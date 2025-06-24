Горячая новинка: необычное сочетание курицы и клубники изменит ваши представления о летних блюдах

3:19 Your browser does not support the audio element. Еда

На первый взгляд, клубника и курица — это гастрономическая неожиданность, которая может показаться странной. Но стоит попробовать этот свежий летний рецепт, и вы удивитесь, насколько гармоничным может быть это сочетание. Сладость фруктов, нежность мяса и легкая кислинка создают неповторимый вкус, который удивит даже самых искушенных гурманов.

Фото: commons.wikimedia.org by Rachel Hathaway, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Салат с курицей и клубникой

Фрукты в горячих блюдах: современная тенденция

В последние годы в европейской гастрономии наблюдается тенденция к использованию фруктов в горячих блюдах. Это не просто модное веяние, а способ раскрыть новые грани классических ингредиентов. Например, сочетание курицы с фруктами — это не только вкусно, но и полезно.

Почему именно клубника и курица?

Курица — это основа многих кулинарных традиций, особенно в чешской кухне, пишет kupi.cz. Она проста в приготовлении, универсальна и подходит для различных блюд. В сочетании с клубникой, которая обладает естественной сладостью и легкой кислинкой, курица приобретает новый, свежий вкус. Клубника богата витамином C, антиоксидантами и клетчаткой, что делает ее не только вкусной, но и полезной.

Рецепт куриной грудки с клубничным соусом

Ингредиенты:

2 куриные грудки.

150 г свежей клубники.

2 ст. л. бальзамического уксуса.

1 ст. л. меда.

1 ст. л. оливкового масла.

1 ст. л. сливочного масла.

1 зубчик чеснока.

½ ч. л. сушеного тимьяна (можно использовать свежий).

Соль и свежемолотый перец по вкусу.

Приготовление

Отбейте куриные грудки, чтобы они были одинаковой толщины, и приправьте солью, перцем и тимьяном. Разогрейте сковороду с оливковым и сливочным маслом. Обжаривайте курицу по 5–7 минут с каждой стороны до золотистой корочки. Пока курица жарится, приготовьте клубничный соус. Положите половину клубники в кастрюлю, добавьте бальзамический уксус, мед, измельченный чеснок, щепотку соли и готовьте на слабом огне 5 минут, пока соус не загустеет. Оставшуюся клубнику нарежьте половинками и добавьте в соус за пару минут до готовности. Подавайте курицу на тарелке, полив клубничным соусом и украсив свежими ягодами.

Советы по приготовлению

Вместо бальзамического уксуса можно использовать красное вино, которое придаст соусу бархатистый вкус.

Для усиления вкуса добавьте немного чили или имбиря.

Утиная грудка будет более сытной и ароматной альтернативой курице.

Свежие листья мяты или базилика добавят блюду свежести и яркости.

Оставшийся соус можно использовать в качестве заправки для салатов или подавать с козьим сыром.

Этот рецепт доказывает, что даже самые неожиданные сочетания могут стать настоящим кулинарным открытием. Попробуйте и убедитесь сами!

Уточнения

Клубни́ка — название крупноплодных видов растений рода Земляника (Fragaria) семейства Розовые, а также их плодов.

