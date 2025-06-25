Готовим корейскую морковку дома — вкусно, просто, сочно

1:40 Your browser does not support the audio element. Еда

Хрустящая, сочная, с тонким ароматом специй и легкой сладостью — именно такой получается корейская морковка по нашему рецепту. Её хочется есть просто ложкой. И поверьте, стоит подать её к креветкам, мясу на гриле или завернуть в шаурму — и вы уже не сможете остановиться.

Фото: Adobe Stock by tanya78, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Салат из моркови

Пикантная закуска хороша не только к праздничному столу, но и как основа для бутербродов и слоёных салатов. Приготовьте сразу большую порцию — уж слишком быстро она исчезает.

Ингредиенты (на 8 порций):

Морковь — 1,5 кг

Чеснок — 7-9 зубчиков

Перец чили — 1/2 стручка

Чёрный перец — 1,5 ч. л.

Гвоздика — 5 бутонов

Молотый кориандр — 0,5 ч. л.

Лавровый лист — 3 шт.

Сахар — 1,5 ст. л.

Соль — 1,5 ч. л.

Уксус 9% — 6 ст. л.

Растительное масло — 3/4 стакана

Как готовить:

Натрите морковь на корейской тёрке. Добавьте чеснок, пропущенный через пресс (или рубленый вручную). Всыпьте все специи, влейте масло и уксус. Перемешайте морковь руками или ложкой — до насыщенного аромата. Уплотните в контейнер, поставьте пресс сверху и уберите в прохладу на 3 суток. Готово! Разложите по банкам — и храните в холодильнике.

Важно: не сливайте сок — именно в нём весь вкус.

Уточнения

Морковь по-корейски (также морковча́, корё мар 마르코프차) — салат из нарезанной моркови (в виде тонкой и длинной соломки), чеснока, растительного масла и приправ (например кинзы).

