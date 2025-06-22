Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Опасные покупки для собак: как аксессуары портят характер и здоровье
Три привычки, которые заставляют вашу машину есть бензин ведрами
Диваны из СССР: как они стали символами уюта и снова возвращаются в моду
Можно ли класть мёд в горячий чай — ответ, который рушит мифы
Вода для купания в Европе: лучшие и худшие страны для купания по качеству воды
Ошибка на заправке: как действовать, если выбрали не то топливо
Северный морской путь не растает: что это значит для будущего
Как одна простая обрезка может изменить ваши розы навсегда
Сложный слух комаров ставит под вопрос привычные способы защиты

Грибы манят своими дарами: как правильно отварить, чтобы избежать токсинов

3:40
Еда

Сбор грибов — это не только приятное занятие, но и возможность пополнить свой рацион свежими и вкусными продуктами. Однако, прежде чем насладиться дарами леса, важно правильно обработать и отварить грибы. 

Урожай грибов
Фото: freepik.com by bublikhaus, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Урожай грибов

Почему важно правильно отварить грибы?

Грибы могут содержать токсины или загрязнения, даже если они выглядят вполне съедобными. Отправляясь в лес на сбор грибов, каждый опытный грибник знает, что обязательно нужно уметь отличать съедобные грибы от ядовитых. Тем не менее, не всегда безопасно есть сырые грибы, даже если вы уверены в их съедобности. 

Правильная обработка и отваривание помогают:

  1. Устранить токсины: некоторые грибы содержат вещества, вредные для здоровья, которые могут разрушиться при термообработке.
  2. Удалить загрязнения: грибы могут содержать песок, землю и другие примеси, которые необходимо удалить.
  3. Сохранить вкус и ароматы: правильная тепловая обработка позволяет открыть вкусовые качества грибов, делая их более насыщенными.

Подготовка грибов к отвариванию

Сбор грибов

Собирайте только те грибы, в которых вы уверены на 100%. Обратите внимание на место сбора: грибы, растущие рядом с дорогами или в загрязненных местах, могут быть небезопасны.

Очистка грибов

Перед отвариванием:

  • Удалите оставшиеся частицы земли и мусор. Используйте мягкую щетку или влажную ткань, чтобы аккуратно очистить поверхности грибов.
  • Удалите поврежденные и червивые участки. Лишние или испорченные части нужно обрезать.
  • Некоторым грибам, таким как лисички или подосиновики, может быть достаточно обрезать ножки.

Нарезка

В зависимости от размеров грибов, их можно оставить целыми или нарезать на половинки или четверти. Большие грибы лучше нарезать, чтобы они быстрее и равномернее проварились.

Как варить грибы

Теперь, когда грибы подготовлены, можно переходить к отвариванию:

Выбор посуды

Для варки грибов лучше всего использовать глубокую кастрюлю из нержавеющей стали или эмалированную. Избегайте алюминиевых кастрюль, так как они могут взаимодействовать с кислотами, содержащимися в грибах, и повлиять на вкус.

Вода

Наполните кастрюлю водой, примерно на 2/3. Вода должна быть холодной, чтобы грибы не начали готовиться раньше времени. При желании можно добавить немного соли (по вкусу) или лимонной кислоты, чтобы сохранить цвет грибов.

Процесс варки

  • Доведите воду до кипения.
  • Аккуратно добавьте подготовленные грибы в кипящую воду.
  • Уменьшите огонь до среднего и варите грибы примерно 15-30 минут в зависимости от их размера и сорта.

Маленькие грибы, такие как лисички, обычно варятся около 15 минут.
Большие грибы, такие как белые или подосиновики, могут вариться до 30 минут.

Проверка готовности

Грибы готовы, когда они становятся мягкими и легко пронзаются ножом или вилкой. Понюхайте их: готовые грибы имеют приятный и насыщенный грибной аромат.

Охлаждение и отбраковка

После варки слейте воду через дуршлаг. Дайте грибам немного остыть. Если вы не планируете их немедленно использовать, охладите их под холодной водой, чтобы остановить процесс готовки.

Помните, что подготовка и обработка грибов — это важный этап, который нельзя пренебрегать. 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Сейчас читают
Этот безобидный предмет в доме может стоить жизни вашему питомцу
Авто
Этот безобидный предмет в доме может стоить жизни вашему питомцу Аудио 
Выключил, а утром включил — но уже не то: техника, которая не прощает пауз
Недвижимость
Выключил, а утром включил — но уже не то: техника, которая не прощает пауз Аудио 
Встретили кабана в лесу? Вот что ни в коем случае нельзя делать
Домашние животные
Встретили кабана в лесу? Вот что ни в коем случае нельзя делать
Популярное
Чтобы он выжил, они стали медведями: как спасают малыша, которому нельзя доверять людям

Найденный одиноким в лесу медвежонок учится выживанию у людей, переодетых в медведей. Зачем они натираются травой и что будет с малышом дальше?

Чтобы он выжил, они стали медведями: как спасают малыша, которому нельзя доверять людям
Даже бесплатно брать не стоит: ТОП-5 больных европейских моделей
Даже бесплатно брать не стоит: ТОП-5 больных европейских моделей
Пробег под 300 тысяч — и ничего не гремит: 12 подержанных авто с железной репутацией
Встретили кабана в лесу? Вот что ни в коем случае нельзя делать
Глава МАГАТЭ Гросси, обслуживая интересы США, обосновал причины агрессии против Ирана Любовь Степушова Эти милые профили лгут не просто так: за идеальными фото скрываются призраки, волки и ложь Игорь Буккер Джаник Файзиев: Люди искусства — это люди, у которых должно быть своё мнение. Только так человек становится художником Анжела Якубовская
Кошка трётся о ноги не просто так: это сигнал, который стоит понять
Кошка лезет в кровать каждую ночь: это не просто привычка
Собака, которой не нужен человек: что это за удивительный зверь с раскрашенной шкурой
Собака, которой не нужен человек: что это за удивительный зверь с раскрашенной шкурой
Последние материалы
Диваны из СССР: как они стали символами уюта и снова возвращаются в моду
Можно ли класть мёд в горячий чай — ответ, который рушит мифы
Вода для купания в Европе: лучшие и худшие страны для купания по качеству воды
Ошибка на заправке: как действовать, если выбрали не то топливо
Северный морской путь не растает: что это значит для будущего
Как одна простая обрезка может изменить ваши розы навсегда
Сложный слух комаров ставит под вопрос привычные способы защиты
Пузырьки против жажды? Когда газировка полезна, а когда от неё лучше воздержаться
Косметика, которая работает, когда вы на грани: топ антистресс-продуктов
23 июня: День балалайки, стада мышей и старейший парламент
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.