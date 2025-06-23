Прощайте, магазинные чипсы: готовим хрустящий картофель для вечера у телевизора дома – это намного проще, чем вы думаете

1:37 Your browser does not support the audio element. Еда

Кто не любит хрустящие картофельные чипсы? Если в вашем холодильнике закончилась любимая закуска, не спешите бежать в магазин. Вы можете легко и быстро приготовить их дома, и они будут даже вкуснее! Всё, что вам понадобится, — это картофель, масло и соль. И самое приятное — вам не нужно их жарить: чипсы прекрасно запекутся в духовке. Приготовьте домашние чипсы для уютного вечера у телевизора!

Фото: commons.wikimedia.org by Juan Emilio Prades Bel, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Чипсы

Ингредиенты:

Картофель — 4 шт.

Оливковое масло — 200 мл

Соль — по вкусу

Рецепт

Очистите картофель, лучше всего использовать крупные клубни, предназначенные для гарниров. Нарежьте их тонкими ломтиками. В большой миске смешайте картофельные ломтики с оливковым маслом. По желанию, добавьте любимые специи или приправы для дополнительного вкуса. Выложите ломтики картофеля на противень, застеленный пергаментной бумагой. Распределите их в один слой, чтобы они равномерно пропеклись. Запекайте в разогретой до 200°C духовке около 30 минут. Время приготовления может варьироваться в зависимости от толщины ломтиков и особенностей вашей духовки, поэтому следите за чипсами. Когда ломтики станут золотистыми и хрустящими, достаньте их из духовки и дайте немного остыть. Посыпьте солью по вкусу.

Теперь у вас есть свежие, ароматные домашние чипсы, которые идеально подойдут для просмотра фильма или сериала. Наслаждайтесь!

Уточнения

Чи́псы (амер. англ. chips, от chip — тонкий кусочек) — закуска, представляющая собой тонкие ломтики картофеля (в британском английском chips — картофель фри, чипсы — crisps), реже — других корнеплодов (например, топинамбура) или различных плодов, как правило, обжаренных в масле (фритюре).

