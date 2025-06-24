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Вкуснейшая яичная намазка за 5 минут: в разы лучше и полезнее покупных паштетов и спредов

1:18
Еда

Если у вас остались вареные яйца или вы хотите быстро приготовить вкусный перекус или ужин, попробуйте эту простую яичную пасту. Для ее приготовления нужно всего лишь смешать яйца с творогом и добавить горчицу — и блюдо готово. Это сытное и ароматное угощение наверняка понравится всем членам вашей семьи, а в сочетании со свежей выпечкой оно станет еще более аппетитным.

намазка
Фото: flickr.com by cyclonebill, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
намазка

Ингредиенты (на 2 порции):

  • Вареные яйца — 2 шт.
  • Творог — 150 г
  • Жирная горчица — 1 ст. л.
  • Соль — по вкусу
  • Перец — по вкусу

Рецепт приготовления

  1. Нарежьте вареные яйца небольшими кусочками. Для этого можно использовать яйцерезку, чтобы процесс был быстрым и удобным.
  2. В миске смешайте нарезанные яйца с творогом. Добавьте ложку жирной горчицы, посолите и поперчите по вкусу.
  3. Готовую пасту подавайте на свежем хлебе. Она также отлично подойдет к тостам или багетам.

Советы

  • Для украшения намазки можно использовать свежий кресс-салат, зеленый лук или укроп.
  • Попробуйте разнообразить рецепт, добавив авокадо или зелень, чтобы придать пасте новые вкусовые оттенки.

Уточнения

Яйцо́ — распространённый пищевой продукт.
 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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