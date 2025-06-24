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Как сделать клубничные маффины без лишних углеводов: их можно даже тем, кто на диете

2:24
Еда

Эти низкоуглеводные клубничные маффины - прекрасная альтернатива традиционным. Замена универсальной муки на миндальную и кокосовую создает нежную, слегка ореховую основу, идеально дополняющую сладкую свежую клубнику. Ароматные и наполненные ягодным вкусом, эти маффины могут стать отличным завтраком или перекусом.

Клубничный маффин
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Клубничный маффин

Ингредиенты:

  • 13/4 стакана миндальной муки,
  • 0,5 стакана кокосовой муки (плюс 1 столовая ложка),
  • 1 столовая ложка разрыхлителя,
  • 1/4 чайной ложки соды,
  • 1/4 чайной ложки соли,
  • 3 яйца комнатной температуры,
  • 2/3 стакана фильтрованного молока или греческого йогурта,
  • 1/4 стакана сахара,
  • 1/4 стакана растопленного несоленого масла,
  • 1/4 стакана миндального молока без добавок,
  • 1 чайная ложка ванильного экстракта,
  • 1 стакан нарезанной свежей клубники,
  • 1 чайная ложка тертой лимонной цедры (с одного среднего лимона),
  • 2 чайные ложки турбинадо-сахара.

Приготовление

  1. Разогрейте духовку до 400°F. Смажьте форму для маффинов на 12 ячеек кулинарным спреем.
  2. В средней миске смешайте миндальную муку, кокосовую муку, разрыхлитель, соду и соль до однородности.
  3. В большой миске взбейте яйца, йогурт, сахар, растопленное масло, миндальное молоко и ванильный экстракт до однородной массы.
  4. Соедините яичную смесь с мучной, тщательно перемешайте. В отдельной миске смешайте клубнику с оставшейся столовой ложкой кокосовой муки.
  5. Добавьте клубничную смесь и лимонную цедру в тесто, аккуратно перемешивая до равномерного распределения.
  6. Разложите тесто по формочкам, примерно по ⅓ стакана в каждую, и посыпьте турбинадо-сахаром.
  7. Выпекайте 5 минут при 400°F, затем уменьшите температуру до 350°F и продолжайте выпекать, пока маффины не поднимутся, станут золотистыми, а зубочистка, вставленная в центр, не будет выходить сухой (около 16 минут).
  8. Дайте маффинам остыть в форме на решетке 20 минут, затем выньте их и полностью остудите на решетке еще 30 минут.

Уточнения

Ма́ффин — американский вариант кекса, маленькая круглая или овальная выпечка, преимущественно сладкая, в состав которой входят разнообразные начинки, в том числе фрукты. 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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