Как сделать клубничные маффины без лишних углеводов: их можно даже тем, кто на диете

2:24 Your browser does not support the audio element. Еда

Эти низкоуглеводные клубничные маффины - прекрасная альтернатива традиционным. Замена универсальной муки на миндальную и кокосовую создает нежную, слегка ореховую основу, идеально дополняющую сладкую свежую клубнику. Ароматные и наполненные ягодным вкусом, эти маффины могут стать отличным завтраком или перекусом.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Клубничный маффин

Ингредиенты:

13/4 стакана миндальной муки,

0,5 стакана кокосовой муки (плюс 1 столовая ложка),

1 столовая ложка разрыхлителя,

1/4 чайной ложки соды,

1/4 чайной ложки соли,

3 яйца комнатной температуры,

2/3 стакана фильтрованного молока или греческого йогурта,

1/4 стакана сахара,

1/4 стакана растопленного несоленого масла,

1/4 стакана миндального молока без добавок,

1 чайная ложка ванильного экстракта,

1 стакан нарезанной свежей клубники,

1 чайная ложка тертой лимонной цедры (с одного среднего лимона),

2 чайные ложки турбинадо-сахара.

Приготовление

Разогрейте духовку до 400°F. Смажьте форму для маффинов на 12 ячеек кулинарным спреем. В средней миске смешайте миндальную муку, кокосовую муку, разрыхлитель, соду и соль до однородности. В большой миске взбейте яйца, йогурт, сахар, растопленное масло, миндальное молоко и ванильный экстракт до однородной массы. Соедините яичную смесь с мучной, тщательно перемешайте. В отдельной миске смешайте клубнику с оставшейся столовой ложкой кокосовой муки. Добавьте клубничную смесь и лимонную цедру в тесто, аккуратно перемешивая до равномерного распределения. Разложите тесто по формочкам, примерно по ⅓ стакана в каждую, и посыпьте турбинадо-сахаром. Выпекайте 5 минут при 400°F, затем уменьшите температуру до 350°F и продолжайте выпекать, пока маффины не поднимутся, станут золотистыми, а зубочистка, вставленная в центр, не будет выходить сухой (около 16 минут). Дайте маффинам остыть в форме на решетке 20 минут, затем выньте их и полностью остудите на решетке еще 30 минут.

Уточнения

Ма́ффин — американский вариант кекса, маленькая круглая или овальная выпечка, преимущественно сладкая, в состав которой входят разнообразные начинки, в том числе фрукты.

