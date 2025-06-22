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Пирог без начинки на ужин? Такой неожиданный подход точно удивит ваших домашних

1:30
Еда

Если вы хотите удивить своих близких пирогом без начинки, вы можете сделать акцент на необычном тесте.

Пирог без начинки
Фото: commons.wikimedia.org by Alexa, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Пирог без начинки

Для создания этого блюда потребуются

  • два яйца,
  • 250 мл кефира,
  • половина чайной ложки соли,
  • одна столовая ложка сахара,
  • 100 г сыра твердых сортов,
  • 100 г вареной колбасы,
  • 450 г муки высшего сорта,
  • пакетик разрыхлителя,
  • свежая петрушка (измельченная),
  • растительное масло для жарки.

Пошаговая инструкция 

В глубокой емкости разбейте яйца.

Взбивайте их с солью и сахаром до полного растворения.

Тонкой струйкой влейте кефир, тщательно перемешивая до образования однородной консистенции.

Добавьте измельченную петрушку, натертую колбасу и сыр.

Соедините муку с разрыхлителем, постепенно введите в основную массу.

Замесите эластичное, мягкое и не прилипающее к рукам тесто.

На присыпанной мукой поверхности раскатайте тесто в круг, соответствующий размеру вашей формы для жарки.

Разделите круг на 8 секторов с помощью ножа или специального ролика для пиццы.

Смажьте сковороду или противень маслом.

Обжаривайте каждый кусочек до золотистой корочки с обеих сторон.

Можно также запечь все изделие целиком для более равномерного пропекания, согласно losandes.

Уточнения

Петрушка (лат. Petroselinum) — род растений семейства Зонтичные.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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