5 продуктов, которые стабилизируют уровень сахара без лекарств: натуральная сила вашего организма

2:02 Your browser does not support the audio element. Еда

Высокий уровень сахара в крови может долгое время не проявляться внешне, но постепенно разрушает здоровье. Диабет 2 типа, проблемы с сердцем и сосудами, почечная недостаточность — лишь часть возможных последствий. Однако повлиять на уровень глюкозы можно уже сегодня, просто изменив состав тарелки.

Фото: Own work by Missvain, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ парфе

Диетолог Мария Капралова выделяет 5 продуктов, которые реально работают:

Листовая зелень : шпинат, руккола, капуста.

Низкий гликемический индекс, высокая концентрация клетчатки, витаминов и антиоксидантов. Зелень замедляет усвоение углеводов и помогает поддерживать стабильный уровень сахара;

Бобовые культуры : фасоль, чечевица, нут, горох.

Источник растительного белка и клетчатки. Они не только насыщают, но и улучшают чувствительность к инсулину, снижая риски развития диабета;

Орехи : миндаль, грецкий орех, фундук.

Стабилизируют уровень сахара за счёт полезных жиров и белка. Главное — умеренность: горсти (30-40 г) в день достаточно;

Ягоды : черника, малина, ежевика, клубника.

Содержат антоцианы — природные соединения, которые улучшают работу поджелудочной железы и снижают уровень сахара после еды;

Киноа: псевдозлак с высоким содержанием белка, клетчатки и магния.

Улучшает метаболизм углеводов, имеет низкий ГИ и не содержит глютен — идеален для чувствительного ЖКТ.

Почему это важно

Правильное питание — это не просто поддержка формы. Это защита от серьезных хронических болезней. Если в вашей семье есть случаи диабета или инсулинорезистентности, контроль сахара — необходимая профилактика. Сбалансированный рацион поможет не только снизить риски, но и повысить уровень энергии, улучшить самочувствие и качество жизни.

Уточнения

Глюко́за - органическое соединение, углевод, моносахарид (6-атомный гидроксиальдегид, гексоза), один из самых распространённых источников энергии в живых организмах.

