Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Идеальный для фото, отпуска и жизни: вирусный комплект, который стоит примерить
Вот что кошки делают, если действительно любят вас
Вкус лета начинается в июне: простая подкормка делает груши сочными и крупными
Бездны под водой: где скрываются самые опасные разломы Земли
Масло из коробки или с бочки: разбираемся, что лучше для вашего двигателя
Чешская крона — новый Рэмбо среди валют. Пока все падали, она побеждала доллар
Сутулая спина, шея болит, появился горб? Вам помогут 5 простых движений
Серые обои меняют всё: одно решение — и интерьер выглядит как из журнала
Сахар убивает медленно: у вас может не быть диабета — но вред уже начался

Ешь на ночь и худей: продукты, после которых не потянет к холодильнику ночью

3:10
Еда

Ужин — важная часть рациона. Не стоит воспринимать его как "опасный" прием пищи, особенно если вы хотите сбросить вес. Главное — не переедать и делать разумный выбор продуктов. Диетолог-нутрициолог Джорджия Каполи объясняет, как вечерняя еда может не мешать фигуре, а, наоборот, помогать ей.

Похудение
Фото: Designed by Freepik by freepic.diller, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Похудение

Стоит ли вообще есть вечером

Многие считают, что есть после 8 вечера вредно. Это мнение родом из старых исследований на животных, где показали, что организм хуже сжигает калории ночью. Есть также теория, что еда в позднее время сбивает внутренние часы — циркадный ритм.

Однако с людьми всё не так однозначно. В одном исследовании с участием 1600 детей не нашли связи между вечерней едой и набором веса. То есть важнее не когда вы едите, а что и сколько вы едите в течение дня.

Как избежать переедания вечером

Диетологи рекомендуют:

  • Есть часто, но понемногу. Это помогает избежать приступов голода и переедания вечером.

  • Сложные углеводы — ваши друзья. Цельнозерновые продукты, макароны из муки грубого помола, хлеб с отрубями, фрукты — всё это надолго насыщает и улучшает настроение благодаря серотонину.

  • Держите полезную еду под рукой. В холодильнике должны быть овощи, фрукты, кисломолочные продукты и легкие закуски. Так проще отказаться от лишнего.

  • Перед сном — что-то лёгкое. Стакан теплого молока с ромашкой или немного йогурта с медом могут помочь расслабиться и избежать тяги к еде.

  • Добавляйте овощи и фрукты к ужину. Клетчатка помогает дольше не ощущать голода и снижает усвоение жиров.

  • Готовьте дома. Простая домашняя еда с минимальной обработкой и количеством жира — лучшее, что вы можете сделать для тела.

Полезные и вкусные ужины

Вот примеры легких, сбалансированных блюд для вечернего приема пищи:

  • Салат с курицей, вялеными томатами и цельнозерновыми гренками

  • Йогурт или молоко с 3-4 ст. л. овсяных или пшеничных хлопьев, немного корицы и фрукт

  • Тост с индейкой, сыром и салатом, хлеб с витаминами и минералами

  • Критские дакосы: сухарики из цельнозернового ячменя, сыр, черри-помидоры, 5-6 оливок

  • Вареное яйцо, немного критского сыра, салат, пара рожковых орешков и авокадо

  • Яйцо-пашот с черри, авокадо и витаминным хлебом

  • Овощной омлет с грибами и сыром, салат, кусочек хлеба

  • Куриный шашлык с овощами и цельнозерновой питой

  • Салат из киноа, грибов, авокадо и легкого сыра

Главное — не время, а выбор

Вечерний приём пищи не должен быть врагом фигуры. Он может быть полезным, лёгким и даже способствовать снижению веса, если подойти к нему осознанно.

Уточнения

Холоди́льник — устройство, поддерживающее низкую температуру в теплоизолированной камере.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Сейчас читают
Окаменелость веками считалась сенсацией, пока одна деталь не доказала: всё было не так
Наука и техника
Окаменелость веками считалась сенсацией, пока одна деталь не доказала: всё было не так
Хочешь выглядеть моложе? Убери хотя бы одну вещь из этого списка
Красота и стиль
Хочешь выглядеть моложе? Убери хотя бы одну вещь из этого списка Аудио 
Куда исчезает Земля: 8 мест, которым остались считанные годы
Наука и техника
Куда исчезает Земля: 8 мест, которым остались считанные годы Аудио 
Популярное
Один жест, по которому можно понять: питомец прощается

Когда питомец ищет тишину, неестественно молчит и не смотрит в глаза — это может быть его тихое прощание, к которому важно быть готовым.

Один жест, по которому можно понять: питомец прощается
Окаменелость веками считалась сенсацией, пока одна деталь не доказала: всё было не так
Окаменелость веками считалась сенсацией, пока одна деталь не доказала: всё было не так
Любите кошек? Психология говорит: у вас есть 5 очень редких черт личности
Топливо сгорает зря, мотор изнашивается, свечи чернеют — и всё из-за одной ошибки
Глава МАГАТЭ Гросси, обслуживая интересы США, обосновал причины агрессии против Ирана Любовь Степушова Эти милые профили лгут не просто так: за идеальными фото скрываются призраки, волки и ложь Игорь Буккер Джаник Файзиев: Люди искусства — это люди, у которых должно быть своё мнение. Только так человек становится художником Анжела Якубовская
Сначала ради энергии, теперь — ради овец: фермеры массово переходят на солнечные панели
Куда исчезает Земля: 8 мест, которым остались считанные годы
Возвращаем объём и свежесть губам — без уколов и боли: новинка, покорившая косметологов
Возвращаем объём и свежесть губам — без уколов и боли: новинка, покорившая косметологов
Последние материалы
Серые обои меняют всё: одно решение — и интерьер выглядит как из журнала
Сахар убивает медленно: у вас может не быть диабета — но вред уже начался
Специи для идеальной жареной картошки: как добавить неповторимый аромат
Кошка точит когти и прячется — она почувствовала это раньше вас
Сияет, но без жирного блеска: как добиться эффекта стеклянной кожи даже в летнюю жару
Запасное колесо уходит в прошлое: плюсы и минусы нового автомобильного тренда
Как одна компостная куча превращает дачу в змеиную гостиницу
Они не упускают шанса: Люся Чеботина раскрыла правду о женатых мужчинах на вечеринке
Секретная ловушка для комаров от блогеров: действительно ли старая футболка может спасти вас от укусов?
Эти 4 популярных упражнения тормозят рост мышц — вот чем их заменить
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.