Вкуснейшая яичная намазка за 5 минут: в разы лучше и полезнее покупных паштетов и спредов

Если у вас остались вареные яйца или вы хотите быстро приготовить вкусный перекус или ужин, попробуйте эту простую яичную пасту. Для ее приготовления нужно всего лишь смешать яйца с творогом и добавить горчицу — и блюдо готово. Это сытное и ароматное угощение наверняка понравится всем членам вашей семьи, а в сочетании со свежей выпечкой оно станет еще более аппетитным.
Ингредиенты (на 2 порции):
Рецепт приготовления
Советы
Яйцо́ — распространённый пищевой продукт.
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