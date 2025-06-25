Неожиданные рецепты из чесночных стрелок: все легко и быстро

Если вы выбрасываете чесночные стрелки — срочно прекращайте. Этот "побочный продукт" — настоящая находка: укрепляет иммунитет, помогает пищеварению, борется с микробами и даже нормализует давление. Пахнет ярко, вкус — запоминается. А уж если правильно приготовить — будет не просто полезно, а вкусно до последнего кусочка.
Вот три быстрых и простых способа превратить чесночные стрелки в универсальную заготовку, гарнир или закуску. Все рецепты подойдут для обеда, бутербродов и даже к мясу.
Чесночные стрелки — 730 г
Морковь — 2 шт.
Лук — 3 шт.
Масло растительное — 3 ст. л.
Масло сливочное — 180 г
Соевый соус — 2 ст. л.
Уксус 9% — 2 ст. л.
Приправа для корейской моркови — 2 ч. л.
Сахар — 2 ч. л.
Соль — 3 щепотки
Перец — 2 щепотки
Лук и стрелки обжариваем на растительном масле 7 минут. Даём остыть. Морковь натираем и смешиваем с жареными овощами. Добавляем соевый соус, уксус, сахар и приправу. Даём настояться — и наслаждаемся пикантной закуской.
Чесночные стрелки измельчаем в блендере с солью, добавляем сливочное масло и взбиваем до пастообразной консистенции. Намазываем на хлеб — и получаем чесночное масло, от которого трудно оторваться.
Сначала жарим лук до мягкости, затем добавляем стрелки и готовим ещё 7 минут. Солим, перчим — и всё! Отличный гарнир к мясу, картошке или просто с ломтем хлеба.
Чесно́к (лат. Állium satívum) — многолетнее травянистое растение; вид рода Лук подсемейства Луковые (Allioideae) семейства Амариллисовые (Amaryllidaceae), ранее выделялся в самостоятельное семейство Луковые (Alliaceae).
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