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Откройте для себя освежающий напиток: как приготовить суэро с лаймом и пивом, который станет вашим фаворитом

2:34
Еда

В Мексике стандартный желтый лимон не так популярен, как в Соединенных Штатах. Вместо этого в стране используют лаймы (limones), которые являются основным ингредиентом во многих блюдах. Сок лайма часто подают к пиву, что в Оахаке называется suero.

Коктейль
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Коктейль

В Мексике крафтовое пиво стало популярным во время подъема этого напитка. Однако, сейчас многие предпочитают пиво с добавлением сока лайма и соли. Этот напиток, особенно холодный, смешанный с парой унций сока лайма и солью на ободке стакана, стал одним из любимых напитков миллионов людей в Мексике.

Что такое суэро (или челада)?

В Оахаке suero называют напиток для восстановления электролитов, как Gatorade. В других регионах Мексики его могут называть cheleda. Эти напитки легкие и освежающие, подходят как для ресторанов, так и для пляжей или бассейнов.

Для приготовления suero вам понадобятся: банка или бутылка пива, две унции свежевыжатого сока лайма, высокая пивная кружка или стакан, и крупная морская соль для ободка. Вы можете использовать любой сорт пива, но мексиканские лагеры, такие как Victoria, Dos Equis, Modelo и Corona, особенно популярны. Важно использовать свежевыжатый сок лайма, так как бутилированные или консервированные соки могут быть горькими и несвежими. Соль также важна для вкуса напитка. Используйте крупную морскую соль или кошерную соль, но не поваренную, так как она не покроет стекло должным образом, рекомендует simplyrecipes.com.

Как приготовить suero (челеда)?

Для приготовления одной порции вам понадобится:

  • Крупная морская соль или кошерная соль для обрамления бокала
  • свежевыжатый сок лайма (1-2 лайма), цедр у одного лайма отложите
  • 1 банка или бутылка пива, желательно мексиканского лагера, например Victoria, Dos Equis или Corona

Как сделать

  1. Распределите соль на блюдце или тарелке и смочите ободок стакана цедрой лайма. Окуните стакан в соль до полного покрытия ободка.
  2. Наполните стакан льдом на две трети и налейте сок лайма на дно.
  3. Затем осторожно влейте пиво, избегая большого количества пены. Вы можете доливать пиво по мере необходимости, пока стакан не опустеет.

Уточнения

Лайм настоя́щий (лат. Citrus aurantiifolia), Ци́трус померанцеволи́стный, также используются названия: Ки-лайм, лайм ки́слый, лайм мексика́нский — вид растений рода Цитрус (Citrus) семейства Рутовые (Rutaceae), происходящий из Индии.
 

Пи́во — слабоалкогольный напиток, получаемый спиртовым брожением солодового сусла (чаще всего на основе ячменя) с помощью пивных дрожжей, обычно с добавлением хмеля.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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