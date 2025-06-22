Ешь на ночь и худей: продукты, после которых не потянет к холодильнику ночью

3:10 Your browser does not support the audio element. Еда

Ужин — важная часть рациона. Не стоит воспринимать его как "опасный" прием пищи, особенно если вы хотите сбросить вес. Главное — не переедать и делать разумный выбор продуктов. Диетолог-нутрициолог Джорджия Каполи объясняет, как вечерняя еда может не мешать фигуре, а, наоборот, помогать ей.

Фото: Designed by Freepik by freepic.diller, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Похудение

Стоит ли вообще есть вечером

Многие считают, что есть после 8 вечера вредно. Это мнение родом из старых исследований на животных, где показали, что организм хуже сжигает калории ночью. Есть также теория, что еда в позднее время сбивает внутренние часы — циркадный ритм.

Однако с людьми всё не так однозначно. В одном исследовании с участием 1600 детей не нашли связи между вечерней едой и набором веса. То есть важнее не когда вы едите, а что и сколько вы едите в течение дня.

Как избежать переедания вечером

Диетологи рекомендуют:

Есть часто, но понемногу. Это помогает избежать приступов голода и переедания вечером.

Сложные углеводы — ваши друзья. Цельнозерновые продукты, макароны из муки грубого помола, хлеб с отрубями, фрукты — всё это надолго насыщает и улучшает настроение благодаря серотонину.

Держите полезную еду под рукой. В холодильнике должны быть овощи, фрукты, кисломолочные продукты и легкие закуски. Так проще отказаться от лишнего.

Перед сном — что-то лёгкое. Стакан теплого молока с ромашкой или немного йогурта с медом могут помочь расслабиться и избежать тяги к еде.

Добавляйте овощи и фрукты к ужину. Клетчатка помогает дольше не ощущать голода и снижает усвоение жиров.

Готовьте дома. Простая домашняя еда с минимальной обработкой и количеством жира — лучшее, что вы можете сделать для тела.

Полезные и вкусные ужины

Вот примеры легких, сбалансированных блюд для вечернего приема пищи:

Салат с курицей, вялеными томатами и цельнозерновыми гренками

Йогурт или молоко с 3-4 ст. л. овсяных или пшеничных хлопьев, немного корицы и фрукт

Тост с индейкой, сыром и салатом, хлеб с витаминами и минералами

Критские дакосы: сухарики из цельнозернового ячменя, сыр, черри-помидоры, 5-6 оливок

Вареное яйцо, немного критского сыра, салат, пара рожковых орешков и авокадо

Яйцо-пашот с черри, авокадо и витаминным хлебом

Овощной омлет с грибами и сыром, салат, кусочек хлеба

Куриный шашлык с овощами и цельнозерновой питой

Салат из киноа, грибов, авокадо и легкого сыра

Главное — не время, а выбор

Вечерний приём пищи не должен быть врагом фигуры. Он может быть полезным, лёгким и даже способствовать снижению веса, если подойти к нему осознанно.

Уточнения

Холоди́льник — устройство, поддерживающее низкую температуру в теплоизолированной камере.

