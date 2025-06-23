Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Google строит технологии будущего, а природа роет норы на их крыше
Мариуполь станет ключевым транспортным узлом: аэропорт, порт и не только
Планета на пороге критического потепления: какие последствия нас ожидают
Футболка против комаров: неожиданный лайфхак, о котором вы не знали
Этот аттракцион Парижского Диснейленда возвращается с новыми улучшениями
Тренировки в 5:30 и куриная грудка: раскрыт секрет похудения 62-летнего Рэйфа Файнса
Парео в городе: 8 стильных образов, доказывающих, что это больше не только для пляжа
Завтрак вместо обеда: новые споры вокруг сервиса British Airways
Откройте для себя освежающий напиток: как приготовить суэро с лаймом и пивом, который станет вашим фаворитом

Как варить яйца: 4 метода, каждый из которых даст вам идеальный завтрак

3:36
Еда

Куриные яйца — это один из наиболее универсальных и популярных продуктов в кулинарии. Они не только являются отличным источником белка, витаминов и минералов, но и могут служить основой для множества блюд. Правильной варка куриных яиц может показаться простым, но для достижения идеального вкуса и текстуры стоит учитывать несколько нюансов. 

Куриные яйца
Фото: Wikipedia by Rüdiger Wölk, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/
Куриные яйца

Выбор яиц

Прежде всего, обратите внимание на качество яиц:

  • Свежесть: выбирайте свежие яйца, проверяя дату на упаковке. Свежие яйца имеют более яркий желток и меньше шансов на неприятный вкус.
  • Размер: яйца бывают разных размеров — от мелких до крупных. На время варки это не сильно влияет, но стоит учесть, что крупные яйца могут требовать немного больше времени.

Подготовка к варке

  1. Промывание: промойте яйца под холодной водой. Хотя они обычно чистые, это даст вам уверенность в том, что вы готовите безопасный продукт.
  2. Температура: если вы хотите избежать трещин при варке, лучше всего заранее достать яйца из холодильника и дать им немножко полежать при комнатной температуре.

Как варить яйца

Существует несколько способов варки яиц, в зависимости от желаемой консистенции. Вот несколько популярных методов:

Вкрутую

Время варки: 9—12 минут в зависимости от предпочтений.

Шаги:

  1. Поместите яйца в кастрюлю в один слой. Это предотвратит их слишком сильное столкновение друг с другом и трещины.
  2. Залейте яйца холодной водой, чтобы она покрыла их на 2-3 см.
  3. Доведите воду до кипения на среднем огне.
  4. Как только вода закипит, убавьте огонь и начинайте отсчитывать время:
       - 9 минут: желток будет немного мягким в центре.
       - 10-11 минут: желток будет полностью твердым, но еще не пересушенным.
       - 12 минут: яиццы будут полностью сварены, подойдут для салатов.
  5. После варки немедленно поместите яйца в холодную воду или ледяную баню. Это остановит процесс готовки и поможет легче очистить скорлупу.

В всмятку

Время варки: 4—6 минут.

Шаги:

  1. Следуйте тем же шагам, что и для варки вкрутую, но варите яйца менее длительное время:
       - 4 минуты: белок будет готов, желток останется жидким и кремообразным.
       - 5-6 минут: желток станет более густым, но все еще мягким.
  2. После завершения варки быстро охладите яйца холодной водой.

Снятие скорлупы

После варки важно правильно очистить яйца. Вот несколько советов:

  • Легко побейте яйцо по столу или другой твердой поверхности, чтобы трещины образовались по всей скорлупе.
  • Начинайте очищать яйца с узкого конца, где обычно находится воздушная камера — это упрощает процесс.

Советы по подаче

Вареные яйца можно использовать в различных блюдах:

  • Как закуска: подавайте со свежими овощами, солью и перцем.
  • В салатах: нарезанные яйца отлично подойдут для салатов, таких как картофельный или цезарь.
  • На завтрак: сервируйте яйца с тостами, авокадо и зеленью, чтобы начать день с полезного и вкусного завтрака.

Варка куриных яиц — это простая задача, но для достижения наилучшего результата нужно учитывать несколько нюансов. 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Сейчас читают
Один простой предмет, который мгновенно очищает пластик в салоне авто
Авто
Один простой предмет, который мгновенно очищает пластик в салоне авто Аудио 
Исчез на сто лет — и вернулся с потомством: загадочное животное снова в дикой природе
Наука и техника
Исчез на сто лет — и вернулся с потомством: загадочное животное снова в дикой природе
Окаменелость веками считалась сенсацией, пока одна деталь не доказала: всё было не так
Наука и техника
Окаменелость веками считалась сенсацией, пока одна деталь не доказала: всё было не так
Популярное
Даже бесплатно брать не стоит: ТОП-5 больных европейских моделей

Они красивы, комфортны, но коварны. Эти пять моделей на вторичке лучше обходить стороной — иначе готовьтесь к «приключениям» с сервисами и запчастями.

Даже бесплатно брать не стоит: ТОП-5 больных европейских моделей
Чтобы он выжил, они стали медведями: как спасают малыша, которому нельзя доверять людям
Чтобы он выжил, они стали медведями: как спасают малыша, которому нельзя доверять людям
Пробег под 300 тысяч — и ничего не гремит: 12 подержанных авто с железной репутацией
Встретили кабана в лесу? Вот что ни в коем случае нельзя делать
Глава МАГАТЭ Гросси, обслуживая интересы США, обосновал причины агрессии против Ирана Любовь Степушова Эти милые профили лгут не просто так: за идеальными фото скрываются призраки, волки и ложь Игорь Буккер Джаник Файзиев: Люди искусства — это люди, у которых должно быть своё мнение. Только так человек становится художником Анжела Якубовская
Кошка трётся о ноги не просто так: это сигнал, который стоит понять
Кошка лезет в кровать каждую ночь: это не просто привычка
Эти шесть привычек делают ваш дом грязным, даже если вы убираетесь каждый день
Эти шесть привычек делают ваш дом грязным, даже если вы убираетесь каждый день
Последние материалы
Как варить яйца: 4 метода, каждый из которых даст вам идеальный завтрак
Завтрак вместо обеда: новые споры вокруг сервиса British Airways
Откройте для себя освежающий напиток: как приготовить суэро с лаймом и пивом, который станет вашим фаворитом
Эксперты предупреждают: цены на вторичные квартиры скоро изменятся
Искусственный интеллект меняет рынок труда: как страны готовятся к будущим вызовам
Скрытая цена любимого кофе: как напиток влияет на лимфоток, кожу и общее самочувствие
Этот простой ритуал помогает коже отдыхать лучше, чем дорогие маски
Автогиганты отзывают свои машины: главные причины, которые могут стоить вам жизни
Убедитесь сами! Эти берпи сжигают жир и занимают всего 10 минут в день
Кто виноват в смене цвета гортензии: природа или продавец
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.