайте и оставьте на 10-15 минут — манка впитает влагу и масса загустеет.

Вводим яйца и специи

Когда масса станет плотнее, добавьте яйца, соль, перец и тщательно перемешайте до консистенции густой сметаны.

Жарка и тушение

Разогрейте растительное масло в сковороде. Выложите тесто ложкой, формируя небольшие оладьи. Обжаривайте по 2-3 минуты с каждой стороны на среднем огне до румяной корочки.

После обжарки переложите оладьи в жаропрочную форму, залейте томатным соком, накройте крышкой или фольгой и тушите 15 минут.

Как подавать

Подавайте горячими, с ложкой сметаны или просто так — луковый вкус, усиленный томатным соусом, раскрывается особенно ярко. Получается нечто среднее между котлетами и запеканкой, но в формате оладий.

Уточнения

Картофельные оладьи (разг драники) — популярное блюдо европейской кухни.

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Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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