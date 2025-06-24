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Еда, которая вас подставит: 10 популярных, но опасных продуктов

2:14
Еда

Мы привыкли бояться чипсов и фастфуда, но настоящая опасность часто прячется в "полезных" продуктах. Они выглядят безобидно, но на деле могут вредить не хуже газировки. Вот десятка популярных продуктов, которые стоит обходить стороной, даже если на них скидка 90%.

продукты
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
продукты

1. Орехи

Даже "здоровые" орехи становятся опасными, если залежались. В них образуются токсичные соединения — особенно в грецких. Свежее — только в скорлупе.

2. Рыба в пластике

Фермерский лосось из упаковки часто богат омега-6, а не омега-3. Баланс нарушен, пользы мало. А если нарушили условия хранения — ждите беды.

3. Крабовые палочки

Никаких крабов. Только крахмал, усилители вкуса и риск отравления. Особенно опасны охлаждённые, без термообработки.

4. Копчености

Если копчение не натуральное, а "жидким дымом", внутри могут скрываться опасные соединения. Настоящие — с петлями и следами коптильни.

5. Соки в коробках

Витамины — в рекламе, сахар — в упаковке. Даже 100% сок может перегрузить организм глюкозой. Пейте — но дозировано.

6. Чёрные оливки

В природе они не черные. Это зеленые, подкрашенные глюконатом железа. Безвредны, но пользы — с гулькин нос.

7. Кукурузные хлопья

После обжарки — ноль витаминов, много сахара и масла. Маркетинг кричит: "полезно!", а весы — "провал!".

8. Виноград

Свежее — сразу с лозы. В магазине — обработан химией для сохранения "красоты". Безопасность сомнительная.

9. Красная фасоль

Сырую нельзя! Без вымачивания и долгой варки — токсична. Готовьте правильно или исключите вовсе.

10. Крупы и макароны на развес

Моль, влага и отсутствие даты фасовки — не лучшие соседи для завтрака. Заводская упаковка — ваш выбор.

Уточнения

Пи́ща (еда́) — то, что едят, чем питаются; любое вещество, пригодное для еды и питья живым организмам для пополнения запасов энергии и необходимых составляющих для нормального течения химических реакций обмена веществ: белков, жиров, углеводов, витаминов, минералов и микроэлементов.
 

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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