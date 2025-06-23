Прощайте, магазинные чипсы: готовим хрустящий картофель для вечера у телевизора дома – это намного проще, чем вы думаете

Кто не любит хрустящие картофельные чипсы? Если в вашем холодильнике закончилась любимая закуска, не спешите бежать в магазин. Вы можете легко и быстро приготовить их дома, и они будут даже вкуснее! Всё, что вам понадобится, — это картофель, масло и соль. И самое приятное — вам не нужно их жарить: чипсы прекрасно запекутся в духовке. Приготовьте домашние чипсы для уютного вечера у телевизора!
Ингредиенты:
Рецепт
Теперь у вас есть свежие, ароматные домашние чипсы, которые идеально подойдут для просмотра фильма или сериала. Наслаждайтесь!
Чи́псы (амер. англ. chips, от chip — тонкий кусочек) — закуска, представляющая собой тонкие ломтики картофеля (в британском английском chips — картофель фри, чипсы — crisps), реже — других корнеплодов (например, топинамбура) или различных плодов, как правило, обжаренных в масле (фритюре).
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