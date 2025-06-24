Упакуй — и забудь: продукты, которые можно держать годами

1:48 Your browser does not support the audio element. Еда

В холодильнике пусто, а до магазина далеко? Не беда, если у вас есть продукты, которым всё нипочём. Эти съестные "долгожители" можно хранить дома годами, а то и десятилетиями. И нет, они не превращаются в камень и не требуют магии — просто знают секрет, как не портиться.

Фото: freepik by mdjaff, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ рис басмати

Почему они "вечные"

У них один талант — противостоять времени. Всё дело в высокой концентрации сахара, соли, низкой влажности или… алкоголе. Если хранить правильно — прохладно, сухо и без доступа воздуха — они будут служить верой и правдой дольше, чем сама упаковка.

Список почти бессмертных:

1. Шлифованный рис — до 30 лет без проблем, если нет влаги.

2. Сушёные бобовые — сохраняются десятилетиями, а иногда и прорастают.

3. Соевый соус — не боится времени, соль делает своё дело.

4. Мёд — археологи ели его даже из египетских гробниц.

5. Кленовый сироп — сладкий и стойкий, как старое добро.

6. Сахар — засахарится, но не испортится.

7. Соль — абсолютный бессмертный среди продуктов.

8. Крепкий алкоголь — спирт сам по себе убивает микробы.

9. Сушёное мясо — надёжный белок в походе.

10. Сухое молоко — порошковое спокойствие на случай "вдруг".

Как правильно хранить:

Герметично — влага не пройдёт.

Прохладно — 15-20°C идеально.

Без света и без насекомых — лавровый лист вам в помощь.

Проверяйте упаковку — герметичность решает всё.

Уточнения

Пи́ща (еда́) — то, что едят, чем питаются; любое вещество, пригодное для еды и питья живым организмам для пополнения запасов энергии и необходимых составляющих для нормального течения химических реакций обмена веществ: белков, жиров, углеводов, витаминов, минералов и микроэлементов.



