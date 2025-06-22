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Один фрукт — и вы забудете про сахар и сливки: мороженое за 2 минуты со вкусом из детства

1:39
Еда

В соцсетях не утихают обсуждения: обычный банан способен заменить мороженое — и по вкусу, и по текстуре. Никаких сливок, сахара или сложных ингредиентов. Только натуральная сладость, кремовая консистенция и польза без угрызений совести.

Пломбир
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Пломбир

Один ингредиент — масса возможностей

Секрет в спелом банане. После заморозки и взбивания в блендере он превращается в воздушный десерт с насыщенным вкусом и текстурой, напоминающей классический пломбир. А главное — готовится за минуты.

Как приготовить банановое мороженое

  1. Нарежьте банан кружочками и заморозьте на 1,5-2 часа.

  2. Взбейте в мощном блендере до кремообразной массы.

  3. Подавайте сразу или уберите в морозилку на 10-15 минут для большей плотности.

Почему это мороженое — настоящее открытие

  • Только 100 ккал в порции

  • Без сахара, сливок и лишнего жира

  • Богат витаминами, калием и клетчаткой

  • Подходит даже тем, кто следит за фигурой.

Хотите разнообразия? Добавьте топпинг

Банановое мороженое легко превратить в десерт мечты:

  • Свежие ягоды

  • Щепотка корицы

  • Орешки или кокосовая стружка

  • Фисташки, шоколадная крошка или мёд

Каждая добавка раскрывает вкус по-новому и делает десерт ещё ярче.

Почему вы больше не захотите магазинное

Готовится легко, вкус насыщенный, калорий мало — зачем тратить деньги на промышленные аналоги с добавками, если дома можно сделать лучше?

Уточнения

Моро́женое — пищевой продукт‑десерт, представляющий собой замороженную в процессе непрерывного взбивания массу, содержащую в основе своей питательные, вкусовые, ароматические и эмульгирующие вещества.

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Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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