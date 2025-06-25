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Готовим корейскую морковку дома — вкусно, просто, сочно

1:40
Еда

Хрустящая, сочная, с тонким ароматом специй и легкой сладостью — именно такой получается корейская морковка по нашему рецепту. Её хочется есть просто ложкой. И поверьте, стоит подать её к креветкам, мясу на гриле или завернуть в шаурму — и вы уже не сможете остановиться.

Салат из моркови
Фото: Adobe Stock by tanya78, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Салат из моркови

Пикантная закуска хороша не только к праздничному столу, но и как основа для бутербродов и слоёных салатов. Приготовьте сразу большую порцию — уж слишком быстро она исчезает.

Ингредиенты (на 8 порций):

  • Морковь — 1,5 кг

  • Чеснок — 7-9 зубчиков

  • Перец чили — 1/2 стручка

  • Чёрный перец — 1,5 ч. л.

  • Гвоздика — 5 бутонов

  • Молотый кориандр — 0,5 ч. л.

  • Лавровый лист — 3 шт.

  • Сахар — 1,5 ст. л.

  • Соль — 1,5 ч. л.

  • Уксус 9% — 6 ст. л.

  • Растительное масло — 3/4 стакана

Как готовить:

  1. Натрите морковь на корейской тёрке.

  2. Добавьте чеснок, пропущенный через пресс (или рубленый вручную).

  3. Всыпьте все специи, влейте масло и уксус.

  4. Перемешайте морковь руками или ложкой — до насыщенного аромата.

  5. Уплотните в контейнер, поставьте пресс сверху и уберите в прохладу на 3 суток.

  6. Готово! Разложите по банкам — и храните в холодильнике.

Важно: не сливайте сок — именно в нём весь вкус.

Уточнения

Морковь по-корейски (также морковча́, корё мар 마르코프차) — салат из нарезанной моркови (в виде тонкой и длинной соломки), чеснока, растительного масла и приправ (например кинзы).

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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