Один фрукт — и вы забудете про сахар и сливки: мороженое за 2 минуты со вкусом из детства

В соцсетях не утихают обсуждения: обычный банан способен заменить мороженое — и по вкусу, и по текстуре. Никаких сливок, сахара или сложных ингредиентов. Только натуральная сладость, кремовая консистенция и польза без угрызений совести.
Секрет в спелом банане. После заморозки и взбивания в блендере он превращается в воздушный десерт с насыщенным вкусом и текстурой, напоминающей классический пломбир. А главное — готовится за минуты.
Нарежьте банан кружочками и заморозьте на 1,5-2 часа.
Взбейте в мощном блендере до кремообразной массы.
Подавайте сразу или уберите в морозилку на 10-15 минут для большей плотности.
Только 100 ккал в порции
Без сахара, сливок и лишнего жира
Богат витаминами, калием и клетчаткой
Подходит даже тем, кто следит за фигурой.
Банановое мороженое легко превратить в десерт мечты:
Свежие ягоды
Щепотка корицы
Орешки или кокосовая стружка
Фисташки, шоколадная крошка или мёд
Каждая добавка раскрывает вкус по-новому и делает десерт ещё ярче.
Готовится легко, вкус насыщенный, калорий мало — зачем тратить деньги на промышленные аналоги с добавками, если дома можно сделать лучше?
Моро́женое — пищевой продукт‑десерт, представляющий собой замороженную в процессе непрерывного взбивания массу, содержащую в основе своей питательные, вкусовые, ароматические и эмульгирующие вещества.
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Когда питомец ищет тишину, неестественно молчит и не смотрит в глаза — это может быть его тихое прощание, к которому важно быть готовым.