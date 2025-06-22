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Не повторяйте этих ошибок: как сохранить сыр свежим надолго — простые правила

2:33
Еда

Невозможно переоценить гастрономическое удовольствие, которое доставляют правильно подобранные сыры к вину. Однако немаловажным этапом является  правильное хранение сыра в домашних условиях.  Универсальный подход "завернуть все в фольгу и положить в холодильник" не работает. 

Французская кухня
Фото: flickr.com by Joe deSousa, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Французская кухня

Не стоит оставлять сыр в пластиковом пакете из магазина, так как в нем создается влажная, душная среда без вентиляции, что способствует образованию плесени. Лучше использовать пекарскую бумагу и неплотно обернуть фольгой, чтобы предотвратить высыхание.

Герметичные контейнеры, вопреки кажущейся привлекательности, не подходят для большинства сыров. Отсутствие циркуляции воздуха приводит к размягчению, ухудшению вкуса и быстрой порче текстуры. Используйте контейнеры с неплотным закрытием или бумажную упаковку, пишет streetkitchen.

Не забывайте обновлять упаковку сыра, так как старая бумага может стать очагом плесени. Повторно заворачивайте сыр через несколько дней, особенно мягкие сорта, чтобы сохранить свежесть.

Избегайте хранения сыра в самой холодной части холодильника: это ухудшает вкус и текстуру, делая сыр рыхлым или сухим. Оптимальная температура хранения – 6-8°C на средней полке или в ящике для сыра.

Не храните сыры с сильным запахом (например, выдержанный камамбер) рядом с другими. Лучше хранить их в отдельных пакетах или контейнерах.

Хранение сыра несложно, если учитывать несколько простых правил:

  • Храните разные сыры по-разному.

    Твердые сыры, такие как пармезан, пекорино, могут храниться в холодильнике длительное время, особенно в условиях пониженной влажности. Важно не допустить их полного высыхания, избегая как открытого хранения, так и герметичной упаковки.

    Полутвердые сыры (гауда, чеддер) более требовательны к условиям хранения. Им необходима сбалансированная среда с легкой вентиляцией. 

    Мягким сортам (камамбер, бри, козий сыр) нужна "дышащая" упаковка. В слишком сухой среде они затвердеют, а в слишком влажной – покроются плесенью.

  • Не используйте пакеты.
  • Не закрывайте упаковку герметично.
  • Обновляйте упаковку через несколько дней.
  • Не храните сыр в самой холодной части холодильника.
  • Храните сыры с сильным запахом отдельно.

Уточнения

Пекори́но (итал. pecorino) — обширное семейство итальянских сыров, вырабатываемых из овечьего молока. Как правило, обладает зернистой структурой, становящейся более заметной в зависимости от срока созревания. Название сыра происходит от итал. pecora — овца, а происхождение его восходит к древнеримским временам. В пекорино содержится немало незаменимых аминокислот, витаминов групп A, B, PP, C, Е, кальция и фосфора.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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