Забудьте про хлеб: эта пита с чесноком и зеленью покорит ваши вкусовые рецепторы

2:48 Your browser does not support the audio element. Еда

Пита — это блюдо, которое часто встречается на Ближнем Востоке. Она может стать отличной закуской или заменой привычному хлебу. Приготовить питу дома очень просто, для этого нужны доступные ингредиенты, не требуется духовка и дрожжи.

Фото: flickr.com by Parkerman & Christie, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Пита с артишоковым хумусом и бараниной

Главное преимущество питы — её уникальный вкус. Её готовят с ароматной заправкой из чеснока, оливкового масла и свежей зелени, которую наносят сразу после приготовления. Это придаёт пите глубокий и насыщенный вкус. Она отлично подходит как дополнение к различным блюдам или может подаваться самостоятельно, горячая и хрустящая.

Ингредиенты для питы:

Для теста:

2, 2/3 стакана пшеничной муки

1 ч. л. разрыхлителя

Щепотка соли

1/4 стакана растительного масла (подсолнечного, кукурузного или оливкового)

1/2 стакана тёплой воды

Для заправки:

2-3 зубчика чеснока

3 ст. л. оливкового масла

Свежая зелень (петрушка, орегано, тимьян или базилик)

Пошаговый рецепт приготовления питы:

Смешайте в большой миске муку, разрыхлитель и соль. В центре сделайте углубление и добавьте масло и воду. Сначала перемешайте ложкой, затем руками, до получения однородной массы. Продолжайте месить 5-10 минут, пока тесто не станет эластичным и гладким. При необходимости добавьте немного воды или муки, чтобы добиться нужной консистенции. Оставьте тесто под полотенцем на 10-15 минут. Разделите тесто на 6-8 равных частей. Сформируйте из них шарики, затем раскатайте в тонкие круги толщиной 3-4 мм. Разогрейте антипригарную сковороду или гриль на среднем огне. Масло не нужно. Выпекайте питы по 2-3 минуты с каждой стороны, до золотистого цвета. Переворачивайте несколько раз, чтобы они равномерно подрумянились. Как только питы будут готовы, смешайте в миске оливковое масло, измельчённый чеснок и нарезанную зелень. Горячую питу сразу смажьте этой смесью, чтобы она впитала все ароматы.

Советы

Питу можно хранить в герметичном пакете до остывания. Для разогрева достаточно подержать её несколько секунд на сковороде или в тостере.

Для более пикантного вкуса добавьте в тесто сладкую паприку или молотый перец чили.

Питу используют для приготовления лепёшек, сэндвичей с кебабом или подают с хумусом, баба ганушем или оливковым сливочным сыром, пишет losandes. com.ar.

Уточнения

Пи́та (от греч. πήττα — «хлеб, пирог», или от ивр. פיתה‎) — пресная лепёшка, круглый, плоский хлеб, который выпекают как из обойной муки, так и из пшеничной муки высшего сорта.

