Один фрукт — и вы забудете про сахар и сливки: мороженое за 2 минуты со вкусом из детства

1:39 Your browser does not support the audio element. Еда

В соцсетях не утихают обсуждения: обычный банан способен заменить мороженое — и по вкусу, и по текстуре. Никаких сливок, сахара или сложных ингредиентов. Только натуральная сладость, кремовая консистенция и польза без угрызений совести.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Пломбир

Один ингредиент — масса возможностей

Секрет в спелом банане. После заморозки и взбивания в блендере он превращается в воздушный десерт с насыщенным вкусом и текстурой, напоминающей классический пломбир. А главное — готовится за минуты.

Как приготовить банановое мороженое

Нарежьте банан кружочками и заморозьте на 1,5-2 часа. Взбейте в мощном блендере до кремообразной массы. Подавайте сразу или уберите в морозилку на 10-15 минут для большей плотности.

Почему это мороженое — настоящее открытие

Только 100 ккал в порции

Без сахара, сливок и лишнего жира

Богат витаминами, калием и клетчаткой

Подходит даже тем, кто следит за фигурой.

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Банановое мороженое легко превратить в десерт мечты:

Свежие ягоды

Щепотка корицы

Орешки или кокосовая стружка

Фисташки, шоколадная крошка или мёд

Каждая добавка раскрывает вкус по-новому и делает десерт ещё ярче.

Почему вы больше не захотите магазинное

Готовится легко, вкус насыщенный, калорий мало — зачем тратить деньги на промышленные аналоги с добавками, если дома можно сделать лучше?

Уточнения

Моро́женое — пищевой продукт‑десерт, представляющий собой замороженную в процессе непрерывного взбивания массу, содержащую в основе своей питательные, вкусовые, ароматические и эмульгирующие вещества.

