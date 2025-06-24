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Горячая новинка: необычное сочетание курицы и клубники изменит ваши представления о летних блюдах

3:19
Еда

На первый взгляд, клубника и курица — это гастрономическая неожиданность, которая может показаться странной. Но стоит попробовать этот свежий летний рецепт, и вы удивитесь, насколько гармоничным может быть это сочетание. Сладость фруктов, нежность мяса и легкая кислинка создают неповторимый вкус, который удивит даже самых искушенных гурманов.

Салат с курицей и клубникой
Фото: commons.wikimedia.org by Rachel Hathaway, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Салат с курицей и клубникой

Фрукты в горячих блюдах: современная тенденция

В последние годы в европейской гастрономии наблюдается тенденция к использованию фруктов в горячих блюдах. Это не просто модное веяние, а способ раскрыть новые грани классических ингредиентов. Например, сочетание курицы с фруктами — это не только вкусно, но и полезно.

Почему именно клубника и курица?

Курица — это основа многих кулинарных традиций, особенно в чешской кухне, пишет kupi.cz. Она проста в приготовлении, универсальна и подходит для различных блюд. В сочетании с клубникой, которая обладает естественной сладостью и легкой кислинкой, курица приобретает новый, свежий вкус. Клубника богата витамином C, антиоксидантами и клетчаткой, что делает ее не только вкусной, но и полезной.

Рецепт куриной грудки с клубничным соусом

Ингредиенты:

  • 2 куриные грудки.
  • 150 г свежей клубники.
  • 2 ст. л. бальзамического уксуса.
  • 1 ст. л. меда.
  • 1 ст. л. оливкового масла.
  • 1 ст. л. сливочного масла.
  • 1 зубчик чеснока.
  • ½ ч. л. сушеного тимьяна (можно использовать свежий).
  • Соль и свежемолотый перец по вкусу.

Приготовление

  1. Отбейте куриные грудки, чтобы они были одинаковой толщины, и приправьте солью, перцем и тимьяном.
  2. Разогрейте сковороду с оливковым и сливочным маслом. Обжаривайте курицу по 5–7 минут с каждой стороны до золотистой корочки.
  3. Пока курица жарится, приготовьте клубничный соус. Положите половину клубники в кастрюлю, добавьте бальзамический уксус, мед, измельченный чеснок, щепотку соли и готовьте на слабом огне 5 минут, пока соус не загустеет.
  4. Оставшуюся клубнику нарежьте половинками и добавьте в соус за пару минут до готовности.
  5. Подавайте курицу на тарелке, полив клубничным соусом и украсив свежими ягодами.

Советы по приготовлению

  • Вместо бальзамического уксуса можно использовать красное вино, которое придаст соусу бархатистый вкус.
  • Для усиления вкуса добавьте немного чили или имбиря.
  • Утиная грудка будет более сытной и ароматной альтернативой курице.
  • Свежие листья мяты или базилика добавят блюду свежести и яркости.
  • Оставшийся соус можно использовать в качестве заправки для салатов или подавать с козьим сыром.

Этот рецепт доказывает, что даже самые неожиданные сочетания могут стать настоящим кулинарным открытием. Попробуйте и убедитесь сами!

Уточнения

Клубни́ка — название крупноплодных видов растений рода Земляника (Fragaria) семейства Розовые, а также их плодов.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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