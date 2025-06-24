Вкуснейшая яичная намазка за 5 минут: в разы лучше и полезнее покупных паштетов и спредов

1:18 Your browser does not support the audio element. Еда

Если у вас остались вареные яйца или вы хотите быстро приготовить вкусный перекус или ужин, попробуйте эту простую яичную пасту. Для ее приготовления нужно всего лишь смешать яйца с творогом и добавить горчицу — и блюдо готово. Это сытное и ароматное угощение наверняка понравится всем членам вашей семьи, а в сочетании со свежей выпечкой оно станет еще более аппетитным.

Фото: flickr.com by cyclonebill, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ намазка

Ингредиенты (на 2 порции):

Вареные яйца — 2 шт.

Творог — 150 г

Жирная горчица — 1 ст. л.

Соль — по вкусу

Перец — по вкусу

Рецепт приготовления

Нарежьте вареные яйца небольшими кусочками. Для этого можно использовать яйцерезку, чтобы процесс был быстрым и удобным. В миске смешайте нарезанные яйца с творогом. Добавьте ложку жирной горчицы, посолите и поперчите по вкусу. Готовую пасту подавайте на свежем хлебе. Она также отлично подойдет к тостам или багетам.

Советы

Для украшения намазки можно использовать свежий кресс-салат, зеленый лук или укроп.

Попробуйте разнообразить рецепт, добавив авокадо или зелень, чтобы придать пасте новые вкусовые оттенки.

Уточнения

Яйцо́ — распространённый пищевой продукт.



