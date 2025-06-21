Маффины с кабачками, картофелем и ароматной сырной корочкой: сытная начинка, которая удивит даже гурманов

Эти маффины готовятся легко и быстро. Всего 15 минут на подготовку и 25 минут на выпекание — и у вас получается сытное и ароматное блюдо. Под золотистой сырной корочкой скрывается нежная начинка с картофелем и кабачками.
Ингредиенты
Приготовление
1. Разогрейте духовку до 200°C и подготовьте форму для маффинов.
2. Натрите кабачки и отожмите лишнюю влагу с помощью кухонного полотенца.
3. В большой миске взбейте яйца с молоком, добавьте специи и хорошо перемешайте.
4. Добавьте отжатые кабачки, картофельное пюре быстрого приготовления, сыр пармезан. Всё аккуратно перемешайте.
5. Равномерно распределите смесь по формочкам, заполняя их до верха.
6. Посыпьте сверху остатками тертого сыра.
7. Выпекайте около 25-30 минут, пока маффины не станут золотистыми.
8. Дайте им остыть 5 минут в форме, прежде чем подавать на стол.
Ма́ффин — американский вариант кекса, маленькая круглая или овальная выпечка, преимущественно сладкая, в состав которой входят разнообразные начинки, в том числе фрукты.
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