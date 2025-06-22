Пирог без начинки на ужин? Такой неожиданный подход точно удивит ваших домашних

Если вы хотите удивить своих близких пирогом без начинки, вы можете сделать акцент на необычном тесте.
Для создания этого блюда потребуются
Пошаговая инструкция
В глубокой емкости разбейте яйца.
Взбивайте их с солью и сахаром до полного растворения.
Тонкой струйкой влейте кефир, тщательно перемешивая до образования однородной консистенции.
Добавьте измельченную петрушку, натертую колбасу и сыр.
Соедините муку с разрыхлителем, постепенно введите в основную массу.
Замесите эластичное, мягкое и не прилипающее к рукам тесто.
На присыпанной мукой поверхности раскатайте тесто в круг, соответствующий размеру вашей формы для жарки.
Разделите круг на 8 секторов с помощью ножа или специального ролика для пиццы.
Смажьте сковороду или противень маслом.
Обжаривайте каждый кусочек до золотистой корочки с обеих сторон.
Можно также запечь все изделие целиком для более равномерного пропекания, согласно losandes.
Петрушка (лат. Petroselinum) — род растений семейства Зонтичные.
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