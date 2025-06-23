Как белые полосы на курином мясе влияют на его вкус и питательные свойства? Подробности внутри

Белые полосы на курином мясе могут быть не только эстетическим недостатком, но и признаком его низкого качества. Эксперты утверждают, что это явление связано с интенсивным разведением птицы в условиях, когда животные растут слишком быстро, что приводит к образованию соединительной ткани и жира вместо полноценной мышечной ткани.
Хотя белые полосы не делают мясо вредным для здоровья, они могут влиять на его питательные свойства, вкус и текстуру. Курица с такими полосами часто содержит больше жира и меньше белка, а также может быть менее сочной и более сухой.
Специалисты рекомендуют обращать внимание на внешний вид, цвет, запах и консистенцию мяса. Свежее мясо должно иметь естественный цвет без зеленоватых или серых оттенков, а также не должно пахнуть кислым или затхлым. Если поверхность мяса слизистая или липкая, это может указывать на наличие бактерий.
Также стоит отметить, что мясо, выращенное на фермах, может быть более качественным, чем мясо из супермаркета. На фермах животные часто получают более естественный корм и имеют доступ к пастбищам, что положительно сказывается на структуре и вкусе мяса. Однако и в супермаркетах можно найти качественное мясо, особенно в органических линейках и продуктах с проверенным происхождением.
При выборе фруктов и овощей также важно обращать внимание на их внешний вид. Гнилые или перезрелые плоды могут быть менее питательными и представлять опасность для здоровья. Тщательно мойте овощи, особенно корнеплоды и листовые культуры, чтобы удалить остатки почвы и химических веществ. Визуальные дефекты, такие как небольшие трещины или неправильная форма, обычно не влияют на качество и пищевую ценность продуктов, пишет kupi.cz.
Куря́тина — кулинарное и промышленное наименование куриного мяса.
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