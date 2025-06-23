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Шоколадная революция: этот десерт снижает холестерин и дарит наслаждение – раскройте секрет

4:20
Еда

Контроль уровня холестерина — важная задача для поддержания здоровья сердца. Найти десерт, который был бы одновременно сытным и полезным, может быть непросто. Однако эксперты утверждают, что есть один продукт, который идеально соответствует этим требованиям: Chocomole Pudding. Это лакомство сочетает в себе насыщенный вкус шоколада и полезные свойства авокадо, что делает его отличным выбором для тех, кто следит за своим здоровьем.

Шоколадный крем
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Шоколадный крем

Что такое холестерин?

Холестерин — это органическое соединение, необходимое для нормального функционирования организма. Он участвует в строительстве клеточных мембран, синтезе гормонов и процессе пищеварения. Однако избыток холестерина в крови может привести к образованию атеросклеротических бляшек в артериях, что увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта.

Холестерин циркулирует в крови в виде липопротеинов низкой плотности (ЛПНП), которые часто называют "плохим" холестерином, и липопротеинов высокой плотности (ЛПВП), известных как "хороший" холестерин. ЛПВП помогают выводить избыток холестерина из организма, снижая риск заболеваний.

Почему Chocomole Pudding — идеальный десерт для контроля холестерина?

Chocomole Pudding, приготовленный из тёмного шоколада и авокадо, обладает уникальными свойствами, которые делают его полезным для здоровья сердца. Тёмный шоколад богат антиоксидантами, такими как флавоноиды, которые снижают воспаление и поддерживают здоровье сосудов. Авокадо, в свою очередь, содержит полезные ненасыщенные жиры и клетчатку, способствующие снижению уровня "плохого" холестерина, сообщает eatingwell.com.

Рецепт Chocomole Pudding

Ингредиенты:

  • 16 фиников сорта "Меджул" без косточек, крупно нарезанных
  • 3 спелых авокадо
  • 1 стакан несладкого миндального или кокосового молока
  • 1 стакан несладкого какао-порошка
  • 1/4 стакана чистого кленового сиропа или нектара агавы
  • 1 столовая ложка кокосового масла
  • 1 чайная ложка ванильного экстракта
  • Щепотка морской соли для украшения

Приготовление

  1. Замочите финики в горячей воде на 5-10 минут, пока они не станут мягкими. Слейте воду.
  2. Измельчите финики, авокадо, миндальное молоко, какао, кленовый сироп, кокосовое масло, ванильный экстракт и щепотку соли в блендере до однородной кремообразной консистенции.
  3. Охладите смесь в холодильнике на 3 часа.
  4. Подавайте, украсив щепоткой морской соли.

Дополнительные советы для контроля холестерина

  • Клетчатка помогает снизить уровень "плохого" холестерина, улучшая работу кишечника и способствуя выведению холестерина из организма. Её можно найти в фруктах, овощах, бобовых и цельнозерновых продуктах.
  • Согласно рекомендациям по питанию, насыщенные жиры должны составлять не более 10% от суточной калорийности. Замените жирное мясо, сливочное масло и другие источники насыщенных жиров на оливковое масло, авокадо и орехи.
  • Цельные продукты содержат меньше насыщенных жиров, добавленных сахаров и трансжиров, что делает их более полезными для сердца. Избегайте ультраобработанных продуктов, таких как чипсы, печенье и пирожные.
  • Физическая активность помогает снизить уровень "плохого" холестерина. Достаточно 30 минут умеренных упражнений, таких как ходьба, плавание или йога, пять раз в неделю.

Chocomole Pudding — это не только вкусный десерт, но и полезный продукт для здоровья сердца. Сочетание тёмного шоколада и авокадо делает его идеальным выбором для тех, кто хочет контролировать уровень холестерина. В сочетании с другими здоровыми привычками, такими как увеличение потребления клетчатки, замена насыщенных жиров на полезные и регулярные физические упражнения, вы сможете поддерживать своё сердце в отличной форме.

Уточнения

Пу́динг (англ. pudding) - категория сладких блюд кремообразной консистенции, которые в англоязычной литературе именуются пудингами.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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