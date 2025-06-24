Как сделать клубничные маффины без лишних углеводов: их можно даже тем, кто на диете

Эти низкоуглеводные клубничные маффины - прекрасная альтернатива традиционным. Замена универсальной муки на миндальную и кокосовую создает нежную, слегка ореховую основу, идеально дополняющую сладкую свежую клубнику. Ароматные и наполненные ягодным вкусом, эти маффины могут стать отличным завтраком или перекусом.
2/3 стакана фильтрованного молока или греческого йогурта,
1/4 стакана сахара,
1/4 стакана растопленного несоленого масла,
1/4 стакана миндального молока без добавок,
1 чайная ложка ванильного экстракта,
1 стакан нарезанной свежей клубники,
1 чайная ложка тертой лимонной цедры (с одного среднего лимона),
2 чайные ложки турбинадо-сахара.
Приготовление
Разогрейте духовку до 400°F. Смажьте форму для маффинов на 12 ячеек кулинарным спреем.
В средней миске смешайте миндальную муку, кокосовую муку, разрыхлитель, соду и соль до однородности.
В большой миске взбейте яйца, йогурт, сахар, растопленное масло, миндальное молоко и ванильный экстракт до однородной массы.
Соедините яичную смесь с мучной, тщательно перемешайте. В отдельной миске смешайте клубнику с оставшейся столовой ложкой кокосовой муки.
Добавьте клубничную смесь и лимонную цедру в тесто, аккуратно перемешивая до равномерного распределения.
Разложите тесто по формочкам, примерно по ⅓ стакана в каждую, и посыпьте турбинадо-сахаром.
Выпекайте 5 минут при 400°F, затем уменьшите температуру до 350°F и продолжайте выпекать, пока маффины не поднимутся, станут золотистыми, а зубочистка, вставленная в центр, не будет выходить сухой (около 16 минут).
Дайте маффинам остыть в форме на решетке 20 минут, затем выньте их и полностью остудите на решетке еще 30 минут.
Уточнения
Ма́ффин — американский вариант кекса, маленькая круглая или овальная выпечка, преимущественно сладкая, в состав которой входят разнообразные начинки, в том числе фрукты.