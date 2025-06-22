Пирог без начинки на ужин? Такой неожиданный подход точно удивит ваших домашних

1:30 Your browser does not support the audio element. Еда

Если вы хотите удивить своих близких пирогом без начинки, вы можете сделать акцент на необычном тесте.

Фото: commons.wikimedia.org by Alexa, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Пирог без начинки

Для создания этого блюда потребуются

два яйца,

250 мл кефира,

половина чайной ложки соли,

одна столовая ложка сахара,

100 г сыра твердых сортов,

100 г вареной колбасы,

450 г муки высшего сорта,

пакетик разрыхлителя,

свежая петрушка (измельченная),

растительное масло для жарки.

Пошаговая инструкция

В глубокой емкости разбейте яйца.

Взбивайте их с солью и сахаром до полного растворения.

Тонкой струйкой влейте кефир, тщательно перемешивая до образования однородной консистенции.

Добавьте измельченную петрушку, натертую колбасу и сыр.

Соедините муку с разрыхлителем, постепенно введите в основную массу.

Замесите эластичное, мягкое и не прилипающее к рукам тесто.

На присыпанной мукой поверхности раскатайте тесто в круг, соответствующий размеру вашей формы для жарки.

Разделите круг на 8 секторов с помощью ножа или специального ролика для пиццы.

Смажьте сковороду или противень маслом.

Обжаривайте каждый кусочек до золотистой корочки с обеих сторон.

Можно также запечь все изделие целиком для более равномерного пропекания, согласно losandes.

Уточнения

Петрушка (лат. Petroselinum) — род растений семейства Зонтичные.

