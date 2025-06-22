Без муки, но со вкусом: оладьи, которые перевернут ваши представления о готовке

1:49 Your browser does not support the audio element. Еда

Забываем о привычных кабачках и картошке — сегодня оладьи готовим из… репчатого лука. Этот простой и доступный овощ превращается в ароматное и сытное блюдо, которое отлично подойдет и к обеду, и к ужину. Причём мука здесь не понадобится вовсе — её заменяет манка.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Лук

Ингредиенты для луковых оладий

Репчатый лук — 500 г

Манка — 100 г

Яйца — 2 шт.

Чеснок — 3 зубчика

Соль и перец — по вкусу

Томатный сок — 250 мл

Растительное масло — для жарки.

Пошаговое приготовление

Подготовка овощей

Очистите лук и чеснок, натрите их на мелкой тёрке. Получившуюся сочную массу переложите в глубокую миску.

Добавляем манку

Всыпьте манную крупу, хорошо перемешайте и оставьте на 10-15 минут — манка впитает влагу и масса загустеет.

Вводим яйца и специи

Когда масса станет плотнее, добавьте яйца, соль, перец и тщательно перемешайте до консистенции густой сметаны.

Жарка и тушение

Разогрейте растительное масло в сковороде. Выложите тесто ложкой, формируя небольшие оладьи. Обжаривайте по 2-3 минуты с каждой стороны на среднем огне до румяной корочки.

После обжарки переложите оладьи в жаропрочную форму, залейте томатным соком, накройте крышкой или фольгой и тушите 15 минут.

Как подавать

Подавайте горячими, с ложкой сметаны или просто так — луковый вкус, усиленный томатным соусом, раскрывается особенно ярко. Получается нечто среднее между котлетами и запеканкой, но в формате оладий.

Уточнения

Картофельные оладьи (разг драники) — популярное блюдо европейской кухни.

