Очищает вкус и совесть: зачем к эспрессо подают воду — не всё так просто

2:53 Your browser does not support the audio element. Еда

Вы когда-нибудь задумывались, зачем в кафе к чашке эспрессо приносят стакан воды? Это вовсе не просто вежливость — за этим жестом стоит целая история.

Фото: commons.wikimedia.org by Бенрейс, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Эспрессо с водой, сахаром и печеньем

Не просто дополнение: зачем нужна вода к кофе

Первый глоток воды перед кофе — это не прихоть, а способ усилить вкусовые ощущения. Вода очищает рецепторы от следов еды, табака или других вкусов, которые могут "заглушить" аромат и насыщенность напитка. Особенно это важно при дегустации качественного кофе, где важна каждая нота.

Если вы пьёте кофе натощак, вода помогает смягчить возможный раздражающий эффект кофеина на слизистую. Это снижает риск изжоги или дискомфорта, особенно у людей с чувствительным желудком.

После кофе вода помогает восстановить баланс жидкости в организме, так как кофе обладает мочегонным эффектом. А ещё она освежает дыхание и нейтрализует характерное послевкусие кофе. Некоторые заведения предлагают не просто воду, а газированную — она ещё эффективнее очищает рецепторы и делает вкус следующего глотка особенно ярким.

От Вены до Неаполя: история ритуала

Традиция подавать воду вместе с кофе появилась в XVII веке в Вене. После ухода Османской империи венские кофейни стали культурным феноменом, где кофе воспринимался не просто как напиток, а как целый ритуал. Именно тогда к кофе начали подавать воду — в знак заботы о госте и уважения к вкусу напитка.

В Италии, особенно в заведениях, подающих эспрессо, эта традиция также укоренилась. Итальянцы — истинные ценители кофе — убеждены, что вода перед эспрессо "обнуляет" вкус и помогает прочувствовать аромат и крепость напитка с первой секунды.

Традиции кофе во всём мире

Финляндия - лидер по потреблению кофе: около 12 кг на человека в год. Там "kahvitauko" — перерыв на кофе — это часть трудовой культуры и важное социальное время.

Польша - потребление кофе растёт: в среднем от 5,5 до 8,2 галлона на человека в год. Кофе здесь постепенно становится неотъемлемой частью городской культуры.

Турция - кофейная культура признана ЮНЕСКО как нематериальное культурное наследие. Там кофе подают с водой и сладостями, подчёркивая его важность как части общения.

Маленький ритуал, большое значение

Иногда именно такие мелочи, как глоток воды перед кофе, помогают замедлиться, настроиться и прожить момент осознанно. Мы часто пьем кофе на бегу — ради бодрости, но не ради вкуса. А ведь настоящая магия в том, чтобы почувствовать каждый глоток.

Уточнения

Эспре́ссо (итал. espresso - срочный, скорый) — кофейный напиток объёмом 25-30 мл, получаемый при помощи кофемашины, пропускающей горячую воду под давлением через слой спрессованного молотого кофе.



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