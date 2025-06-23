Откройте для себя освежающий напиток: как приготовить суэро с лаймом и пивом, который станет вашим фаворитом

В Мексике стандартный желтый лимон не так популярен, как в Соединенных Штатах. Вместо этого в стране используют лаймы (limones), которые являются основным ингредиентом во многих блюдах. Сок лайма часто подают к пиву, что в Оахаке называется suero.
В Мексике крафтовое пиво стало популярным во время подъема этого напитка. Однако, сейчас многие предпочитают пиво с добавлением сока лайма и соли. Этот напиток, особенно холодный, смешанный с парой унций сока лайма и солью на ободке стакана, стал одним из любимых напитков миллионов людей в Мексике.
Что такое суэро (или челада)?
В Оахаке suero называют напиток для восстановления электролитов, как Gatorade. В других регионах Мексики его могут называть cheleda. Эти напитки легкие и освежающие, подходят как для ресторанов, так и для пляжей или бассейнов.
Для приготовления suero вам понадобятся: банка или бутылка пива, две унции свежевыжатого сока лайма, высокая пивная кружка или стакан, и крупная морская соль для ободка. Вы можете использовать любой сорт пива, но мексиканские лагеры, такие как Victoria, Dos Equis, Modelo и Corona, особенно популярны. Важно использовать свежевыжатый сок лайма, так как бутилированные или консервированные соки могут быть горькими и несвежими. Соль также важна для вкуса напитка. Используйте крупную морскую соль или кошерную соль, но не поваренную, так как она не покроет стекло должным образом, рекомендует simplyrecipes.com.
Для приготовления одной порции вам понадобится:
Как сделать
Лайм настоя́щий (лат. Citrus aurantiifolia), Ци́трус померанцеволи́стный, также используются названия: Ки-лайм, лайм ки́слый, лайм мексика́нский — вид растений рода Цитрус (Citrus) семейства Рутовые (Rutaceae), происходящий из Индии.
Пи́во — слабоалкогольный напиток, получаемый спиртовым брожением солодового сусла (чаще всего на основе ячменя) с помощью пивных дрожжей, обычно с добавлением хмеля.
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