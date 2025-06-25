Готовим корейскую морковку дома — вкусно, просто, сочно

Хрустящая, сочная, с тонким ароматом специй и легкой сладостью — именно такой получается корейская морковка по нашему рецепту. Её хочется есть просто ложкой. И поверьте, стоит подать её к креветкам, мясу на гриле или завернуть в шаурму — и вы уже не сможете остановиться.
Пикантная закуска хороша не только к праздничному столу, но и как основа для бутербродов и слоёных салатов. Приготовьте сразу большую порцию — уж слишком быстро она исчезает.
Морковь — 1,5 кг
Чеснок — 7-9 зубчиков
Перец чили — 1/2 стручка
Чёрный перец — 1,5 ч. л.
Гвоздика — 5 бутонов
Молотый кориандр — 0,5 ч. л.
Лавровый лист — 3 шт.
Сахар — 1,5 ст. л.
Соль — 1,5 ч. л.
Уксус 9% — 6 ст. л.
Растительное масло — 3/4 стакана
Натрите морковь на корейской тёрке.
Добавьте чеснок, пропущенный через пресс (или рубленый вручную).
Всыпьте все специи, влейте масло и уксус.
Перемешайте морковь руками или ложкой — до насыщенного аромата.
Уплотните в контейнер, поставьте пресс сверху и уберите в прохладу на 3 суток.
Готово! Разложите по банкам — и храните в холодильнике.
Важно: не сливайте сок — именно в нём весь вкус.
Морковь по-корейски (также морковча́, корё мар 마르코프차) — салат из нарезанной моркови (в виде тонкой и длинной соломки), чеснока, растительного масла и приправ (например кинзы).
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